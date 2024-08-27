Байден о массированном обстреле Украины: РФ никогда не добьется успеха

Президент США Джо Байден осудил массированную ракетную атаку РФ на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома.

"Украинские официальные лица сообщают, что эта ужасная атака привела к гибели украинских мирных жителей и была направлена на более двух десятков критических энергетических объектов. Я решительно осуждаю продолжение войны России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму. Скажу четко: Россия никогда не достигнет успеха в Украине, а дух украинского народа никогда не будет сломлен", - отметил лидер США.

Байден подчеркнул, что США будут продолжать возглавлять коалицию из более 50 стран в поддержку Украины, которая предоставляет критически необходимое военное оборудование, в частности системы ПВО и ракеты-перехватчики.

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"Как я объявил на саммите НАТО в июле, Соединенные Штаты и наши союзники предоставили Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны, и я изменил приоритеты американского экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину", - отметил президент США.

Соединенные Штаты также увеличивают поставки энергетического оборудования в Украину для ремонта ее систем и усиления устойчивости украинской энергосистемы, добавил Байден.

Напомним, 26 августа армия РФ осуществила самый массированный обстрел Украины, выпустив 236 воздушных целей по Украине.

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