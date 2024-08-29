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Новости Война
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В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области

Нафтобаза Атлас

Силы обороны Украины в ночь на 28 августа нанесли удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердили в Генштабе ВСУ.

"В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания", - говорится в сообщении.

Задание выполнено подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ.

Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется", - добавили в Генштабе.

Также смотрите: Атака БПЛА по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области: появились спутниковые снимки. ФОТО

Автор: 

Генштаб ВС (6229) россия (95418)


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Топ комментарии
+17
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29.08.2024 08:33
+7
На супутниковому знімку видно, як дим і вогонь піднімаються з нафтобази в Кам'янському районі Ростовської області, 28 серпня 2024 року.
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29.08.2024 09:05
+5
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29.08.2024 08:32
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29.08.2024 08:32 Ответить
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29.08.2024 08:33 Ответить
А нпз все, байден не дозволяє?
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29.08.2024 08:58 Ответить
ви все проспали, Байден дозволив наїбнуть найбільший НПЗ.
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29.08.2024 09:07 Ответить
На супутниковому знімку видно, як дим і вогонь піднімаються з нафтобази в Кам'янському районі Ростовської області, 28 серпня 2024 року.
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29.08.2024 09:05 Ответить
Маловато. Треба добити
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29.08.2024 09:15 Ответить
треба чекати темряви.
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29.08.2024 09:16 Ответить
https://x.com/i/status/1828801244594647343 Ростов. Пожежа у порту.
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29.08.2024 09:39 Ответить
Нафтобаза у Кіровській області. Могли б і щільніше поставити, бо вигоріло тільки два резервуари.
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29.08.2024 09:49 Ответить
Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ. Джерело:
Ого! Які "довгі руки" виросли у "хохлоф"!! Я радію!!!
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29.08.2024 10:23 Ответить
це якась хвороба - під час війни все підтверджувати та заявляти про наменші успіхи на наступний же день
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29.08.2024 12:02 Ответить
 
 