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Новини
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За цю добу є більше нашого контролю та чергове поповнення обмінного фонду в Курській області, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні 26 серпня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ збільшили площу контрольованої території в Курській області та "поповнили обмінний фонд".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду.

Також Головком доповів щодо ситуації на фронті на Донеччині – і окремо, і на Ставці: про Покровський напрямок – найбільш важкий, найбільше російських штурмів, також Времівський напрямок, Торецький, Курахівський. Є рішення щодо посилення наших позицій. Я дякую кожному солдату, командиру, кожному підрозділу, які роблять усе, щоб знищити якнайбільше ворожої сили.

Були на Ставці сьогодні й усі необхідні доповіді щодо енергетики – стану системи зараз, можливості її відновити. Роботи триватимуть цілодобово. Також детально розглянули ситуацію по захисних спорудах на енергообʼєктах – щодо цього теж є кілька важливих рішень. Дякую всім, хто дійсно вчасно виконує такі завдання заради нашої держави і наших людей", - сказав Зеленський.

Читайте: Росія використала щонайменше 127 ракет і 109 дронів під час сьогоднішньої атаки, - Зеленський на засіданні Ставки

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) звернення (600)


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Топ коментарі
+16
Та засунь ти свій курськ собі в сраку, падло гундосе! В країні енергетика лежить, в твоїй столиці блекаут! Де захист, де децентралізація, упирі кровожерливі?! Чи ви нас, падлюки, зимою хочете взагалі знищити?!
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26.08.2024 21:11
+15
Квакало 🤡...скільки української теріторії здав ,за цю та прошлу добу ...?!!!
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26.08.2024 20:32
+14
Зеленський мав тривалу розмову з Сирським. У Курській області стало більше нашого контролю - а донецьку область ********.
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26.08.2024 20:38
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Нікого не хочу принижувати,особливо з полонених,але ти,курва,поміняєш лиш тих кого дасть *****(Тому ,нашим воїнам не варто ризикувати життя за взяття їх живими,а лиш брати в полон тих,котрі ще не здохли по атаці,а потім цих інвалідів і міняти.Вибачте.
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26.08.2024 20:24 Відповісти
Всіх українських воїнів треба звільняти. Воїни розберуться по ситуації на полі бою кого варто брати, а кого ні. Точно не по коментарям цензор-швейцарців.
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26.08.2024 20:47 Відповісти
Хіба я когось обділив?((але з вами,ви мабуть з окопа пишете,то вам видніше.А швейцарські донати пахнуть чи не пахнуть?
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26.08.2024 21:04 Відповісти
і менше електрики за прой..би на Київській ГЕС -

равновєсіє в природі, мля !
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26.08.2024 23:01 Відповісти
Ти б краще вже всі оони, та радбези на вуха поставив би! Де скликання всіх можливих організацій щоб *уйла притиснути, і зрештою добитися зняття обмежень на обстріли по мородору?
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26.08.2024 20:24 Відповісти
Артилерія Головного калібру - ООН, Оце насмішив, щире спасибі.
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26.08.2024 21:15 Відповісти
А российский ВПК работает, без перебоев...
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26.08.2024 20:26 Відповісти
Квакало 🤡...скільки української теріторії здав ,за цю та прошлу добу ...?!!!
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26.08.2024 20:32 Відповісти
Зеленський мав тривалу розмову з Сирським. У Курській області стало більше нашого контролю - а донецьку область ********.
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26.08.2024 20:38 Відповісти
Якщо Донецьку область вже ********, то Курську вже захопили із АЕС і самим Курськом.
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26.08.2024 20:49 Відповісти
На жаль, Донецьку якщо проїбемо, візьмемо ще 2 села мохнатка2 і ***********.

Так було всі 3 роки:
- росіяни по нас 50 ракет, а ми їм 3 вікна в москва сіті.
- ми їм мінус кілька нафтобаз, вони нищать наші нафтобази і на додачу всю теплогенерацію.
- вони нам знищили ГЕС, а ми їм розгатили трансформатор день в ******
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27.08.2024 00:39 Відповісти
Поки не заглушите КАЕС, ніхто до вас серьйозно ставитися не буде!
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26.08.2024 20:41 Відповісти
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26.08.2024 20:43 Відповісти
Ну правильно. В Україні ж успіхів немає, просираєш все до чого торкаєшся, то хоч поки на пашці похвалишся
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26.08.2024 21:08 Відповісти
Та засунь ти свій курськ собі в сраку, падло гундосе! В країні енергетика лежить, в твоїй столиці блекаут! Де захист, де децентралізація, упирі кровожерливі?! Чи ви нас, падлюки, зимою хочете взагалі знищити?!
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26.08.2024 21:11 Відповісти
ЗЕЛЯ ІДИ В СРАКУ!
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26.08.2024 21:48 Відповісти
За цю добу є більше рашистського контролю за українськими населеними пунктами.котрі я як зрадник України і українців.за "юдині срібняки" здаю рашистському кровопивцю української крові...
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26.08.2024 21:54 Відповісти
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26.08.2024 22:08 Відповісти
ЗАЄ....л !!!!
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26.08.2024 23:04 Відповісти
ЗЄля, тебе не видно !

увімкни світло !
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26.08.2024 23:15 Відповісти
Не варте те ЗЄльоне м..до стакану карасину,
Ох не варте ! 😂👍
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27.08.2024 02:04 Відповісти
А ти ще шнурка бидло не купив собі щоб повіситись? Мразь...
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27.08.2024 09:16 Відповісти
Поки оте недобрите, теліпає єрундою на лохоМарафоні, Українці життям боронять Україну!
Особи з урядового кварталу95, ще й пенсію за свої діяння/саботаж отримають! Записи, про ПОСАДИ, в їх трудовій книжці, ведуться кадровиками, а не загиблими Українцями‼️‼️‼️🤬🤬
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27.08.2024 10:08 Відповісти
Чому Куська АЕС не обезточена? Чому газовий хаб Суджа не розібраний на молекули? Чому.. чому, тисячі чому, чому ти не здох, виродок проклятий?
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27.08.2024 10:11 Відповісти
 
 