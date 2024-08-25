Кампанія Гарріс зібрала понад $540 млн пожертв за місяць, - AP

Передвиборча кампанія віцепрезидентки США та кандидатки на пост президента Камали Гарріс зібрала за місяць понад 540 мільйонів доларів пожертв. Сплеск пожертвувань спостерігався під час Національного з'їзду Демократичної партії, який відбувся минулого тижня.

Про це пише агентство AP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс заявила, що не було жодних проблем зі збором коштів після того, як чинний президент США Джо Байден повідомив, що вибуває із президентських перегонів.

За місяць кампанія Гарріс зібрала понад 540 мільйонів доларів пожертв.

Сплекс донатів на передвиборчу боротьбу Гарріс з кандидатом від республіканців, колишнім президентом Дональдом Трампом спостерігався під час Національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго минулого тижня, де політикиня прийняла номінацію кандидата у президенти від демократів.

"Безпосередньо перед промовою віцепрезидентки Гарріс у четвер ввечері ми офіційно перетнули позначку в 500 мільйонів доларів... Одразу після її промови ми зафіксували найкращий час збору коштів з моменту запуску кампанії", - сказала голова кампанії Джен О'Меллі Діллон.

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Як зазначає АР, кампанія Трампа та пов'язані з нею організації оголосили раніше цього місяця, що в липні вони зібрали 138,7 мільйона доларів. Це менше, ніж Гарріс отримала в перший тиждень своєї кампанії.

На початку серпня кампанія республіканця повідомила про зібрані 327 мільйонів доларів готівкою.

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