За цю добу є більше нашого контролю та чергове поповнення обмінного фонду в Курській області, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні 26 серпня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ збільшили площу контрольованої території в Курській області та "поповнили обмінний фонд".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Сьогодні почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду.
Також Головком доповів щодо ситуації на фронті на Донеччині – і окремо, і на Ставці: про Покровський напрямок – найбільш важкий, найбільше російських штурмів, також Времівський напрямок, Торецький, Курахівський. Є рішення щодо посилення наших позицій. Я дякую кожному солдату, командиру, кожному підрозділу, які роблять усе, щоб знищити якнайбільше ворожої сили.
Були на Ставці сьогодні й усі необхідні доповіді щодо енергетики – стану системи зараз, можливості її відновити. Роботи триватимуть цілодобово. Також детально розглянули ситуацію по захисних спорудах на енергообʼєктах – щодо цього теж є кілька важливих рішень. Дякую всім, хто дійсно вчасно виконує такі завдання заради нашої держави і наших людей", - сказав Зеленський.
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равновєсіє в природі, мля !
Так було всі 3 роки:
- росіяни по нас 50 ракет, а ми їм 3 вікна в москва сіті.
- ми їм мінус кілька нафтобаз, вони нищать наші нафтобази і на додачу всю теплогенерацію.
- вони нам знищили ГЕС, а ми їм розгатили трансформатор день в ******
увімкни світло !
Ох не варте ! 😂👍
Особи з урядового кварталу95, ще й пенсію за свої діяння/саботаж отримають! Записи, про ПОСАДИ, в їх трудовій книжці, ведуться кадровиками, а не загиблими Українцями‼️‼️‼️🤬🤬