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Больше всего схем для незаконного пересечения границы организуют на Одесщине, - Костин

Костін: Найчастіше незаконно перетинають кордон в Одеській області

С начала 2024 года в Одесской области в суд направили шесть обвинительных актов против преступных группировок, которые занимались организацией незаконного пересечения границы. Это самый высокий показатель в Украине.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в комментарии для Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, побег народного депутата Артема Дмитрука "подсветил" острую проблему: Государственной пограничной службе не хватает ресурсов для полного контроля границы.

"Большое количество пограничников постоянно воюет в Силах обороны. Им надо помочь и с техническим оснащением границы, которая есть между контрольно-пропускными пунктами, и с физической защитой границы. На это нужны деньги и время. Я считаю, что им надо это выделить и начать это с наиболее рискованных участков", - отметил Костин.

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Одесская область, по его словам, - один из таких "рискованных" регионов.

Там только за первое полугодие 2024 года в суд передали шесть обвинительных актов (всего по Украине - 43) против группировок, которые организовывали незаконное пересечение границы, что является наибольшим показателем по стране.

Ранее генпрокурор заявил, что правоохранители будут принимать меры, чтобы вернуть в Украину нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука.

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дмитрук сбежал через границу с Приднестровьем. Сейчас он путешествует по некоторым странам, - Костин

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.

Автор: 

граница (5260) Одесская область (3549) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+4
скільки часу пройшло?
з'ясували питання з дмитруком? нє?
он, як?
а, кіллєра фаріон за добу піймали.....
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29.08.2024 10:04
+3
Назва читається як реклама.
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29.08.2024 09:58
+2
Найбільша схема - це офіс президента, який це все організував. Хлопці не тільки втікають через кордони, хлопців, яких виловили і силою направили в учебні підрозділи, відмовляються стріляти і втікають навіть з учетних центрів, шпиталів, частин... Їм краще отримати півтора року умовно, чим кулю в лоб при такій організаціїї. Хоча по Конституції за мобілізацію має відповідати особисто президент, але він це все перепоручяив єлдаку і його антимайданній команді, чим ще раз порушив норми Конституціії,
При "баризі" люди знали куди йдуть і на який час йдуть, підписували короткі, середні і довгі контракти і все працювало, бажаючих було достатньо і нарід 73% навіть цього процесу не помічав. А при цих одним - золото, посади, нагороди, висвітлення на телебаченні, безпеку, а іншим окопи.При слугоригах стали корумповані не тільки поліція, прокуратура, прикордонники, а масово, майже кожен ТЦКашник, медик. Така вона "зелена країна мрій".
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29.08.2024 10:15
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Назва читається як реклама.
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29.08.2024 09:58 Ответить
це ж осередок кацапізму
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29.08.2024 10:04 Ответить
скільки часу пройшло?
з'ясували питання з дмитруком? нє?
он, як?
а, кіллєра фаріон за добу піймали.....
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29.08.2024 10:04 Ответить
ЖДУНИ в Україні, не сидять склавши руки!!
Безкарність суддівських та прокурорських, породжує криваві злочини!
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29.08.2024 10:13 Ответить
прикордонній службі бракує справедливих ротацій для усіх без виключення як спосіб боротьби зі значною корупцією серед прикордонників і не тільки. А то одні регулярно в зоні бойових дій, а значна частина прикордонників там ніколи не була і не буде. Бо як і у всіх держ органах в прикордонній службі сформована каста, яка платить наверх за своє "особливе становище". Хіба депутат Дмитрук перетинав кордон в невстановленому місці? Прокурор тупий або тримає людей за ідіотів з такими заявами. По друге, скільки підозрюваних у переправленні ухилянтів за кордон понесли реальне покарання,крім сплати хабарів "гуманним судочинцям"?
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29.08.2024 10:14 Ответить
Найбільша схема - це офіс президента, який це все організував. Хлопці не тільки втікають через кордони, хлопців, яких виловили і силою направили в учебні підрозділи, відмовляються стріляти і втікають навіть з учетних центрів, шпиталів, частин... Їм краще отримати півтора року умовно, чим кулю в лоб при такій організаціїї. Хоча по Конституції за мобілізацію має відповідати особисто президент, але він це все перепоручяив єлдаку і його антимайданній команді, чим ще раз порушив норми Конституціії,
При "баризі" люди знали куди йдуть і на який час йдуть, підписували короткі, середні і довгі контракти і все працювало, бажаючих було достатньо і нарід 73% навіть цього процесу не помічав. А при цих одним - золото, посади, нагороди, висвітлення на телебаченні, безпеку, а іншим окопи.При слугоригах стали корумповані не тільки поліція, прокуратура, прикордонники, а масово, майже кожен ТЦКашник, медик. Така вона "зелена країна мрій".
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29.08.2024 10:15 Ответить
Найбільше схем для незаконного перетину кордону організовують на Одещині Джерело: **********
Хто що охороняє, той те й має.
Одещиною пролягає більше половини загальної протяжності західного державного кордону, - 1345 км.
На інші області західного напрямку, - Чернівецьку, Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську та Волинську, - припадає 1232 км державного кордону України.

Тому немає чого дивуватися, - більший кордон - більше можливостей для бізнесу. )))
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29.08.2024 10:20 Ответить
На мою думку, у цей розділ стрічки новин найчастіше потрапляє Закарпаття. А те, що в них проваджень менше, ще один негативний показник місцевих кривдоохоронців.
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29.08.2024 10:39 Ответить
Якщо не можна незаконно, то зробить законно нормальний перетин кордону.
Скiльки можна знущатись.
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29.08.2024 11:11 Ответить
Більше всього схем організують в офісі президента, та в самій прокуратурі, СБУ та поліціі
А оті всі дільці з Одеси, то так - школота.
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29.08.2024 11:36 Ответить
Найбільше схем для незаконного перетину кордону організовують
єрмак та чеченокілер татаров
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29.08.2024 11:52 Ответить
Найбільше схем для незаконного перетину кордону організовують на Одещині

Нє.
У можновладщині.
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29.08.2024 12:01 Ответить
 
 