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Новини Війна
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У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області

Нафтобаза Атлас

Сили оборони України у ніч на 28 серпня завдали удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

"У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння", - йдеться в повідомленні.

Завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", - додали у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака БпЛА по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області: з’явились супутникові знімки. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6528) росія (65007)


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Топ коментарі
+17
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29.08.2024 08:33
+7
На супутниковому знімку видно, як дим і вогонь піднімаються з нафтобази в Кам'янському районі Ростовської області, 28 серпня 2024 року.
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29.08.2024 09:05
+5
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29.08.2024 08:32
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29.08.2024 08:32 Відповісти
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29.08.2024 08:33 Відповісти
А нпз все, байден не дозволяє?
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29.08.2024 08:58 Відповісти
ви все проспали, Байден дозволив наїбнуть найбільший НПЗ.
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29.08.2024 09:07 Відповісти
На супутниковому знімку видно, як дим і вогонь піднімаються з нафтобази в Кам'янському районі Ростовської області, 28 серпня 2024 року.
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29.08.2024 09:05 Відповісти
Маловато. Треба добити
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29.08.2024 09:15 Відповісти
треба чекати темряви.
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29.08.2024 09:16 Відповісти
https://x.com/i/status/1828801244594647343 Ростов. Пожежа у порту.
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29.08.2024 09:39 Відповісти
Нафтобаза у Кіровській області. Могли б і щільніше поставити, бо вигоріло тільки два резервуари.
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29.08.2024 09:49 Відповісти
Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ. Джерело:
Ого! Які "довгі руки" виросли у "хохлоф"!! Я радію!!!
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29.08.2024 10:23 Відповісти
це якась хвороба - під час війни все підтверджувати та заявляти про наменші успіхи на наступний же день
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29.08.2024 12:02 Відповісти
 
 