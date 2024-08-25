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Кампания Харрис собрала более $540 млн пожертвований за месяц, - AP

Кампанія Гарріс зібрала понад $540 млн пожертв за місяць, - AP

Предвыборная кампания вице-президента США и кандидата на пост президента Камалы Харрис собрала за месяц более 540 миллионов долларов пожертвований. Всплеск пожертвований наблюдался во время Национального съезда Демократической партии, который состоялся на прошлой неделе.

Об этом пишет агентство AP, сообщает Цензор.НЕТ.

Кампания вице-президента Камалы Харрис заявила, что не было никаких проблем со сбором средств после того, как действующий президент США Джо Байден сообщил, что выбывает из президентской гонки.

За месяц кампания Харрис собрала более 540 миллионов долларов пожертвований.

Сплекс донатов на предвыборную борьбу Харрис с кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом наблюдался во время Национального съезда Демократической партии в Чикаго на прошлой неделе, где политик приняла номинацию кандидата в президенты от демократов.

"Непосредственно перед речью вице-президента Харрис в четверг вечером мы официально пересекли отметку в 500 миллионов долларов... Сразу после ее речи мы зафиксировали лучшее время сбора средств с момента запуска кампании", - сказала глава кампании Джен О'Мелли Диллон.

Читайте также: Выборы в США: Харрис имеет 48% поддержки среди американцев, Трамп – 41%

Как отмечает АР, кампания Трампа и связанные с ней организации объявили ранее в этом месяце, что в июле они собрали 138,7 миллиона долларов. Это меньше, чем Харрис получила в первую неделю своей кампании.

В начале августа кампания республиканца сообщила о собранных 327 миллионах долларов наличными.

Читайте также: Предвыборная кампания Харрис собрала $500 млн за месяц, - Reuters

Автор: 

выборы (24722) США (26439) пожертвования (44) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+6
Чурила ти цейлонська. Камала ніколи ніякого відношення до Ямайки не мала.
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25.08.2024 20:38
+4
Украине же собрали $61 лярд, в том числе и вам лично! Вот только где они - не совсем понятно.
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25.08.2024 21:00
+4
Її пропихують олігархи неомарксисти , бізнеси які займаються абортами та лгбе організації. Не дивно.
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25.08.2024 21:10
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ЕХ! Хто б мені хоча б 5 000 000 $ зібрав!
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25.08.2024 19:38 Ответить
А чого не 50 000 000 ?
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25.08.2024 20:20 Ответить
Украине же собрали $61 лярд, в том числе и вам лично! Вот только где они - не совсем понятно.
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25.08.2024 21:00 Ответить
Якщо ти весільний фотограф,тамада чи може спортсмен або хороший балабол то можеш почати з вступу до партії ЗЕ-слуг.
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25.08.2024 20:16 Ответить
сергій притула за добу зібрав половину такої суми в гривнях...
то ж, хто спритніший?
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25.08.2024 20:47 Ответить
Те, що спритний-точно
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25.08.2024 21:27 Ответить
У Камали із Зеленським є, принаймні, одна спільна тема, - легалізація канабісу.
Камала весела тітка, - родом з Ямайки, і завжди сміється, наче обкурена.

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25.08.2024 20:31 Ответить
Чурила ти цейлонська. Камала ніколи ніякого відношення до Ямайки не мала.
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25.08.2024 20:38 Ответить
Камала в гостях у прабабусі Айріс на Ямайці. Батько Камали родом з містечка Браунстаун на північному узбережжі Ямайки. Містечко назване на честь предка Камали, який був рабовласником-ірландцем, і мав прізвище Браун.
До речі, чоловік Камали теж має прізвище Браун. Проте він єврейського походження.
Детально про ямайське походження Камали (англійською мовою) - https://www.jamaicaglobalonline.com/kamala-harris-jamaican-heritage/

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25.08.2024 20:53 Ответить
Батько Камали ямаєць Дональд Гарріс, Камала, і її племінниця Міна.

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25.08.2024 21:00 Ответить
Біографію виклав з фото та подробицями про сім"ю Гарріс Роман Безсмертний - чудовый блог , А з батьком вона в роздорі з часів розводу батьків -папу ДОНАЛЬДА вона так і не пробачилаа тепер ще й оцей рижий на її голову...
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26.08.2024 04:08 Ответить
Який же це роздор коли після розлучення батьків в 1972 дівчинка бачилась із батьком на вихідні та канікули. І взагалі, невже розлучення змінює етнічну приналежність? Я ж кажу "когнитивні проблеми у пані НаталИя". А Дональда згадали щоб п*****ити?
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26.08.2024 06:10 Ответить
Її пропихують олігархи неомарксисти , бізнеси які займаються абортами та лгбе організації. Не дивно.
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25.08.2024 21:10 Ответить
Щиро бажаю перемоги пані Гарріс ! 🇺🇦🇺🇸
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25.08.2024 22:19 Ответить
Хто дівчину годує, той її і танцює.
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25.08.2024 22:31 Ответить
Черномазая левацкая ЖОПА камала - это ****** для Украины. Только ЗА Трампа !
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26.08.2024 00:10 Ответить
Вона не чорна, вона завжди виставлялась як індуска, згідно материнської лініі. Аж раптом її почали пропихати в президенти, і виявилось, що вона чорна. За що багато чорних на неї реально злі
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26.08.2024 01:03 Ответить
ХАХАХА - аргумєнтіща , нижче плінтусу один, а плінтус підпирає друга ... Чорні її не проголосують -урааа
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26.08.2024 04:10 Ответить
Когнитивні проблеми маєте? Співчуваю
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26.08.2024 05:22 Ответить
А ще зліші на неї білі американці! Правда, Трамп, хоч і білий, але ж рижий! І старий, і дурний! Дід Байден значно розумнішим виявився і просто зняв свою кандидатуру. Хай відпочивають обидва. Світ тільки стане чистішим якщо старих пердунів при владі стане менше.
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26.08.2024 08:42 Ответить
 
 