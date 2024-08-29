У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області

Сили оборони України у ніч на 28 серпня завдали удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

"У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння", - йдеться в повідомленні.

Завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", - додали у Генштабі.

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