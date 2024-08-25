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Кампанія Гарріс зібрала понад $540 млн пожертв за місяць, - AP

Кампанія Гарріс зібрала понад $540 млн пожертв за місяць, - AP

Передвиборча кампанія віцепрезидентки США та кандидатки на пост президента Камали Гарріс зібрала за місяць понад 540 мільйонів доларів пожертв. Сплеск пожертвувань спостерігався під час Національного з'їзду Демократичної партії, який відбувся минулого тижня.

Про це пише агентство AP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс заявила, що не було жодних проблем зі збором коштів після того, як чинний президент США Джо Байден повідомив, що вибуває із президентських перегонів. 

За місяць кампанія Гарріс зібрала понад 540 мільйонів доларів пожертв.

Сплекс донатів на передвиборчу боротьбу Гарріс з кандидатом від республіканців, колишнім президентом Дональдом Трампом спостерігався під час Національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго минулого тижня, де політикиня прийняла номінацію кандидата у президенти від демократів.

"Безпосередньо перед промовою віцепрезидентки Гарріс у четвер ввечері ми офіційно перетнули позначку в 500 мільйонів доларів... Одразу після її промови ми зафіксували найкращий час збору коштів з моменту запуску кампанії", - сказала голова кампанії Джен О'Меллі Діллон.

Читайте також: Вибори в США: Гарріс має 48% підтримки серед американців, Трамп - 41%

Як зазначає АР, кампанія Трампа та пов'язані з нею організації оголосили раніше цього місяця, що в липні вони зібрали 138,7 мільйона доларів. Це менше, ніж Гарріс отримала в перший тиждень своєї кампанії.

На початку серпня кампанія республіканця повідомила про зібрані 327 мільйонів доларів готівкою.

Читайте також: Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $500 млн за місяць, - Reuters

Автор: 

вибори (6683) США (22568) пожертви (53) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+6
Чурила ти цейлонська. Камала ніколи ніякого відношення до Ямайки не мала.
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25.08.2024 20:38
+4
Украине же собрали $61 лярд, в том числе и вам лично! Вот только где они - не совсем понятно.
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25.08.2024 21:00
+4
Її пропихують олігархи неомарксисти , бізнеси які займаються абортами та лгбе організації. Не дивно.
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25.08.2024 21:10
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ЕХ! Хто б мені хоча б 5 000 000 $ зібрав!
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25.08.2024 19:38 Відповісти
А чого не 50 000 000 ?
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25.08.2024 20:20 Відповісти
Украине же собрали $61 лярд, в том числе и вам лично! Вот только где они - не совсем понятно.
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25.08.2024 21:00 Відповісти
Якщо ти весільний фотограф,тамада чи може спортсмен або хороший балабол то можеш почати з вступу до партії ЗЕ-слуг.
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25.08.2024 20:16 Відповісти
сергій притула за добу зібрав половину такої суми в гривнях...
то ж, хто спритніший?
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25.08.2024 20:47 Відповісти
Те, що спритний-точно
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25.08.2024 21:27 Відповісти
У Камали із Зеленським є, принаймні, одна спільна тема, - легалізація канабісу.
Камала весела тітка, - родом з Ямайки, і завжди сміється, наче обкурена.

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25.08.2024 20:31 Відповісти
Чурила ти цейлонська. Камала ніколи ніякого відношення до Ямайки не мала.
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25.08.2024 20:38 Відповісти
Камала в гостях у прабабусі Айріс на Ямайці. Батько Камали родом з містечка Браунстаун на північному узбережжі Ямайки. Містечко назване на честь предка Камали, який був рабовласником-ірландцем, і мав прізвище Браун.
До речі, чоловік Камали теж має прізвище Браун. Проте він єврейського походження.
Детально про ямайське походження Камали (англійською мовою) - https://www.jamaicaglobalonline.com/kamala-harris-jamaican-heritage/

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25.08.2024 20:53 Відповісти
Батько Камали ямаєць Дональд Гарріс, Камала, і її племінниця Міна.

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25.08.2024 21:00 Відповісти
Біографію виклав з фото та подробицями про сім"ю Гарріс Роман Безсмертний - чудовый блог , А з батьком вона в роздорі з часів розводу батьків -папу ДОНАЛЬДА вона так і не пробачилаа тепер ще й оцей рижий на її голову...
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26.08.2024 04:08 Відповісти
Який же це роздор коли після розлучення батьків в 1972 дівчинка бачилась із батьком на вихідні та канікули. І взагалі, невже розлучення змінює етнічну приналежність? Я ж кажу "когнитивні проблеми у пані НаталИя". А Дональда згадали щоб п*****ити?
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26.08.2024 06:10 Відповісти
Її пропихують олігархи неомарксисти , бізнеси які займаються абортами та лгбе організації. Не дивно.
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25.08.2024 21:10 Відповісти
Щиро бажаю перемоги пані Гарріс ! 🇺🇦🇺🇸
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25.08.2024 22:19 Відповісти
Хто дівчину годує, той її і танцює.
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25.08.2024 22:31 Відповісти
Черномазая левацкая ЖОПА камала - это ****** для Украины. Только ЗА Трампа !
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26.08.2024 00:10 Відповісти
Вона не чорна, вона завжди виставлялась як індуска, згідно материнської лініі. Аж раптом її почали пропихати в президенти, і виявилось, що вона чорна. За що багато чорних на неї реально злі
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26.08.2024 01:03 Відповісти
ХАХАХА - аргумєнтіща , нижче плінтусу один, а плінтус підпирає друга ... Чорні її не проголосують -урааа
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26.08.2024 04:10 Відповісти
Когнитивні проблеми маєте? Співчуваю
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26.08.2024 05:22 Відповісти
А ще зліші на неї білі американці! Правда, Трамп, хоч і білий, але ж рижий! І старий, і дурний! Дід Байден значно розумнішим виявився і просто зняв свою кандидатуру. Хай відпочивають обидва. Світ тільки стане чистішим якщо старих пердунів при владі стане менше.
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26.08.2024 08:42 Відповісти
 
 