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Новости Война
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Россияне перебрасывают часть резервов с Ленинградской области в Белгородскую, - ОТГ "Харьков"

Росіяни перекидають частину резервів з Ленінградської області до Бєлгородської, - ОТУ «Харків»

РФ перебрасывает часть резервов из Ленинградской области в Белгородскую. Этих солдат могут задействовать в дальнейших штурмах.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев, пишет NV, сообщает Цензор.НЕТ.

Саранцев рассказал, что захватчики наращивают численность своих подразделений на Харьковщине. Они осуществляют внутренние ротации и пополнение за счет резервов.

Кроме этого, фиксируется переброска Россией своих резервов в Белгородскую область.

"Также у нас есть информация, что враг заводит дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы задействовать этих военных в дальнейших штурмовых действиях. По каким направлениям - мы будем сообщать отдельно", - рассказал представитель ОТГ.

Читайте также: На Харьковском направлении россияне уменьшили использование техники во время штурмов, - 77-я ОАБ

Автор: 

армия РФ (19115) Харьковщина (5577) Белгород (449)


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Топ комментарии
+9
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28.08.2024 20:27
+4
саме час фінам повернути Виборг.
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28.08.2024 20:31
+3
Пора повернути додому фінське місто Вііпурі (Виборг).
Фінський туристичний плакат 1930-х років.

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28.08.2024 20:33
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Тобто?))А якщо Ната з Фінляндії наступатиме,то жєнщіни астановят?)))
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28.08.2024 20:23 Ответить
підтягнутий з Уралу, потім Сибіру і Далекого Сходу.
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28.08.2024 20:59 Ответить
Кацапські жінки хіба що коня якогось зацікавлять настільки, що він зупиниться. Їх цьому фокусу Катерина друга навчила.
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28.08.2024 22:01 Ответить
Час заходити до ленінградської))
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28.08.2024 20:23 Ответить
Україномовним фінам.
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28.08.2024 20:25 Ответить
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28.08.2024 20:27 Ответить
Київ за три дні.
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28.08.2024 20:30 Ответить
Пітро-Ленін...
Надає зауваженнь...

З якого Орбана?

Мають призивати?

Пітерців для сішеней враженнт?

І якому органу...
Зі 98 відсотків відпражненнь...
З ім'ям історично -зтертим...
Та згорілив в печі_

Треба подякувати...
Росіянину?
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28.08.2024 20:31 Ответить
саме час фінам повернути Виборг.
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28.08.2024 20:31 Ответить
Пора повернути додому фінське місто Вііпурі (Виборг).
Фінський туристичний плакат 1930-х років.

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28.08.2024 20:33 Ответить
бєлгород треба брати.Це буде удар по путіну вдвічі ефективніший,ніж з Курском.Ну.про незайманий міст з Криму і кури не шепчуть...
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28.08.2024 20:37 Ответить
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28.08.2024 20:39 Ответить
Польский батальон из наших добровольцев же есть? Пускай заходят в Калиниград Кенигсберг.
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28.08.2024 20:44 Ответить
Карелія і Лапландія (Кольський півострів) мають повернутися до складу Суомі.

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28.08.2024 20:44 Ответить
Фіни Японія зашугані - навіть не рипнуться
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28.08.2024 20:46 Ответить
Це якось полегшить для ЗСУ катастрофічну ситуацію під Покровськом?
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28.08.2024 20:47 Ответить
Ні усугобить ситуацію Вовчанськ і Харків. Будемо сподіватися на краще
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28.08.2024 21:39 Ответить
Що ж , от тепер дійсно друга половина дванадцятого раунду, найімовірніше.
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28.08.2024 22:04 Ответить
 
 