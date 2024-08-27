Кабмин создал 36 групп для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

27 августа, Кабинет Министров Украины принял постановление, которое предусматривает создание Межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации законодательства Украины к праву ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы уже начали следующий этап на пути к членству, а именно - двусторонние встречи в рамках официального скрининга. Эффективная координация является ключевым инструментом в обеспечении результативных переговоров с ЕС. Мы выстраиваем переговорную архитектуру для того, чтобы каждая деталь сложного и бюрократического механизма работала четко и слаженно", - рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Также утвержден перечень органов власти, учреждений и институтов, представители которых входят в каждую из рабочих (переговорных) групп. Предусмотрено также, что в группы войдут народные депутаты, а также представители гражданского общества, бизнес-сообщества и ученые. Каждая группа будет работать над конкретными вопросами, входящими в компетенцию их групп.

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"Наша цель - обеспечить скоординированную работу между всеми участниками переговорного процесса. Это важно для качественной подготовки к двусторонним встречам Украина-ЕС в рамках официального скрининга соответствия национального законодательства праву ЕС, а впоследствии для разработки переговорных позиций, других необходимых документов", - добавила Стефанишина.

Межведомственная рабочая группа, создание которой тоже предусмотрено в Постановлении, станет координирующим органом, который обеспечит целостность и согласованность переговорного процесса на пути к членству Украины в ЕС. Председателем Межведомственной рабочей группы является Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Задачами группы будут, в частности:

содействие обеспечению подготовки к проведению переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, в частности путем консолидированного формирования органами законодательной и исполнительной власти переговорной позиции Украины;

определение путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, возникающих при формировании переговорной позиции Украины;

планирование, мониторинг и оценка результативности выполнения рекомендаций, содержащихся в решениях, принятых Европейской Комиссией в отношении Украины.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина хочет быть технически готовой к вступлению в ЕС и НАТО сразу после победы.

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