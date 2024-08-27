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Новини Війна
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Байден про масований обстріл України: РФ ніколи не досягне успіху

Байден про масований обстріл України

Президент США Джо Байден засудив масовано ракетну атаку РФ на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сайті Білого дому.

"Українські офіційні особи повідомляють, що ця жахлива атака призвела до загибелі українських мирних жителів і була спрямована на понад два десятки критичних енергетичних об’єктів. Я рішуче засуджую продовження війни Росії проти України та її намагання занурити український народ у темряву. Скажу чітко: Росія ніколи не досягне успіху в Україні, а дух українського народу ніколи не буде зламаний", - зазначив лідер США.

Байден наголосив, що США продовжуватимуть очолювати коаліцію з понад 50 країн на підтримку України, яка надає критично необхідне військове обладнання, зокрема системи ППО та ракети-перехоплювачі.

Читайте: Наслідки атаки РФ на Дніпровський район Києва. ФОТОрепортаж

"Як я оголосив на саміті НАТО в липні, Сполучені Штати і наші союзники надали Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони, і я змінив пріоритети американського експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України", - зазначив президент США.

Сполучені Штати також збільшують поставки енергетичного обладнання в Україну для ремонту її систем та посилення стійкості української енергосистеми, додав Байден.

Нагадаємо, 26 серпня армія РФ здійснила наймасованіший обстріл України, випустивши 236 повітряних цілей по Україні.

Читайте: Прем’єр Індії Моді обговорив з Байденом ситуацію в Україні

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22590)


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Топ коментарі
+13
Американцям подобається спостерігати, як Україна пливе з зав'язаними руками.
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27.08.2024 10:02
+9
американський лицемірний брехун ,яких є багато,котрий розказує про український дух ,не надаючи для захисту України, та життя українського народу можливостей і засобів,котрі є в США,та країн НАТО із-за домовленостей з рашистом ,
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27.08.2024 10:04
+8
Це як захоплюватися грецькою Спартою. Пане Байден це війна не мечами і луками, вчора 127 балістичних ракет. За всю історію людства такої атаки не було. Дай дозвіл рознести аеропорти і йди на пенсію.
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27.08.2024 10:01
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А можна просто сказати: пітун іди нах з України і виділити на це 24 години.
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27.08.2024 09:59 Відповісти
Це тільки слова. Байден - давай снаряди, ракети і дозвіл мочити орків де завгодно.
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27.08.2024 09:59 Відповісти
Це як захоплюватися грецькою Спартою. Пане Байден це війна не мечами і луками, вчора 127 балістичних ракет. За всю історію людства такої атаки не було. Дай дозвіл рознести аеропорти і йди на пенсію.
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27.08.2024 10:01 Відповісти
Американцям подобається спостерігати, як Україна пливе з зав'язаними руками.
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27.08.2024 10:02 Відповісти
американський лицемірний брехун ,яких є багато,котрий розказує про український дух ,не надаючи для захисту України, та життя українського народу можливостей і засобів,котрі є в США,та країн НАТО із-за домовленостей з рашистом ,
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27.08.2024 10:04 Відповісти
США хочуть не знищити росію, а ослабити... ціною життя українських військових та цивільних. Україна втрача найкращих свої синів.
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27.08.2024 10:04 Відповісти
Так і ми ніколи їх не досягнемо. Бо обмежені з усіх боків, у той час як росія, при її повній ресурсній перевазі, не має жодних обмежень у діях.
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27.08.2024 10:15 Відповісти
Зовсім дід з глузду з'їхав. Смерть українців, руйнування енергетичної інфраструктури для нього це всього навсього не успіх кацапні. Для нього успіхом буде повний блекаут в Україні та загибель тясяч мирних жителів?
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27.08.2024 10:18 Відповісти
Досягне, якщо ви й далі жуватимете соплі, "союзники" срані. Бо в нас немає армії клонів і зірки смерті, яка б могла зупинити орду, а ви обсцикається і обсирається від "червоних ліній" *****, віддаючи йому Україну на поталу. З такими "союзниками", як ви, вороги не потрібні. Меморандум вам у сраку, вертайте нам ЯЗ і ТУшки і йдіть на хрін.
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27.08.2024 10:19 Відповісти
Скажу чітко: ніколи не досягне успіху в Україні, а дух українського народу ніколи не буде зламаний", - зазначив лідер США. Але длзволу бити по кацапсячих НПЗ глибоко в тилу ге дозволимо. Гехай вони працюють та заправляють літаки та танки. А мужні українці і без електроенергії посидять...
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27.08.2024 10:28 Відповісти
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю

продовжуємо теорію: "отримав гроші, корупція, значить є компромат та на гачку"
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27.08.2024 10:46 Відповісти
Трамп найгірший піторас для Штатів і для України, це аксіома, дарма тільки клаву мучиш
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27.08.2024 10:49 Відповісти
При чому тут Трамп?
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27.08.2024 11:36 Відповісти
при тому шо він гандон і найгірший варіант для України. Питання ?
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28.08.2024 15:05 Відповісти
Тобто це про майбутне
Звідки відомо що він зробить?
А хто інший кандидат, та що він зробить?

