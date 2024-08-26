США и Великобритания предоставили Украине разведданные относительно Курщины через несколько дней после начала наступления, - NYT
Через несколько дней после начала наступления ВСУ в Курской области России, США и Великобритания предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о регионе.
Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечает NYT, разведывательная информация передавалась США и Британией украинской стороне для того, чтобы позволить командованию ВСУ лучше отслеживать и уничтожать российские подкрепления.
По словам некоторых американских чиновников, чем больше территории РФ на западном пограничье Украина будет пытаться взять под контроль, тем больше становится риск чрезмерного расширения линий снабжения ВСУ и зонтика ПВО. Они отмечают, что наращивание сил ВСУ в Курской области якобы создает слабые места вдоль линии фронта на востоке Украины, особенно на Донбассе, где украинские защитники сталкиваются с интенсивным российскими атаками.
"Украина расширила линию фронта, что несет определенный риск, поскольку для удержания этой линии нужно больше личного состава и техники - что, в свою очередь, может истощить какой-то другой участок фронта или, что вероятнее, уменьшить их имеющиеся резервы", - цитирует NYT слова аналитика британской разведывательной компании Janes Джеймса Рэндса.
Чем большую территорию захватит Украина, тем большим вызовом будет ее защита для около 10 000 украинских военных, считают американские чиновники и аналитики.
В то же время чиновники США не уверены, что Украина будет удерживать захваченные территории в Курской области в долгосрочной перспективе. Доказательством этого является отсутствие траншей, минных полей и оборонительных заграждений.
Однако неназванный чиновник Пентагона заявил, что задержка Украины со строительством оборонительных укреплений не обязательно означает, что Киев не намерен удерживать территорию в России. По его словам, Украина может попытаться построить оборонительные позиции еще глубже внутри России, расширив захваченную территорию, чтобы увеличить буферную зону.
Официальные лица США, которые общались с NYT заявляют, что наступление ВСУ в Курской области было тщательно спланировано, а его успех превзошел ожидания.
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Заявления западных правительств о предполагаемом неучастии в нападении вооруженных сил Украины на Курскую область ненадежны; некоторые страны непосредственно участвовали в подготовке вторжения на территорию России, а другие все еще участвуют. The New York Times сообщает об этом.
Американское издание, ссылаясь на свои собственные источники, утверждает, что Соединенные Штаты и Великобритания принимали активное участие в подготовке украинского наступления, предоставляя разведывательную информацию и спутниковые изображения. А после вторжения Вооруженные силы Украины получили от союзников информацию о движении подкреплений российской армии, что позволило избежать нескольких ловушек и тяжелых потерь. В настоящее время западные союзники координируют действия Вооруженных сил Украины на территории России.
В течение нескольких дней после наступления Соединенные Штаты и Великобритания предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области (...), чтобы командиры могли лучше следить за движением российских подкреплений, которые могли бы атаковать украинские войска или отрезать их вероятное отступление на Украину.
Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на американских чиновников,
Эта информация была ключевой для украинских войск, позволяя им отслеживать движения российских подкреплений, которые могли атаковать украинские позиции или отрезать их возможное отступление.
По некоторым источникам, по мере усиления контроля над западной частью России, риск перегрузки логистических цепей и систем ПВО Вооруженных сил Украины возрастает. Развертывание дополнительных сил в Курске также может ослабить позиции Украины на восточных фронтах.
Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу возможности долгосрочного сохранения Украиной захваченных территорий, но пресс-секретарь Пентагона сообщил NYT, что Киев, вероятно, планирует укрепить свои позиции на российской территории, чтобы создать буферную зону.
Американские чиновники подчеркивают, что украинское наступление было тщательно спланировано, но успех операции превзошел первоначальные ожидания. Украина смогла воспользоваться медленной реакцией Москвы, которая позволила ей действовать более гибко и эффективно.