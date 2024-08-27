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Массированный обстрел 26 августа: погибли 7 человек, еще 47 пострадали

Наслідки обстрілу Нікополя

В результате российских обстрелов украинской территории в понедельник в целом пострадали 47 человек, из них 4 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий.

"Спасатели вчера завершили все работы фактически где-то в 8 часов вечера. По предварительным данным, речь идет об около 18 областях, в которых работали наши спасатели. По количеству жертв - у нас погибло 7 человек, из них 2 человека умерли в больницах. Пострадало 47 человек, из них 4 детей - 2014, 2017 и 2024 года рождения", - отметил он.

Кроме того, вчера спасатели ликвидировали 22 пожара.

По словам пресс-офицера, в понедельник с 8 часов вечера до 24:00 враг снова нанес массированный удар по Украине, и спасатели работали в 5 областях - Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой.

"В общем, если взять по этому периоду - с 8 часов вечера до 24:00, то у нас пострадало 9 человек, из них 5 - в Днепропетровской области, 4 - в Харьковской. И погибло 2 человека - в Днепропетровской области", - заявил Хорунжий.

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обстрел (26975) смерть (9214) жертвы (2064) ГСЧС (4953)


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Негде не могу найти. Может вы расскажите как отреагировали на беспрецедентно массированный обстрел россфашистами ракетами и дронами гражданские объекты Украины. Интересуют реакции ООН, Папы Римского, Маска, Байдена , Харрис,Орбана,да и Дональда хочется услышать+ Гавальную, Кара-мурзу и всех в белом пальто и прочих голубей Мира.
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27.08.2024 13:10 Ответить
Только у нас.
https://poltava.to/news/77782/
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27.08.2024 13:20 Ответить
Необходимо нашей разведке повторно опубликовать данные и места жительства (адреса) экипажей, которые творят бесчинства с Украинским народом. И! Предупредить! Может разослать СМС (телефоны публиковались). С текстом: "По вашим известным нам адресам, будет нанесен удар (желательно с кассетной б/ч). И вы, вернувшись с со своего "задания по Украине", вернетесь в пустыню, оно вам нужно?!" Я думаю не многие, но некоторые в отказ пойдут. Хотя могу ошибаться, их мозги не изучены......
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27.08.2024 14:16 Ответить
 
 