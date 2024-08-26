США та Велика Британія надали Україні розвіддані по Курщині через кілька днів після початку наступу, - NYT
За декілька днів після початку наступу ЗСУ у Курській області Росії, США та Велика Британія надали Україні супутникові знімки та іншу інформацію про регіон.
Про це пише видання The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначає NYT, розвідувальна інформація передавалась США та Британією українській стороні для того, щоб дозволити командуванню ЗСУ краще відстежувати та знищувати російські підкріплення.
За словами деяких американських посадовців, чим більше території РФ на західному прикордонні Україна намагатиметься взяти під контроль, тим більшим стає ризик надмірного розширення ліній постачання ЗСУ та парасольки ППО. Вони зазначають, що нарощування сил ЗСУ у Курській області нібито створює слабкі місця вздовж лінії фронту на сході України, особливо на Донбасі, де українські захисники стикаються з інтенсивним російськими атаками.
"Україна розширила лінію фронту, що несе певний ризик, оскільки для утримання цієї лінії потрібно більше особового складу та техніки - що, своєю чергою, може виснажити якусь іншу ділянку фронту або, що ймовірніше, зменшити їхні наявні резерви", - цитує NYT слова аналітика британської розвідувальної компанії Janes Джеймса Рендса.
Чим більшу територію захопить Україна, тим більшим викликом буде її захист для близько 10 000 українських військових, вважають американські посадовці та аналітики.
Водночас чиновники США не впевнені, що Україна утримуватиме захоплені території у Курській області у довгостроковій перспективі. Доказом цього є відсутність траншей, мінних полів та оборонних загороджень.
Однак неназваний посадовець Пентагону заявив, що затримка України з будівництвом оборонних укріплень не обов’язково означає, що Київ не має наміру утримувати територію в Росії. За його словами, Україна може спробувати побудувати оборонні позиції ще глибше всередині Росії, розширивши захоплену територію, щоб збільшити буферну зону.
Офіційні особи США, які спілкувалися з NYT заявляють, що наступ ЗСУ у Курській області було ретельно сплановано, а його успіх перевершив очікування.
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Заявления западных правительств о предполагаемом неучастии в нападении вооруженных сил Украины на Курскую область ненадежны; некоторые страны непосредственно участвовали в подготовке вторжения на территорию России, а другие все еще участвуют. The New York Times сообщает об этом.
Американское издание, ссылаясь на свои собственные источники, утверждает, что Соединенные Штаты и Великобритания принимали активное участие в подготовке украинского наступления, предоставляя разведывательную информацию и спутниковые изображения. А после вторжения Вооруженные силы Украины получили от союзников информацию о движении подкреплений российской армии, что позволило избежать нескольких ловушек и тяжелых потерь. В настоящее время западные союзники координируют действия Вооруженных сил Украины на территории России.
В течение нескольких дней после наступления Соединенные Штаты и Великобритания предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области (...), чтобы командиры могли лучше следить за движением российских подкреплений, которые могли бы атаковать украинские войска или отрезать их вероятное отступление на Украину.
Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на американских чиновников,
Эта информация была ключевой для украинских войск, позволяя им отслеживать движения российских подкреплений, которые могли атаковать украинские позиции или отрезать их возможное отступление.
По некоторым источникам, по мере усиления контроля над западной частью России, риск перегрузки логистических цепей и систем ПВО Вооруженных сил Украины возрастает. Развертывание дополнительных сил в Курске также может ослабить позиции Украины на восточных фронтах.
Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу возможности долгосрочного сохранения Украиной захваченных территорий, но пресс-секретарь Пентагона сообщил NYT, что Киев, вероятно, планирует укрепить свои позиции на российской территории, чтобы создать буферную зону.
Американские чиновники подчеркивают, что украинское наступление было тщательно спланировано, но успех операции превзошел первоначальные ожидания. Украина смогла воспользоваться медленной реакцией Москвы, которая позволила ей действовать более гибко и эффективно.