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Найбільше схем для незаконного перетину кордону організовують на Одещині, - Костін

Костін: Найчастіше незаконно перетинають кордон в Одеській області

Від початку 2024 року в Одеській області до суду скерували шість обвинувальних актів проти злочинних угруповань, які займалися організацією незаконного перетину кордону. Це найвищий показник в Україні.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у коментарі для Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, втеча народного депутата Артема Дмитрука "підсвітила" гостру проблему: Державній прикордонній службі бракує ресурсів для повного контролю кордону.

"Велика кількість прикордонників постійно воює в Силах оборони. Їм треба допомогти й з технічним оснащенням кордону, який є між контрольно-пропускними пунктами, і з фізичним захистом кордону. На це потрібні гроші та час. Я вважаю, що їм треба це виділити й почати це з найбільш ризикованих ділянок", - зазначив Костін.

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Одеська область, за його словами, – один із таких "ризикованих" регіонів.

Там лише за перше півріччя 2024 року до суду передали шість обвинувальних актів (загалом по Україні – 43) проти угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, що є найбільшим показником по країні.

Раніше генпрокурор заявив, що правоохоронці вживатимуть заходів, щоб повернути в Україну нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука.

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дмитрук втік через кордон із Придністров’ям. Зараз він подорожує по деяких країнах, - Костін

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандату за результатами розслідування.

Автор: 

кордон (4756) Одеська область (3188) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+4
скільки часу пройшло?
з'ясували питання з дмитруком? нє?
он, як?
а, кіллєра фаріон за добу піймали.....
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29.08.2024 10:04
+3
Назва читається як реклама.
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29.08.2024 09:58
+2
Найбільша схема - це офіс президента, який це все організував. Хлопці не тільки втікають через кордони, хлопців, яких виловили і силою направили в учебні підрозділи, відмовляються стріляти і втікають навіть з учетних центрів, шпиталів, частин... Їм краще отримати півтора року умовно, чим кулю в лоб при такій організаціїї. Хоча по Конституції за мобілізацію має відповідати особисто президент, але він це все перепоручяив єлдаку і його антимайданній команді, чим ще раз порушив норми Конституціії,
При "баризі" люди знали куди йдуть і на який час йдуть, підписували короткі, середні і довгі контракти і все працювало, бажаючих було достатньо і нарід 73% навіть цього процесу не помічав. А при цих одним - золото, посади, нагороди, висвітлення на телебаченні, безпеку, а іншим окопи.При слугоригах стали корумповані не тільки поліція, прокуратура, прикордонники, а масово, майже кожен ТЦКашник, медик. Така вона "зелена країна мрій".
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29.08.2024 10:15
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29.08.2024 09:58 Відповісти
це ж осередок кацапізму
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29.08.2024 10:04 Відповісти
скільки часу пройшло?
з'ясували питання з дмитруком? нє?
он, як?
а, кіллєра фаріон за добу піймали.....
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29.08.2024 10:04 Відповісти
ЖДУНИ в Україні, не сидять склавши руки!!
Безкарність суддівських та прокурорських, породжує криваві злочини!
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29.08.2024 10:13 Відповісти
прикордонній службі бракує справедливих ротацій для усіх без виключення як спосіб боротьби зі значною корупцією серед прикордонників і не тільки. А то одні регулярно в зоні бойових дій, а значна частина прикордонників там ніколи не була і не буде. Бо як і у всіх держ органах в прикордонній службі сформована каста, яка платить наверх за своє "особливе становище". Хіба депутат Дмитрук перетинав кордон в невстановленому місці? Прокурор тупий або тримає людей за ідіотів з такими заявами. По друге, скільки підозрюваних у переправленні ухилянтів за кордон понесли реальне покарання,крім сплати хабарів "гуманним судочинцям"?
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29.08.2024 10:14 Відповісти
Найбільша схема - це офіс президента, який це все організував. Хлопці не тільки втікають через кордони, хлопців, яких виловили і силою направили в учебні підрозділи, відмовляються стріляти і втікають навіть з учетних центрів, шпиталів, частин... Їм краще отримати півтора року умовно, чим кулю в лоб при такій організаціїї. Хоча по Конституції за мобілізацію має відповідати особисто президент, але він це все перепоручяив єлдаку і його антимайданній команді, чим ще раз порушив норми Конституціії,
При "баризі" люди знали куди йдуть і на який час йдуть, підписували короткі, середні і довгі контракти і все працювало, бажаючих було достатньо і нарід 73% навіть цього процесу не помічав. А при цих одним - золото, посади, нагороди, висвітлення на телебаченні, безпеку, а іншим окопи.При слугоригах стали корумповані не тільки поліція, прокуратура, прикордонники, а масово, майже кожен ТЦКашник, медик. Така вона "зелена країна мрій".
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29.08.2024 10:15 Відповісти
Найбільше схем для незаконного перетину кордону організовують на Одещині Джерело: **********
Хто що охороняє, той те й має.
Одещиною пролягає більше половини загальної протяжності західного державного кордону, - 1345 км.
На інші області західного напрямку, - Чернівецьку, Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську та Волинську, - припадає 1232 км державного кордону України.

Тому немає чого дивуватися, - більший кордон - більше можливостей для бізнесу. )))
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29.08.2024 10:20 Відповісти
На мою думку, у цей розділ стрічки новин найчастіше потрапляє Закарпаття. А те, що в них проваджень менше, ще один негативний показник місцевих кривдоохоронців.
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29.08.2024 10:39 Відповісти
Якщо не можна незаконно, то зробить законно нормальний перетин кордону.
Скiльки можна знущатись.
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29.08.2024 11:11 Відповісти
Більше всього схем організують в офісі президента, та в самій прокуратурі, СБУ та поліціі
А оті всі дільці з Одеси, то так - школота.
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29.08.2024 11:36 Відповісти
Найбільше схем для незаконного перетину кордону організовують
єрмак та чеченокілер татаров
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29.08.2024 11:52 Відповісти
Найбільше схем для незаконного перетину кордону організовують на Одещині

Нє.
У можновладщині.
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29.08.2024 12:01 Відповісти
 
 