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Новини Війна
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Росіяни перекидають частину резервів з Ленінградської області до Бєлгородської, - ОТУ "Харків"

Росіяни перекидають частину резервів з Ленінградської області до Бєлгородської, - ОТУ «Харків»

РФ перекидає частину резервів з Ленінградської області до Бєлгородської. Цих солдатів можуть задіяти у подальших штурмах.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, пише NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

Саранцев розповів, що загарбники нарощують чисельність своїх підрозділів на Харківщині. Вони здійснюють внутрішні ротації та поповнення за рахунок резервів.

Крім цього, фіксується перекидання Росією своїх резервів до Бєлгородської області.

"Також у нас є інформація, що ворог заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками - ми повідомлятимемо окремо", - розповів речник ОТУ.

Читайте також: На Харківському напрямку росіяни зменшили використання техніки під час штурмів, - 77-а ОАБ

Автор: 

армія рф (17264) Харківщина (6054) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+9
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28.08.2024 20:27
+4
саме час фінам повернути Виборг.
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28.08.2024 20:31
+3
Пора повернути додому фінське місто Вііпурі (Виборг).
Фінський туристичний плакат 1930-х років.

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28.08.2024 20:33
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Тобто?))А якщо Ната з Фінляндії наступатиме,то жєнщіни астановят?)))
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28.08.2024 20:23 Відповісти
підтягнутий з Уралу, потім Сибіру і Далекого Сходу.
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28.08.2024 20:59 Відповісти
Кацапські жінки хіба що коня якогось зацікавлять настільки, що він зупиниться. Їх цьому фокусу Катерина друга навчила.
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28.08.2024 22:01 Відповісти
Час заходити до ленінградської))
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28.08.2024 20:23 Відповісти
Україномовним фінам.
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28.08.2024 20:25 Відповісти
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28.08.2024 20:27 Відповісти
Київ за три дні.
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28.08.2024 20:30 Відповісти
Пітро-Ленін...
Надає зауваженнь...

З якого Орбана?

Мають призивати?

Пітерців для сішеней враженнт?

І якому органу...
Зі 98 відсотків відпражненнь...
З ім'ям історично -зтертим...
Та згорілив в печі_

Треба подякувати...
Росіянину?
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28.08.2024 20:31 Відповісти
саме час фінам повернути Виборг.
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28.08.2024 20:31 Відповісти
Пора повернути додому фінське місто Вііпурі (Виборг).
Фінський туристичний плакат 1930-х років.

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28.08.2024 20:33 Відповісти
бєлгород треба брати.Це буде удар по путіну вдвічі ефективніший,ніж з Курском.Ну.про незайманий міст з Криму і кури не шепчуть...
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28.08.2024 20:37 Відповісти
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28.08.2024 20:39 Відповісти
Польский батальон из наших добровольцев же есть? Пускай заходят в Калиниград Кенигсберг.
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28.08.2024 20:44 Відповісти
Карелія і Лапландія (Кольський півострів) мають повернутися до складу Суомі.

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28.08.2024 20:44 Відповісти
Фіни Японія зашугані - навіть не рипнуться
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28.08.2024 20:46 Відповісти
Це якось полегшить для ЗСУ катастрофічну ситуацію під Покровськом?
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28.08.2024 20:47 Відповісти
Ні усугобить ситуацію Вовчанськ і Харків. Будемо сподіватися на краще
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28.08.2024 21:39 Відповісти
Що ж , от тепер дійсно друга половина дванадцятого раунду, найімовірніше.
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28.08.2024 22:04 Відповісти
 
 