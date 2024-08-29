Больше всего схем для незаконного пересечения границы организуют на Одесщине, - Костин

С начала 2024 года в Одесской области в суд направили шесть обвинительных актов против преступных группировок, которые занимались организацией незаконного пересечения границы. Это самый высокий показатель в Украине.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в комментарии для Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, побег народного депутата Артема Дмитрука "подсветил" острую проблему: Государственной пограничной службе не хватает ресурсов для полного контроля границы.

"Большое количество пограничников постоянно воюет в Силах обороны. Им надо помочь и с техническим оснащением границы, которая есть между контрольно-пропускными пунктами, и с физической защитой границы. На это нужны деньги и время. Я считаю, что им надо это выделить и начать это с наиболее рискованных участков", - отметил Костин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан винничанин, который совершил заплыв по Днестру, чтобы добраться до Молдовы, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Одесская область, по его словам, - один из таких "рискованных" регионов.

Там только за первое полугодие 2024 года в суд передали шесть обвинительных актов (всего по Украине - 43) против группировок, которые организовывали незаконное пересечение границы, что является наибольшим показателем по стране.

Ранее генпрокурор заявил, что правоохранители будут принимать меры, чтобы вернуть в Украину нардепа "Слуги народа" (ныне внефракционного) Артема Дмитрука.

Побег Артема Дмитрука

Напомним, что в воскресенье, 25 августа, СМИ сообщили, что народный депутат Артем Дмитрук, избранный от "Слуги народа" (сейчас внефракционный), который защищал УПЦ МП в Украине, незаконно покинул территорию страны.

В этот же день Дмитруку было сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дмитрук сбежал через границу с Приднестровьем. Сейчас он путешествует по некоторым странам, - Костин

Правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного пересечения государственной границы народным депутатом Артемом Дмитруком.

В ГБР заявили, что факт незаконного пересечения границы "слугой народа" Дмитруком установлен.

Верховная Рада не направляла за границу нардепа Артема Дмитрука.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что Дмитрука лишат мандата по результатам расследования.