Россияне нанесли удар по Слободскому району Харькова: пострадали 6 человек

25 августа днем российские войска нанесли удар по Слободскому району Харькова, в результате чего пострадали 6 человек, горит частный дом.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове был слышен мощный взрыв. В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом. Экстренные службы работают на месте удара", - написал он.

Мэр города сообщает о шести пострадавших после прилета.

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