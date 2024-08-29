Найбільше схем для незаконного перетину кордону організовують на Одещині, - Костін
Від початку 2024 року в Одеській області до суду скерували шість обвинувальних актів проти злочинних угруповань, які займалися організацією незаконного перетину кордону. Це найвищий показник в Україні.
Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у коментарі для Liga.net, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, втеча народного депутата Артема Дмитрука "підсвітила" гостру проблему: Державній прикордонній службі бракує ресурсів для повного контролю кордону.
"Велика кількість прикордонників постійно воює в Силах оборони. Їм треба допомогти й з технічним оснащенням кордону, який є між контрольно-пропускними пунктами, і з фізичним захистом кордону. На це потрібні гроші та час. Я вважаю, що їм треба це виділити й почати це з найбільш ризикованих ділянок", - зазначив Костін.
Одеська область, за його словами, – один із таких "ризикованих" регіонів.
Там лише за перше півріччя 2024 року до суду передали шість обвинувальних актів (загалом по Україні – 43) проти угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, що є найбільшим показником по країні.
Раніше генпрокурор заявив, що правоохоронці вживатимуть заходів, щоб повернути в Україну нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука.
Втеча Артема Дмитрука
Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.
Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.
У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.
Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.
Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандату за результатами розслідування.
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з'ясували питання з дмитруком? нє?
он, як?
а, кіллєра фаріон за добу піймали.....
Безкарність суддівських та прокурорських, породжує криваві злочини!
При "баризі" люди знали куди йдуть і на який час йдуть, підписували короткі, середні і довгі контракти і все працювало, бажаючих було достатньо і нарід 73% навіть цього процесу не помічав. А при цих одним - золото, посади, нагороди, висвітлення на телебаченні, безпеку, а іншим окопи.При слугоригах стали корумповані не тільки поліція, прокуратура, прикордонники, а масово, майже кожен ТЦКашник, медик. Така вона "зелена країна мрій".
Хто що охороняє, той те й має.
Одещиною пролягає більше половини загальної протяжності західного державного кордону, - 1345 км.
На інші області західного напрямку, - Чернівецьку, Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську та Волинську, - припадає 1232 км державного кордону України.
Тому немає чого дивуватися, - більший кордон - більше можливостей для бізнесу. )))
Скiльки можна знущатись.
А оті всі дільці з Одеси, то так - школота.
єрмак та чеченокілер татаров
Нє.
У можновладщині.