Атака БпЛА по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області: з’явились супутникові знімки. ФОТО

З'явилися супутникові знімки нафтобази "Атлас" в районі Каменськ-Шахтинського в Ростовській області РФ, яку напередодні атакували українські БпЛА.

Знімки опублікував у соцмережі Х OSINT-аналітик MT Anderson, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає аналітик, щонайменше дві цистерни горить. Ймовірно, ще одна цистерна пошкоджена.

Також він зауважив, що зміна кольору трьох інших цистерн може свідчити про їхнє пошкодження, однак аналітик не впевнений у цьому на 100%.

Крім цього, на об'єкті зафіксовано достатню кількість пожежних бригад, але ознак гасіння немає.

Вдень 28 серпня повідомлялося, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій атакували безпілотниками нафтобазу "Атлас" в районі Каменськ-Шахтинського у Ростовській області РФ. Цей обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

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