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Атака БПЛА по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области: появились спутниковые снимки. ФОТО

Появились спутниковые снимки нефтебазы "Атлас" в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ, которую накануне атаковали украинские БпЛА.

Снимки опубликовал в соцсети Х OSINT-аналитик MT Anderson, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает аналитик, по меньшей мере две цистерны горят. Вероятно, еще одна цистерна повреждена.

Также он отметил, что изменение цвета трех других цистерн может свидетельствовать об их повреждении, однако аналитик не уверен в этом на 100%.

Кроме этого, на объекте зафиксировано достаточное количество пожарных бригад, но признаков тушения нет.

фото

Днем 28 августа сообщалось, что бойцы Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций атаковали беспилотниками нефтебазу "Атлас" в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ. Этот объект является частью российского ВПК и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.

Читайте также: В Ростовской области вспыхнула еще одна нефтебаза: губернатор Голубев жаловался на атаку беспилотников. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (239) пожар (5944) россия (95526) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+16
що значить занадто СЛАБКІ? Горить, нє?
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28.08.2024 19:15
+10
Наклали санкції на нафтобазу
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28.08.2024 19:03
+8
Нафта цю Бензоколонку породила, нафта ії і спалить.
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28.08.2024 19:07
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Наклали санкції на нафтобазу
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28.08.2024 19:03 Ответить
Нафта цю Бензоколонку породила, нафта ії і спалить.
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28.08.2024 19:07 Ответить
На жаль, занадто СЛАБКІ заряди вибухівки у наших дронів!
Пошкодження мінімальні.
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28.08.2024 19:11 Ответить
що значить занадто СЛАБКІ? Горить, нє?
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28.08.2024 19:15 Ответить
У нього все мале…
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28.08.2024 19:41 Ответить
28 з 32 - НЕ горить.
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28.08.2024 22:13 Ответить
якщо ти хоч раз у житті бачив велику нафтобазу рівня сховища сирої нафти на НПЗ або аналогічне, то маєш уявляти його розмір. Звісно там вся надія на займистість речовин у резервуарах. Такі обєкти ядерними ракетами руйнувати треба
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28.08.2024 19:47 Ответить
Якщо би ти хоч раз бачив результат роботи 300-500 кг касетного **********, то розміри НПЗ тебе би не дивували.
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28.08.2024 22:29 Ответить
Ой, а чё 500 кг? Давай про 500 килотонн!
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29.08.2024 09:25 Ответить
"500 кілотон" Кучма подарував Рашці, чи ти забув?
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29.08.2024 09:46 Ответить
Не Кучма, а Буш.
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29.08.2024 09:58 Ответить
Білл ??
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29.08.2024 17:45 Ответить
старший
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29.08.2024 18:51 Ответить
Треба додати)
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28.08.2024 19:21 Ответить
розгориться...
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28.08.2024 19:22 Ответить
Днів три... Мало(
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28.08.2024 20:10 Ответить
Учні!
Відкриваємо Атлас...
Що ви бачите?

А, ну... веселвше 3-й клас...

Яку територію собі привласнити?

Я Ваша Нова вчителька географії...

І я дуже класна!
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28.08.2024 19:26 Ответить
На болотах виникло "займання" - було-було та й зайнялося... Не "хлапок", не " задімлєньє"... Само, ***, зайнялося, внєзапно! Зненацька!
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28.08.2024 20:09 Ответить
Схоже на унітази
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28.08.2024 21:21 Ответить
Трохи слабо, але надія, що вітер подує в потрібному напрямку є. Та й мона павтаріть.
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28.08.2024 23:49 Ответить
Довжина2,5 метра
Розмах крила2,5 метра
Дальність польотуДо 800 кілометрівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-6 [6] [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C уточнити ]
Максимальний час польоту7 годинhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-8 [8]

Швидкість200 км/годВагаблизько 150 к
Маса бойової частини20 кг

Боєва частина KЗ-6https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-10 [10] .
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29.08.2024 09:26 Ответить
 
 