Кампания Харрис собрала более $540 млн пожертвований за месяц, - AP

Предвыборная кампания вице-президента США и кандидата на пост президента Камалы Харрис собрала за месяц более 540 миллионов долларов пожертвований. Всплеск пожертвований наблюдался во время Национального съезда Демократической партии, который состоялся на прошлой неделе.

Об этом пишет агентство AP, сообщает Цензор.НЕТ.

Кампания вице-президента Камалы Харрис заявила, что не было никаких проблем со сбором средств после того, как действующий президент США Джо Байден сообщил, что выбывает из президентской гонки.

За месяц кампания Харрис собрала более 540 миллионов долларов пожертвований.

Сплекс донатов на предвыборную борьбу Харрис с кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом наблюдался во время Национального съезда Демократической партии в Чикаго на прошлой неделе, где политик приняла номинацию кандидата в президенты от демократов.

"Непосредственно перед речью вице-президента Харрис в четверг вечером мы официально пересекли отметку в 500 миллионов долларов... Сразу после ее речи мы зафиксировали лучшее время сбора средств с момента запуска кампании", - сказала глава кампании Джен О'Мелли Диллон.

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Как отмечает АР, кампания Трампа и связанные с ней организации объявили ранее в этом месяце, что в июле они собрали 138,7 миллиона долларов. Это меньше, чем Харрис получила в первую неделю своей кампании.

В начале августа кампания республиканца сообщила о собранных 327 миллионах долларов наличными.

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