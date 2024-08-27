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Новости Война
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Байден о массированном обстреле Украины: РФ никогда не добьется успеха

Байден про масований обстріл України

Президент США Джо Байден осудил массированную ракетную атаку РФ на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома.

"Украинские официальные лица сообщают, что эта ужасная атака привела к гибели украинских мирных жителей и была направлена на более двух десятков критических энергетических объектов. Я решительно осуждаю продолжение войны России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму. Скажу четко: Россия никогда не достигнет успеха в Украине, а дух украинского народа никогда не будет сломлен", - отметил лидер США.

Байден подчеркнул, что США будут продолжать возглавлять коалицию из более 50 стран в поддержку Украины, которая предоставляет критически необходимое военное оборудование, в частности системы ПВО и ракеты-перехватчики.

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"Как я объявил на саммите НАТО в июле, Соединенные Штаты и наши союзники предоставили Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны, и я изменил приоритеты американского экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину", - отметил президент США.

Соединенные Штаты также увеличивают поставки энергетического оборудования в Украину для ремонта ее систем и усиления устойчивости украинской энергосистемы, добавил Байден.

Напомним, 26 августа армия РФ осуществила самый массированный обстрел Украины, выпустив 236 воздушных целей по Украине.

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Автор: 

Байден Джо (2785) США (26489)


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Топ комментарии
+13
Американцям подобається спостерігати, як Україна пливе з зав'язаними руками.
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27.08.2024 10:02
+9
американський лицемірний брехун ,яких є багато,котрий розказує про український дух ,не надаючи для захисту України, та життя українського народу можливостей і засобів,котрі є в США,та країн НАТО із-за домовленостей з рашистом ,
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27.08.2024 10:04
+8
Це як захоплюватися грецькою Спартою. Пане Байден це війна не мечами і луками, вчора 127 балістичних ракет. За всю історію людства такої атаки не було. Дай дозвіл рознести аеропорти і йди на пенсію.
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27.08.2024 10:01
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А можна просто сказати: пітун іди нах з України і виділити на це 24 години.
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27.08.2024 09:59 Ответить
Це тільки слова. Байден - давай снаряди, ракети і дозвіл мочити орків де завгодно.
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27.08.2024 09:59 Ответить
Це як захоплюватися грецькою Спартою. Пане Байден це війна не мечами і луками, вчора 127 балістичних ракет. За всю історію людства такої атаки не було. Дай дозвіл рознести аеропорти і йди на пенсію.
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27.08.2024 10:01 Ответить
Американцям подобається спостерігати, як Україна пливе з зав'язаними руками.
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27.08.2024 10:02 Ответить
американський лицемірний брехун ,яких є багато,котрий розказує про український дух ,не надаючи для захисту України, та життя українського народу можливостей і засобів,котрі є в США,та країн НАТО із-за домовленостей з рашистом ,
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27.08.2024 10:04 Ответить
США хочуть не знищити росію, а ослабити... ціною життя українських військових та цивільних. Україна втрача найкращих свої синів.
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27.08.2024 10:04 Ответить
Так і ми ніколи їх не досягнемо. Бо обмежені з усіх боків, у той час як росія, при її повній ресурсній перевазі, не має жодних обмежень у діях.
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27.08.2024 10:15 Ответить
Зовсім дід з глузду з'їхав. Смерть українців, руйнування енергетичної інфраструктури для нього це всього навсього не успіх кацапні. Для нього успіхом буде повний блекаут в Україні та загибель тясяч мирних жителів?
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27.08.2024 10:18 Ответить
Досягне, якщо ви й далі жуватимете соплі, "союзники" срані. Бо в нас немає армії клонів і зірки смерті, яка б могла зупинити орду, а ви обсцикається і обсирається від "червоних ліній" *****, віддаючи йому Україну на поталу. З такими "союзниками", як ви, вороги не потрібні. Меморандум вам у сраку, вертайте нам ЯЗ і ТУшки і йдіть на хрін.
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27.08.2024 10:19 Ответить
Скажу чітко: ніколи не досягне успіху в Україні, а дух українського народу ніколи не буде зламаний", - зазначив лідер США. Але длзволу бити по кацапсячих НПЗ глибоко в тилу ге дозволимо. Гехай вони працюють та заправляють літаки та танки. А мужні українці і без електроенергії посидять...
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27.08.2024 10:28 Ответить
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю

продовжуємо теорію: "отримав гроші, корупція, значить є компромат та на гачку"
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27.08.2024 10:46 Ответить
Трамп найгірший піторас для Штатів і для України, це аксіома, дарма тільки клаву мучиш
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27.08.2024 10:49 Ответить
При чому тут Трамп?
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27.08.2024 11:36 Ответить
при тому шо він гандон і найгірший варіант для України. Питання ?
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28.08.2024 15:05 Ответить
Тобто це про майбутне
Звідки відомо що він зробить?
А хто інший кандидат, та що він зробить?

