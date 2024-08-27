РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11147 посетителей онлайн
Новости
1 439 19

Кабмин создал 36 групп для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

ольга,стефанішина

27 августа, Кабинет Министров Украины принял постановление, которое предусматривает создание Межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации законодательства Украины к праву ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы уже начали следующий этап на пути к членству, а именно - двусторонние встречи в рамках официального скрининга. Эффективная координация является ключевым инструментом в обеспечении результативных переговоров с ЕС. Мы выстраиваем переговорную архитектуру для того, чтобы каждая деталь сложного и бюрократического механизма работала четко и слаженно", - рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Также утвержден перечень органов власти, учреждений и институтов, представители которых входят в каждую из рабочих (переговорных) групп. Предусмотрено также, что в группы войдут народные депутаты, а также представители гражданского общества, бизнес-сообщества и ученые. Каждая группа будет работать над конкретными вопросами, входящими в компетенцию их групп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не вступит в ЕС, пока не будет решен "Волынский вопрос", - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

"Наша цель - обеспечить скоординированную работу между всеми участниками переговорного процесса. Это важно для качественной подготовки к двусторонним встречам Украина-ЕС в рамках официального скрининга соответствия национального законодательства праву ЕС, а впоследствии для разработки переговорных позиций, других необходимых документов", - добавила Стефанишина.

Межведомственная рабочая группа, создание которой тоже предусмотрено в Постановлении, станет координирующим органом, который обеспечит целостность и согласованность переговорного процесса на пути к членству Украины в ЕС. Председателем Межведомственной рабочей группы является Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Читайте: Зеленский о вступлении Украины в ЕС: Это вопрос времени, будем делать все возможное

Задачами группы будут, в частности:

  • содействие обеспечению подготовки к проведению переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, в частности путем консолидированного формирования органами законодательной и исполнительной власти переговорной позиции Украины;
  • определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих при формировании переговорной позиции Украины;
  • планирование, мониторинг и оценка результативности выполнения рекомендаций, содержащихся в решениях, принятых Европейской Комиссией в отношении Украины.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина хочет быть технически готовой к вступлению в ЕС и НАТО сразу после победы.

Также читайте: С ратификацией Римского статута Украина сделала еще один шаг к вступлению в ЕС, - Кулеба

Автор: 

Кабмин (14025) членство в ЕС (1001) Стефанишина Ольга вице-премьер (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Дуда сказав шо ЄС Украіні ше років 10 не світить а 36 груп ці роки будуть потужно сидіти на грошах
показать весь комментарий
27.08.2024 22:22
+10
ІБД продовжується...36 робочих груп..
показать весь комментарий
27.08.2024 22:21
+10
"ефективних" менеджерів 6-ть,а груп 36.на кожного "найефективнішого" мародера по 6 груп? Забагато нагрузки на "патріотів",а ще час треба виділити на відстріл чеченців,на боротьбу з білбордами,на переслідування журналістів..."бідненькі",працюють 24/7
показать весь комментарий
27.08.2024 22:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ІБД продовжується...36 робочих груп..
показать весь комментарий
27.08.2024 22:21 Ответить
То така зелена аріхметика.

Вступ - 1.
Груп - 36.
Питання :Скільки родичив та кумів працевлаштували зелені на великі зарплати?
показать весь комментарий
28.08.2024 06:42 Ответить
Ооо..тут є дві невідомі - скільки членів в кожній групі та в скількох групах може приймати участь одна особа..
показать весь комментарий
28.08.2024 07:18 Ответить
Дуда сказав шо ЄС Украіні ше років 10 не світить а 36 груп ці роки будуть потужно сидіти на грошах
показать весь комментарий
27.08.2024 22:22 Ответить
"ефективних" менеджерів 6-ть,а груп 36.на кожного "найефективнішого" мародера по 6 груп? Забагато нагрузки на "патріотів",а ще час треба виділити на відстріл чеченців,на боротьбу з білбордами,на переслідування журналістів..."бідненькі",працюють 24/7
показать весь комментарий
27.08.2024 22:24 Ответить
А ККД нульовий... Що у однієї групи, що у 36, що у 99... Проте ПОТУЖНО!
показать весь комментарий
27.08.2024 22:27 Ответить
Мало. Треба 400 груп. І це тільки для "домовитись про створення комісій , які будуть вести перемовини про початок намірів про переговори".
показать весь комментарий
27.08.2024 22:42 Ответить
А над цими групами ще кординаційна та наглядова рада потрібні.
показать весь комментарий
28.08.2024 07:20 Ответить
"У сьомі няньок - дитя без ока"
А у 36 - без рук, без ніг та, взагалі, мертво народжене.
показать весь комментарий
27.08.2024 22:47 Ответить
"брехливе зелене ла ла ла ",яке обіцяло процедуру вступу України в ЄС ще до кінця 23 РОКУ
показать весь комментарий
27.08.2024 22:51 Ответить
А,шо так... вжеб 136 груп, або 100500.
Дебіли
показать весь комментарий
27.08.2024 23:00 Ответить
Вот это размах,сколько ухилянтов на броне в этих группах,наверное дивизия.
показать весь комментарий
27.08.2024 23:06 Ответить
6 на 6 все верно = 36 ! Р агульки расходитесь !
показать весь комментарий
27.08.2024 23:08 Ответить
Дармоїди під час війни?

П.с. невже людям зелкнінська Роса не муляє очі? Ну невже не доходить що в ЕС якщо і вступимо то років через 40, як Моїсей , що вів народ свій до цілі!!!
Ну ніхто не буде утримувати і приймати країну зі зруйнованою владою, яка краде у власної армії, і зі зруйнованою економікою. Вони давно знають - кабмін і опа синонім корупції
показать весь комментарий
28.08.2024 00:14 Ответить
..дмитрук, похоже, в одну из этих групп входит.. поехал договариваться..
показать весь комментарий
28.08.2024 00:53 Ответить
От же ж бл.ядины зебильные. Какой только хрени не придумают чтоб саботировать вступление Украины в ЕС. Надо так, через год не вступим, всех ответствнных за переговоры расстрелять.
показать весь комментарий
28.08.2024 02:09 Ответить
Закони Паркінсона в дії... Цей "скаженний прінтер" вже довів д війни. То воюйте тварі! Ні... вони плодяться і жеруть...
показать весь комментарий
28.08.2024 03:19 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
28.08.2024 09:47 Ответить
"36 групп"...

У 7ми нянек - дитя без глаза....
показать весь комментарий
28.08.2024 13:53 Ответить
 
 