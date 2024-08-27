На півдні за добу знищено 67 окупантів, 19 одиниць озброєння й військової техніки та 7 пунктів боєпостачання

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 67 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 67 осіб.

Також росіяни втратили 19 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

9 артилерійських систем;

6 одиниць авто-бронетехніки;

1 розвідувальний БпЛА;

1 мотоцикл;

1 гідроцикл;

1 човен.

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Також українські захисники уразили 7 польових пунктів боєпостачання, 1 місце зберігання ПММ, 7 спостережних пунктів та 10 бліндажів.

Ситуація в операційній зоні Сил оборони Півдня

Крім того повідомляється, що в операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.



Так, на Придніпровському напрямку ворог здійснив 4 штурми, успіху не мав.Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.



Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 248 розвідувальних БпЛА.



"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій ворог минулої доби застосував 234 FPV-дронів, 1 ударний БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 185 осколкових боєприпасів", - додали в Стлах оборони Півдня.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 610 100 російських загарбників.