Якщо про минуле
Байден віце президент, Трамп президент, Байден президент + Камала віцепрезидент

Що кожний з них зробий для України, та що за кожного сталось?
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28.08.2024 15:43 Ответить
"Звідки відомо що він зробить?"

1. з його слів.
2. з того як і що він робив під час першого терміну
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28.08.2024 15:54 Ответить
1. з його слів
офіційно на дебатах він сказа про план росії - не прийнятний
два рази відповів

що сказав Байден, або Камала про цей план?

2. А що він робив під час першого терміну?

посольство не виводив
на сайті білого дома, була об'ява "Крим це Україна"
в портах України флот США, над Україною - стратегічні бомбардувальники США
світова ціна на нафту, в 2 рази менше
за 2020 рік надав більше допомоги, ніж Байден за 2021 рік
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28.08.2024 16:02 Ответить
"офіційно на дебатах він сказа про план росії - не прийнятний
два рази відповів"

і шо? А про свій імбіцильний план давати нам менше зброї якщо ми не будемо домовлятись він казав якось неофіційно? А про те що ми об'їдаємо бідних американчиків і він це припинить?

"що сказав Байден, або Камала про цей план"

Байден нам сяк-так давав зброю і підтримку. Це краще ніж ідіотські плани недорозвиненого, який навіть КНДР приборкати не зміг - яка вже там рашка з китаєм.

"А що він робив під час першого терміну?"

срався з Європою, фоткався з Пухляшом, злив пині агнета США якого потім довелося евакуйовувати і хз що ще розтриндів (зустріч без перекладача)

звічайні таки заняття дегенерата який думає що він крутий бізнесмен і політик
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28.08.2024 16:14 Ответить
де тоді лендліз, план перемоги України - це закони, котрі Байден+Камала не виконали
Також Конгрес надав адміністрації гроші, потрібен тільки підпис
Через 4 тижні, згорає залишок PDA, котрий зараз 6.2млрд
До цього все валили на Конгрес (хоча мали 5.1млрд знайдені аудитом), а коли отримали кошти, то саме про кошти для України - чомусь не поспішають підписувати
В чому проблема поставити підпис?

Не рахуючи, що 1.6млрд так згоріли в 2022, а по 2022-2023 аудит виявив недопоставки на 8.1млрд

А що кндр зробило?
Напало на когось за Трампа?

А ось за Байдена, стало допомагати росії
Також іран став допомагати росії саме за Байдена
Що ж він нічого не зробив?
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28.08.2024 16:30 Ответить
тобто по плану Трампині не давати нам зброю __взагалі__ зауважень в тебе нема - тільки про міфічний Лендліз, я правильно зрозумів ?
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28.08.2024 17:02 Ответить
Старий поц, дай дозвіл на ракети , що тобі втрачати !
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27.08.2024 10:50 Ответить
Нагадаю, що Гарріс збирається проводити ще мінімум 5 років такої ж політики.
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27.08.2024 11:12 Ответить
Вона ще замутить "перезагрузку" з кацапами , як обамка
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27.08.2024 11:57 Ответить
пи...деть оно, как известно, не мешки с цементом тягать.... ты лучше байдин скажи, какие договорняки с ****** тебе мешают разрешить Украине бить атакамсами (даже нещястным их количеством переданным нам) по территории **********?!
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27.08.2024 11:32 Ответить
согласно отчета комитета Конгреса, семья обогатилась на 27млн за счет росии и китая
Значит имеется компромат, "на крючке" и т.п.
На форуме все так утверждают про компромат и "на крючке"

ладно с разрешением бить по территории росии
но где обещанная ПВО для защиты?

за все время из ПВО США надали пусковых:
20 авенжеров
8 патриотов (4 недавно на самите НАТО передали)
16 насамсов

cогласно вики в США пусковых
480 M902/M903 Patriot PAC-3/PAC-3 MSE по состоянию на 2024 год
т.е. дали 1%, и недавно еще 1%

Германия имея 30пусковых (или уже осталось 30) - предоставила 3 батареи, 14 пусковых
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27.08.2024 11:45 Ответить
на саміті НАТО - обіцянка
"Як повідомляє https://www.bbc.com/news/live/cg3egr09z1rt BBC , США та ще чотири країни Альянсу - Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія - упродовж наступних місяців нададуть нашій державі "десятки додаткових тактичних систем протиповітряної оборони". Йдеться про системи Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T, SAMP-T та Gepard."

по факту, майже за 2 місяці
2 Patriot, 3 Iris

плюс червоні лінії збивати засобами НАТО - начебто потрібна згода всіх членів НАТО
в тойже час, для допомоги Ізраїлю, члени НАТО США, Англій, Франція не мають червоних ліній, та не питають згоду усіх членів НАТО
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27.08.2024 12:11 Ответить
 
 