США и Великобритания предоставили Украине разведданные относительно Курщины через несколько дней после начала наступления, - NYT

Через несколько дней после начала наступления ВСУ в Курской области России, США и Великобритания предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о регионе.

Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает NYT, разведывательная информация передавалась США и Британией украинской стороне для того, чтобы позволить командованию ВСУ лучше отслеживать и уничтожать российские подкрепления.

По словам некоторых американских чиновников, чем больше территории РФ на западном пограничье Украина будет пытаться взять под контроль, тем больше становится риск чрезмерного расширения линий снабжения ВСУ и зонтика ПВО. Они отмечают, что наращивание сил ВСУ в Курской области якобы создает слабые места вдоль линии фронта на востоке Украины, особенно на Донбассе, где украинские защитники сталкиваются с интенсивным российскими атаками.

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"Украина расширила линию фронта, что несет определенный риск, поскольку для удержания этой линии нужно больше личного состава и техники - что, в свою очередь, может истощить какой-то другой участок фронта или, что вероятнее, уменьшить их имеющиеся резервы", - цитирует NYT слова аналитика британской разведывательной компании Janes Джеймса Рэндса.

Чем большую территорию захватит Украина, тем большим вызовом будет ее защита для около 10 000 украинских военных, считают американские чиновники и аналитики.

В то же время чиновники США не уверены, что Украина будет удерживать захваченные территории в Курской области в долгосрочной перспективе. Доказательством этого является отсутствие траншей, минных полей и оборонительных заграждений.

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Однако неназванный чиновник Пентагона заявил, что задержка Украины со строительством оборонительных укреплений не обязательно означает, что Киев не намерен удерживать территорию в России. По его словам, Украина может попытаться построить оборонительные позиции еще глубже внутри России, расширив захваченную территорию, чтобы увеличить буферную зону.

Официальные лица США, которые общались с NYT заявляют, что наступление ВСУ в Курской области было тщательно спланировано, а его успех превзошел ожидания.

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