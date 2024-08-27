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Масований обстріл 26 серпня: загинули 7 людей, ще 47- постраждали

Наслідки обстрілу Нікополя

Унаслідок російських обстрілів української території у понеділок загалом постраждало 47 осіб, з них 4 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу повідомив пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий

"Рятувальники вчора завершили всі роботи фактично десь о 8-й годині вечора. За попередніми даними, йдеться про близько 18 областей, у яких працювали наші рятувальники. За кількістю жертв - у нас загинуло 7 людей, з них 2 людей померло у лікарнях. Постраждало 47 осіб, з них 4 дітей - 2014, 2017 і 2024 року народження", - зазначив він.

Окрім того, учора рятувальники ліквідували 22 пожежі.

За словами пресофіцера, у понеділок із 8-ї години вечора до 24:00 ворог знову завдав масованого удару по Україні, і рятувальники працювали у 5 областях – Херсонській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій.

"Загалом, якщо взяти по цьому періоду - із 8-ї години вечора до 24:00, то у нас постраждало 9 людей, з них 5 – у Дніпропетровській області, 4 – у Харківській. І загинуло 2 особи – у Дніпропетровській області", - заявив Хорунжий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія використала щонайменше 127 ракет і 109 дронів під час сьогоднішньої атаки, - Зеленський на засіданні Ставки

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обстріл (28296) смерть (6742) жертви (1785) ДСНС (5093)


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Негде не могу найти. Может вы расскажите как отреагировали на беспрецедентно массированный обстрел россфашистами ракетами и дронами гражданские объекты Украины. Интересуют реакции ООН, Папы Римского, Маска, Байдена , Харрис,Орбана,да и Дональда хочется услышать+ Гавальную, Кара-мурзу и всех в белом пальто и прочих голубей Мира.
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27.08.2024 13:10 Відповісти
Только у нас.
https://poltava.to/news/77782/
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27.08.2024 13:20 Відповісти
Необходимо нашей разведке повторно опубликовать данные и места жительства (адреса) экипажей, которые творят бесчинства с Украинским народом. И! Предупредить! Может разослать СМС (телефоны публиковались). С текстом: "По вашим известным нам адресам, будет нанесен удар (желательно с кассетной б/ч). И вы, вернувшись с со своего "задания по Украине", вернетесь в пустыню, оно вам нужно?!" Я думаю не многие, но некоторые в отказ пойдут. Хотя могу ошибаться, их мозги не изучены......
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27.08.2024 14:16 Відповісти
 
 