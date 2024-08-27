Байден про масований обстріл України: РФ ніколи не досягне успіху

Президент США Джо Байден засудив масовано ракетну атаку РФ на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сайті Білого дому.

"Українські офіційні особи повідомляють, що ця жахлива атака призвела до загибелі українських мирних жителів і була спрямована на понад два десятки критичних енергетичних об’єктів. Я рішуче засуджую продовження війни Росії проти України та її намагання занурити український народ у темряву. Скажу чітко: Росія ніколи не досягне успіху в Україні, а дух українського народу ніколи не буде зламаний", - зазначив лідер США.

Байден наголосив, що США продовжуватимуть очолювати коаліцію з понад 50 країн на підтримку України, яка надає критично необхідне військове обладнання, зокрема системи ППО та ракети-перехоплювачі.

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"Як я оголосив на саміті НАТО в липні, Сполучені Штати і наші союзники надали Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони, і я змінив пріоритети американського експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України", - зазначив президент США.

Сполучені Штати також збільшують поставки енергетичного обладнання в Україну для ремонту її систем та посилення стійкості української енергосистеми, додав Байден.

Нагадаємо, 26 серпня армія РФ здійснила наймасованіший обстріл України, випустивши 236 повітряних цілей по Україні.

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