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Новини
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Кабмін створив 36 груп для переговорів про вступ України до Євросоюзу

ольга,стефанішина

27 серпня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає створення Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми вже розпочали наступний етап на шляху до членства, а саме – двосторонні зустрічі в межах офіційного скринінгу. Ефективна координація є ключовим інструментом у забезпеченні результативних переговорів з ЄС. Ми вибудовуємо переговорну архітектуру для того, щоб кожна деталь складного та бюрократичного механізму працювала чітко та злагоджено", – розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Також затверджено перелік органів влади, установ та інституцій, представники яких входять до кожної з робочих (переговорних) груп. Передбачено також, що до груп ввійдуть народні депутати, а також представники громадянського суспільства, бізнес-спільноти та науковці. Кожна група працюватиме над конкретними питаннями, що входять до компетенції їхніх груп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не вступить до ЄС, доки не буде вирішено "Волинське питання", - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

"Наша ціль – забезпечити скоординовану роботу між усіма учасниками переговорного процесу. Це важливо для якісної підготовки до двосторонніх зустрічей Україна-ЄС у межах офіційного скринінгу відповідності національного законодавства праву ЄС, а згодом для розробки переговорних позицій, інших необхідних документів", - додала Стефанішина.

Міжвідомча робоча група, створення якої теж передбачено у Постанові, стане координуючим органом, який забезпечить цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Головою Міжвідомчої робочої групи є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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Завданнями групи будуть, зокрема:

  • сприяння забезпеченню підготовки до проведення переговорів про вступ України до Європейського Союзу, зокрема шляхом консолідованого формування органами законодавчої та виконавчої влади переговорної позиції України;
  • визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування переговорної позиції України;
  • планування, моніторинг та оцінка результативності виконання рекомендацій, які містяться у рішеннях, ухвалених Європейською Комісією щодо України.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна хоче бути технічно готовою до вступу в ЄС та НАТО одразу після перемоги.

Також читайте: Із ратифікацією Римського статуту Україна зробила ще один крок до вступу в ЄС, - Кулеба

Автор: 

Кабмін (14074) членство в ЄС (1236) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (353)


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Топ коментарі
+14
Дуда сказав шо ЄС Украіні ше років 10 не світить а 36 груп ці роки будуть потужно сидіти на грошах
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27.08.2024 22:22
+10
ІБД продовжується...36 робочих груп..
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27.08.2024 22:21
+10
"ефективних" менеджерів 6-ть,а груп 36.на кожного "найефективнішого" мародера по 6 груп? Забагато нагрузки на "патріотів",а ще час треба виділити на відстріл чеченців,на боротьбу з білбордами,на переслідування журналістів..."бідненькі",працюють 24/7
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27.08.2024 22:24
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ІБД продовжується...36 робочих груп..
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27.08.2024 22:21 Відповісти
То така зелена аріхметика.

Вступ - 1.
Груп - 36.
Питання :Скільки родичив та кумів працевлаштували зелені на великі зарплати?
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28.08.2024 06:42 Відповісти
Ооо..тут є дві невідомі - скільки членів в кожній групі та в скількох групах може приймати участь одна особа..
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28.08.2024 07:18 Відповісти
Дуда сказав шо ЄС Украіні ше років 10 не світить а 36 груп ці роки будуть потужно сидіти на грошах
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27.08.2024 22:22 Відповісти
"ефективних" менеджерів 6-ть,а груп 36.на кожного "найефективнішого" мародера по 6 груп? Забагато нагрузки на "патріотів",а ще час треба виділити на відстріл чеченців,на боротьбу з білбордами,на переслідування журналістів..."бідненькі",працюють 24/7
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27.08.2024 22:24 Відповісти
А ККД нульовий... Що у однієї групи, що у 36, що у 99... Проте ПОТУЖНО!
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27.08.2024 22:27 Відповісти
Мало. Треба 400 груп. І це тільки для "домовитись про створення комісій , які будуть вести перемовини про початок намірів про переговори".
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27.08.2024 22:42 Відповісти
А над цими групами ще кординаційна та наглядова рада потрібні.
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28.08.2024 07:20 Відповісти
"У сьомі няньок - дитя без ока"
А у 36 - без рук, без ніг та, взагалі, мертво народжене.
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27.08.2024 22:47 Відповісти
"брехливе зелене ла ла ла ",яке обіцяло процедуру вступу України в ЄС ще до кінця 23 РОКУ
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27.08.2024 22:51 Відповісти
А,шо так... вжеб 136 груп, або 100500.
Дебіли
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27.08.2024 23:00 Відповісти
Вот это размах,сколько ухилянтов на броне в этих группах,наверное дивизия.
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27.08.2024 23:06 Відповісти
6 на 6 все верно = 36 ! Р агульки расходитесь !
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27.08.2024 23:08 Відповісти
Дармоїди під час війни?

П.с. невже людям зелкнінська Роса не муляє очі? Ну невже не доходить що в ЕС якщо і вступимо то років через 40, як Моїсей , що вів народ свій до цілі!!!
Ну ніхто не буде утримувати і приймати країну зі зруйнованою владою, яка краде у власної армії, і зі зруйнованою економікою. Вони давно знають - кабмін і опа синонім корупції
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28.08.2024 00:14 Відповісти
..дмитрук, похоже, в одну из этих групп входит.. поехал договариваться..
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28.08.2024 00:53 Відповісти
От же ж бл.ядины зебильные. Какой только хрени не придумают чтоб саботировать вступление Украины в ЕС. Надо так, через год не вступим, всех ответствнных за переговоры расстрелять.
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28.08.2024 02:09 Відповісти
Закони Паркінсона в дії... Цей "скаженний прінтер" вже довів д війни. То воюйте тварі! Ні... вони плодяться і жеруть...
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28.08.2024 03:19 Відповісти
Шапіто...
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28.08.2024 09:47 Відповісти
"36 групп"...

У 7ми нянек - дитя без глаза....
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28.08.2024 13:53 Відповісти
 
 