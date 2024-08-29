Больше всего схем для незаконного пересечения границы организуют на Одесщине, - Костин
С начала 2024 года в Одесской области в суд направили шесть обвинительных актов против преступных группировок, которые занимались организацией незаконного пересечения границы. Это самый высокий показатель в Украине.
Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в комментарии для Liga.net, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, побег народного депутата Артема Дмитрука "подсветил" острую проблему: Государственной пограничной службе не хватает ресурсов для полного контроля границы.
"Большое количество пограничников постоянно воюет в Силах обороны. Им надо помочь и с техническим оснащением границы, которая есть между контрольно-пропускными пунктами, и с физической защитой границы. На это нужны деньги и время. Я считаю, что им надо это выделить и начать это с наиболее рискованных участков", - отметил Костин.
Одесская область, по его словам, - один из таких "рискованных" регионов.
Там только за первое полугодие 2024 года в суд передали шесть обвинительных актов (всего по Украине - 43) против группировок, которые организовывали незаконное пересечение границы, что является наибольшим показателем по стране.
Ранее генпрокурор заявил, что правоохранители будут принимать меры, чтобы вернуть в Украину нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука.
Побег Артема Дмитрука
Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.
В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.
Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.
В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.
Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.
Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.
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з'ясували питання з дмитруком? нє?
он, як?
а, кіллєра фаріон за добу піймали.....
Безкарність суддівських та прокурорських, породжує криваві злочини!
При "баризі" люди знали куди йдуть і на який час йдуть, підписували короткі, середні і довгі контракти і все працювало, бажаючих було достатньо і нарід 73% навіть цього процесу не помічав. А при цих одним - золото, посади, нагороди, висвітлення на телебаченні, безпеку, а іншим окопи.При слугоригах стали корумповані не тільки поліція, прокуратура, прикордонники, а масово, майже кожен ТЦКашник, медик. Така вона "зелена країна мрій".
Хто що охороняє, той те й має.
Одещиною пролягає більше половини загальної протяжності західного державного кордону, - 1345 км.
На інші області західного напрямку, - Чернівецьку, Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську та Волинську, - припадає 1232 км державного кордону України.
Тому немає чого дивуватися, - більший кордон - більше можливостей для бізнесу. )))
Скiльки можна знущатись.
А оті всі дільці з Одеси, то так - школота.
єрмак та чеченокілер татаров
Нє.
У можновладщині.