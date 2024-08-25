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Россияне нанесли удар по Слободскому району Харькова: пострадали 6 человек

харків

25 августа днем российские войска нанесли удар по Слободскому району Харькова, в результате чего пострадали 6 человек, горит частный дом.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Харькове был слышен мощный взрыв. В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом. Экстренные службы работают на месте удара", - написал он.

Мэр города сообщает о шести пострадавших после прилета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву: 10 пострадавших, в том числе 4-летний ребенок

Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452) Терехов Игорь (255)


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