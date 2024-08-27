Массированный обстрел 26 августа: погибли 7 человек, еще 47 пострадали

В результате российских обстрелов украинской территории в понедельник в целом пострадали 47 человек, из них 4 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий.

"Спасатели вчера завершили все работы фактически где-то в 8 часов вечера. По предварительным данным, речь идет об около 18 областях, в которых работали наши спасатели. По количеству жертв - у нас погибло 7 человек, из них 2 человека умерли в больницах. Пострадало 47 человек, из них 4 детей - 2014, 2017 и 2024 года рождения", - отметил он.

Кроме того, вчера спасатели ликвидировали 22 пожара.

По словам пресс-офицера, в понедельник с 8 часов вечера до 24:00 враг снова нанес массированный удар по Украине, и спасатели работали в 5 областях - Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой.

"В общем, если взять по этому периоду - с 8 часов вечера до 24:00, то у нас пострадало 9 человек, из них 5 - в Днепропетровской области, 4 - в Харьковской. И погибло 2 человека - в Днепропетровской области", - заявил Хорунжий.

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