Якщо про минуле
Байден віце президент, Трамп президент, Байден президент + Камала віцепрезидент

Що кожний з них зробий для України, та що за кожного сталось?
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28.08.2024 15:43 Відповісти
"Звідки відомо що він зробить?"

1. з його слів.
2. з того як і що він робив під час першого терміну
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28.08.2024 15:54 Відповісти
1. з його слів
офіційно на дебатах він сказа про план росії - не прийнятний
два рази відповів

що сказав Байден, або Камала про цей план?

2. А що він робив під час першого терміну?

посольство не виводив
на сайті білого дома, була об'ява "Крим це Україна"
в портах України флот США, над Україною - стратегічні бомбардувальники США
світова ціна на нафту, в 2 рази менше
за 2020 рік надав більше допомоги, ніж Байден за 2021 рік
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28.08.2024 16:02 Відповісти
"офіційно на дебатах він сказа про план росії - не прийнятний
два рази відповів"

і шо? А про свій імбіцильний план давати нам менше зброї якщо ми не будемо домовлятись він казав якось неофіційно? А про те що ми об'їдаємо бідних американчиків і він це припинить?

"що сказав Байден, або Камала про цей план"

Байден нам сяк-так давав зброю і підтримку. Це краще ніж ідіотські плани недорозвиненого, який навіть КНДР приборкати не зміг - яка вже там рашка з китаєм.

"А що він робив під час першого терміну?"

срався з Європою, фоткався з Пухляшом, злив пині агнета США якого потім довелося евакуйовувати і хз що ще розтриндів (зустріч без перекладача)

звічайні таки заняття дегенерата який думає що він крутий бізнесмен і політик
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28.08.2024 16:14 Відповісти
де тоді лендліз, план перемоги України - це закони, котрі Байден+Камала не виконали
Також Конгрес надав адміністрації гроші, потрібен тільки підпис
Через 4 тижні, згорає залишок PDA, котрий зараз 6.2млрд
До цього все валили на Конгрес (хоча мали 5.1млрд знайдені аудитом), а коли отримали кошти, то саме про кошти для України - чомусь не поспішають підписувати
В чому проблема поставити підпис?

Не рахуючи, що 1.6млрд так згоріли в 2022, а по 2022-2023 аудит виявив недопоставки на 8.1млрд

А що кндр зробило?
Напало на когось за Трампа?

А ось за Байдена, стало допомагати росії
Також іран став допомагати росії саме за Байдена
Що ж він нічого не зробив?
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28.08.2024 16:30 Відповісти
тобто по плану Трампині не давати нам зброю __взагалі__ зауважень в тебе нема - тільки про міфічний Лендліз, я правильно зрозумів ?
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28.08.2024 17:02 Відповісти
Старий поц, дай дозвіл на ракети , що тобі втрачати !
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27.08.2024 10:50 Відповісти
Нагадаю, що Гарріс збирається проводити ще мінімум 5 років такої ж політики.
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27.08.2024 11:12 Відповісти
Вона ще замутить "перезагрузку" з кацапами , як обамка
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27.08.2024 11:57 Відповісти
пи...деть оно, как известно, не мешки с цементом тягать.... ты лучше байдин скажи, какие договорняки с ****** тебе мешают разрешить Украине бить атакамсами (даже нещястным их количеством переданным нам) по территории **********?!
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27.08.2024 11:32 Відповісти
согласно отчета комитета Конгреса, семья обогатилась на 27млн за счет росии и китая
Значит имеется компромат, "на крючке" и т.п.
На форуме все так утверждают про компромат и "на крючке"

ладно с разрешением бить по территории росии
но где обещанная ПВО для защиты?

за все время из ПВО США надали пусковых:
20 авенжеров
8 патриотов (4 недавно на самите НАТО передали)
16 насамсов

cогласно вики в США пусковых
480 M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE по состоянию на 2024 год
т.е. дали 1%, и недавно еще 1%

Германия имея 30пусковых (или уже осталось 30) - предоставила 3 батареи, 14 пусковых
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27.08.2024 11:45 Відповісти
на саміті НАТО - обіцянка
"Як повідомляє https://www.bbc.com/news/live/cg3egr09z1rt BBC , США та ще чотири країни Альянсу - Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія - упродовж наступних місяців нададуть нашій державі "десятки додаткових тактичних систем протиповітряної оборони". Йдеться про системи Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T, SAMP-T та Gepard."

по факту, майже за 2 місяці
2 Patriot, 3 Iris

плюс червоні лінії збивати засобами НАТО - начебто потрібна згода всіх членів НАТО
в тойже час, для допомоги Ізраїлю, члени НАТО США, Англій, Франція не мають червоних ліній, та не питають згоду усіх членів НАТО
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27.08.2024 12:11 Відповісти
 
 