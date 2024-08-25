Россияне нанесли удар по Слободскому району Харькова: пострадали 6 человек
25 августа днем российские войска нанесли удар по Слободскому району Харькова, в результате чего пострадали 6 человек, горит частный дом.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове был слышен мощный взрыв. В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом. Экстренные службы работают на месте удара", - написал он.
Мэр города сообщает о шести пострадавших после прилета.
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