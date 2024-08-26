США та Велика Британія надали Україні розвіддані по Курщині через кілька днів після початку наступу, - NYT

За декілька днів після початку наступу ЗСУ у Курській області Росії, США та Велика Британія надали Україні супутникові знімки та іншу інформацію про регіон.

Про це пише видання The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає NYT, розвідувальна інформація передавалась США та Британією українській стороні для того, щоб дозволити командуванню ЗСУ краще відстежувати та знищувати російські підкріплення.

За словами деяких американських посадовців, чим більше території РФ на західному прикордонні Україна намагатиметься взяти під контроль, тим більшим стає ризик надмірного розширення ліній постачання ЗСУ та парасольки ППО. Вони зазначають, що нарощування сил ЗСУ у Курській області нібито створює слабкі місця вздовж лінії фронту на сході України, особливо на Донбасі, де українські захисники стикаються з інтенсивним російськими атаками.

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"Україна розширила лінію фронту, що несе певний ризик, оскільки для утримання цієї лінії потрібно більше особового складу та техніки - що, своєю чергою, може виснажити якусь іншу ділянку фронту або, що ймовірніше, зменшити їхні наявні резерви", - цитує NYT слова аналітика британської розвідувальної компанії Janes Джеймса Рендса.

Чим більшу територію захопить Україна, тим більшим викликом буде її захист для близько 10 000 українських військових, вважають американські посадовці та аналітики.

Водночас чиновники США не впевнені, що Україна утримуватиме захоплені території у Курській області у довгостроковій перспективі. Доказом цього є відсутність траншей, мінних полів та оборонних загороджень.

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Однак неназваний посадовець Пентагону заявив, що затримка України з будівництвом оборонних укріплень не обов’язково означає, що Київ не має наміру утримувати територію в Росії. За його словами, Україна може спробувати побудувати оборонні позиції ще глибше всередині Росії, розширивши захоплену територію, щоб збільшити буферну зону.

Офіційні особи США, які спілкувалися з NYT заявляють, що наступ ЗСУ у Курській області було ретельно сплановано, а його успіх перевершив очікування.

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