На юге за сутки уничтожены 67 оккупантов, 19 единиц вооружения и военной техники и 7 пунктов боеснабжения

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 67 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 67 человек.

Также россияне потеряли 19 единиц вооружения и военной техники, в частности:

9 артиллерийских систем;

6 единиц авто-бронетехники;

1 разведывательный БпЛА;

1 мотоцикл;

1 гидроцикл;

1 лодка.

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Также украинские защитники поразили 7 полевых пунктов боеснабжения, 1 место хранения ГСМ, 7 наблюдательных пунктов и 10 блиндажей.

Ситуация в операционной зоне Сил обороны Юга

Кроме того сообщается, что в операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.



Так, на Приднепровском направлении враг совершил 4 штурма, успеха не имел. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию позиций.



Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 248 разведывательных БпЛА.



"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий враг за прошедшие сутки применил 234 FPV-дронов, 1 ударный БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 185 осколочных боеприпасов", - добавили в Влах обороны Юга.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 610 100 российских захватчиков.