Найбільше схем для незаконного перетину кордону організовують на Одещині, - Костін

Від початку 2024 року в Одеській області до суду скерували шість обвинувальних актів проти злочинних угруповань, які займалися організацією незаконного перетину кордону. Це найвищий показник в Україні.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у коментарі для Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, втеча народного депутата Артема Дмитрука "підсвітила" гостру проблему: Державній прикордонній службі бракує ресурсів для повного контролю кордону.

"Велика кількість прикордонників постійно воює в Силах оборони. Їм треба допомогти й з технічним оснащенням кордону, який є між контрольно-пропускними пунктами, і з фізичним захистом кордону. На це потрібні гроші та час. Я вважаю, що їм треба це виділити й почати це з найбільш ризикованих ділянок", - зазначив Костін.

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Одеська область, за його словами, – один із таких "ризикованих" регіонів.

Там лише за перше півріччя 2024 року до суду передали шість обвинувальних актів (загалом по Україні – 43) проти угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, що є найбільшим показником по країні.

Раніше генпрокурор заявив, що правоохоронці вживатимуть заходів, щоб повернути в Україну нардепа "Слуги народу" (нині позафракційного) Артема Дмитрука.

Втеча Артема Дмитрука

Нагадаємо, що у неділю, 25 серпня, ЗМІ повідомили, що народний депутат Артем Дмитрук, обраний від "Слуги народу" (зараз позафракційний), який захищав УПЦ МП в Україні, незаконно залишив територію країни.

Цього ж дня Дмитруку було повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного перетину державного кордону народним депутатом Артемом Дмитруком.

У ДБР заявили, що факт незаконного перетину кордону "слугою народу" Дмитруком встановлено.

Верховна Рада не направляла за кордон нардепа Артема Дмитрука.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що Дмитрука позбавлять мандату за результатами розслідування.