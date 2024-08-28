Атака БПЛА по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области: появились спутниковые снимки. ФОТО

Появились спутниковые снимки нефтебазы "Атлас" в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ, которую накануне атаковали украинские БпЛА.

Снимки опубликовал в соцсети Х OSINT-аналитик MT Anderson, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает аналитик, по меньшей мере две цистерны горят. Вероятно, еще одна цистерна повреждена.

Также он отметил, что изменение цвета трех других цистерн может свидетельствовать об их повреждении, однако аналитик не уверен в этом на 100%.

Кроме этого, на объекте зафиксировано достаточное количество пожарных бригад, но признаков тушения нет.

Днем 28 августа сообщалось, что бойцы Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций атаковали беспилотниками нефтебазу "Атлас" в районе Каменск-Шахтинского в Ростовской области РФ. Этот объект является частью российского ВПК и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.

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