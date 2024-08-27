Кабмін створив 36 груп для переговорів про вступ України до Євросоюзу

27 серпня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає створення Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми вже розпочали наступний етап на шляху до членства, а саме – двосторонні зустрічі в межах офіційного скринінгу. Ефективна координація є ключовим інструментом у забезпеченні результативних переговорів з ЄС. Ми вибудовуємо переговорну архітектуру для того, щоб кожна деталь складного та бюрократичного механізму працювала чітко та злагоджено", – розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Також затверджено перелік органів влади, установ та інституцій, представники яких входять до кожної з робочих (переговорних) груп. Передбачено також, що до груп ввійдуть народні депутати, а також представники громадянського суспільства, бізнес-спільноти та науковці. Кожна група працюватиме над конкретними питаннями, що входять до компетенції їхніх груп.

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"Наша ціль – забезпечити скоординовану роботу між усіма учасниками переговорного процесу. Це важливо для якісної підготовки до двосторонніх зустрічей Україна-ЄС у межах офіційного скринінгу відповідності національного законодавства праву ЄС, а згодом для розробки переговорних позицій, інших необхідних документів", - додала Стефанішина.

Міжвідомча робоча група, створення якої теж передбачено у Постанові, стане координуючим органом, який забезпечить цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Головою Міжвідомчої робочої групи є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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Завданнями групи будуть, зокрема:

сприяння забезпеченню підготовки до проведення переговорів про вступ України до Європейського Союзу, зокрема шляхом консолідованого формування органами законодавчої та виконавчої влади переговорної позиції України;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування переговорної позиції України;

планування, моніторинг та оцінка результативності виконання рекомендацій, які містяться у рішеннях, ухвалених Європейською Комісією щодо України.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна хоче бути технічно готовою до вступу в ЄС та НАТО одразу після перемоги.

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