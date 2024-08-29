В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области
Силы обороны Украины в ночь на 28 августа нанесли удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердили в Генштабе ВСУ.
"В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания", - говорится в сообщении.
Задание выполнено подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ.
Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ого! Які "довгі руки" виросли у "хохлоф"!! Я радію!!!