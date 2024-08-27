Байден про масований обстріл України: РФ ніколи не досягне успіху
Президент США Джо Байден засудив масовано ракетну атаку РФ на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сайті Білого дому.
"Українські офіційні особи повідомляють, що ця жахлива атака призвела до загибелі українських мирних жителів і була спрямована на понад два десятки критичних енергетичних об’єктів. Я рішуче засуджую продовження війни Росії проти України та її намагання занурити український народ у темряву. Скажу чітко: Росія ніколи не досягне успіху в Україні, а дух українського народу ніколи не буде зламаний", - зазначив лідер США.
Байден наголосив, що США продовжуватимуть очолювати коаліцію з понад 50 країн на підтримку України, яка надає критично необхідне військове обладнання, зокрема системи ППО та ракети-перехоплювачі.
"Як я оголосив на саміті НАТО в липні, Сполучені Штати і наші союзники надали Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони, і я змінив пріоритети американського експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України", - зазначив президент США.
Сполучені Штати також збільшують поставки енергетичного обладнання в Україну для ремонту її систем та посилення стійкості української енергосистеми, додав Байден.
Нагадаємо, 26 серпня армія РФ здійснила наймасованіший обстріл України, випустивши 236 повітряних цілей по Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю
продовжуємо теорію: "отримав гроші, корупція, значить є компромат та на гачку"
Звідки відомо що він зробить?
А хто інший кандидат, та що він зробить?
Якщо про минуле
Байден віце президент, Трамп президент, Байден президент + Камала віцепрезидент
Що кожний з них зробий для України, та що за кожного сталось?
1. з його слів.
2. з того як і що він робив під час першого терміну
офіційно на дебатах він сказа про план росії - не прийнятний
два рази відповів
що сказав Байден, або Камала про цей план?
2. А що він робив під час першого терміну?
посольство не виводив
на сайті білого дома, була об'ява "Крим це Україна"
в портах України флот США, над Україною - стратегічні бомбардувальники США
світова ціна на нафту, в 2 рази менше
за 2020 рік надав більше допомоги, ніж Байден за 2021 рік
два рази відповів"
і шо? А про свій імбіцильний план давати нам менше зброї якщо ми не будемо домовлятись він казав якось неофіційно? А про те що ми об'їдаємо бідних американчиків і він це припинить?
"що сказав Байден, або Камала про цей план"
Байден нам сяк-так давав зброю і підтримку. Це краще ніж ідіотські плани недорозвиненого, який навіть КНДР приборкати не зміг - яка вже там рашка з китаєм.
"А що він робив під час першого терміну?"
срався з Європою, фоткався з Пухляшом, злив пині агнета США якого потім довелося евакуйовувати і хз що ще розтриндів (зустріч без перекладача)
звічайні таки заняття дегенерата який думає що він крутий бізнесмен і політик
Також Конгрес надав адміністрації гроші, потрібен тільки підпис
Через 4 тижні, згорає залишок PDA, котрий зараз 6.2млрд
До цього все валили на Конгрес (хоча мали 5.1млрд знайдені аудитом), а коли отримали кошти, то саме про кошти для України - чомусь не поспішають підписувати
В чому проблема поставити підпис?
Не рахуючи, що 1.6млрд так згоріли в 2022, а по 2022-2023 аудит виявив недопоставки на 8.1млрд
А що кндр зробило?
Напало на когось за Трампа?
А ось за Байдена, стало допомагати росії
Також іран став допомагати росії саме за Байдена
Що ж він нічого не зробив?
Значит имеется компромат, "на крючке" и т.п.
На форуме все так утверждают про компромат и "на крючке"
ладно с разрешением бить по территории росии
но где обещанная ПВО для защиты?
за все время из ПВО США надали пусковых:
20 авенжеров
8 патриотов (4 недавно на самите НАТО передали)
16 насамсов
cогласно вики в США пусковых
480 M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE по состоянию на 2024 год
т.е. дали 1%, и недавно еще 1%
Германия имея 30пусковых (или уже осталось 30) - предоставила 3 батареи, 14 пусковых
"Як повідомляє https://www.bbc.com/news/live/cg3egr09z1rt BBC , США та ще чотири країни Альянсу - Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія - упродовж наступних місяців нададуть нашій державі "десятки додаткових тактичних систем протиповітряної оборони". Йдеться про системи Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T, SAMP-T та Gepard."
по факту, майже за 2 місяці
2 Patriot, 3 Iris
плюс червоні лінії збивати засобами НАТО - начебто потрібна згода всіх членів НАТО
в тойже час, для допомоги Ізраїлю, члени НАТО США, Англій, Франція не мають червоних ліній, та не питають згоду усіх членів НАТО