Россияне перебрасывают часть резервов с Ленинградской области в Белгородскую, - ОТГ "Харьков"

РФ перебрасывает часть резервов из Ленинградской области в Белгородскую. Этих солдат могут задействовать в дальнейших штурмах.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев, пишет NV, сообщает Цензор.НЕТ.

Саранцев рассказал, что захватчики наращивают численность своих подразделений на Харьковщине. Они осуществляют внутренние ротации и пополнение за счет резервов.

Кроме этого, фиксируется переброска Россией своих резервов в Белгородскую область.

"Также у нас есть информация, что враг заводит дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы задействовать этих военных в дальнейших штурмовых действиях. По каким направлениям - мы будем сообщать отдельно", - рассказал представитель ОТГ.

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