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Атака БпЛА по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області: з’явились супутникові знімки. ФОТО

З'явилися супутникові знімки нафтобази "Атлас" в районі Каменськ-Шахтинського в Ростовській області РФ, яку напередодні атакували українські БпЛА.

Знімки опублікував у соцмережі Х OSINT-аналітик MT Anderson, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає аналітик, щонайменше дві цистерни горить. Ймовірно, ще одна цистерна пошкоджена.

Також він зауважив, що зміна кольору трьох інших цистерн може свідчити про їхнє пошкодження, однак аналітик не впевнений у цьому на 100%.

Крім цього, на об'єкті зафіксовано достатню кількість пожежних бригад, але ознак гасіння немає.

фото

Вдень 28 серпня повідомлялося, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил спеціальних операцій атакували безпілотниками нафтобазу "Атлас" в районі Каменськ-Шахтинського у Ростовській області РФ. Цей обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Читайте також: У Ростовській області спалахнула ще одна нафтобаза: губернатор Голубєв скаржився на атаку безпілотників. ВIДЕО

Автор: 

НПЗ (588) пожежа (4325) росія (65162) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+16
що значить занадто СЛАБКІ? Горить, нє?
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28.08.2024 19:15
+10
Наклали санкції на нафтобазу
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28.08.2024 19:03
+8
Нафта цю Бензоколонку породила, нафта ії і спалить.
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28.08.2024 19:07
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Наклали санкції на нафтобазу
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28.08.2024 19:03 Відповісти
Нафта цю Бензоколонку породила, нафта ії і спалить.
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28.08.2024 19:07 Відповісти
На жаль, занадто СЛАБКІ заряди вибухівки у наших дронів!
Пошкодження мінімальні.
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28.08.2024 19:11 Відповісти
що значить занадто СЛАБКІ? Горить, нє?
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28.08.2024 19:15 Відповісти
У нього все мале…
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28.08.2024 19:41 Відповісти
28 з 32 - НЕ горить.
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28.08.2024 22:13 Відповісти
якщо ти хоч раз у житті бачив велику нафтобазу рівня сховища сирої нафти на НПЗ або аналогічне, то маєш уявляти його розмір. Звісно там вся надія на займистість речовин у резервуарах. Такі обєкти ядерними ракетами руйнувати треба
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28.08.2024 19:47 Відповісти
Якщо би ти хоч раз бачив результат роботи 300-500 кг касетного **********, то розміри НПЗ тебе би не дивували.
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28.08.2024 22:29 Відповісти
Ой, а чё 500 кг? Давай про 500 килотонн!
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29.08.2024 09:25 Відповісти
"500 кілотон" Кучма подарував Рашці, чи ти забув?
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29.08.2024 09:46 Відповісти
Не Кучма, а Буш.
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29.08.2024 09:58 Відповісти
Білл ??
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29.08.2024 17:45 Відповісти
старший
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29.08.2024 18:51 Відповісти
Треба додати)
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28.08.2024 19:21 Відповісти
розгориться...
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28.08.2024 19:22 Відповісти
Днів три... Мало(
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28.08.2024 20:10 Відповісти
Учні!
Відкриваємо Атлас...
Що ви бачите?

А, ну... веселвше 3-й клас...

Яку територію собі привласнити?

Я Ваша Нова вчителька географії...

І я дуже класна!
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28.08.2024 19:26 Відповісти
На болотах виникло "займання" - було-було та й зайнялося... Не "хлапок", не " задімлєньє"... Само, ***, зайнялося, внєзапно! Зненацька!
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28.08.2024 20:09 Відповісти
Схоже на унітази
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28.08.2024 21:21 Відповісти
Трохи слабо, але надія, що вітер подує в потрібному напрямку є. Та й мона павтаріть.
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28.08.2024 23:49 Відповісти
Довжина2,5 метра
Розмах крила2,5 метра
Дальність польотуДо 800 кілометрівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-6 [6] [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C уточнити ]
Максимальний час польоту7 годинhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-8 [8]

Швидкість200 км/годВагаблизько 150 к
Маса бойової частини20 кг

Боєва частина KЗ-6https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)#cite_note-10 [10] .
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29.08.2024 09:26 Відповісти
 
 