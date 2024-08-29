В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области

Силы обороны Украины в ночь на 28 августа нанесли удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердили в Генштабе ВСУ.

"В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания", - говорится в сообщении.

Задание выполнено подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ.

Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется", - добавили в Генштабе.

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