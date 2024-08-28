Росіяни перекидають частину резервів з Ленінградської області до Бєлгородської, - ОТУ «Харків»

РФ перекидає частину резервів з Ленінградської області до Бєлгородської. Цих солдатів можуть задіяти у подальших штурмах.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, пише NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

Саранцев розповів, що загарбники нарощують чисельність своїх підрозділів на Харківщині. Вони здійснюють внутрішні ротації та поповнення за рахунок резервів.

Крім цього, фіксується перекидання Росією своїх резервів до Бєлгородської області.

"Також у нас є інформація, що ворог заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками - ми повідомлятимемо окремо", - розповів речник ОТУ.

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