Понад 3400 українських навчальних закладів пошкоджено або зруйновано з початку повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували або пошкодили понад 3400 українських навчальних закладів. Окупанти не лише обстрілювали школи та дитячі садочки, а й використовували їх як військові бази, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Найбільше постраждали від російської агресії навчальні заклади Донецької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Юлія Усенко в ефірі національного телемарафону.

"Міжнародне гуманітарне право забороняє атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема освітні заклади. російські обстріли шкіл є воєнним злочином, відповідальність за який передбачена статтею 438 Кримінального кодексу України. Це означає, що кожен, хто причетний до таких злочинів, має бути покараний", - ідеться в дописі.

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Загалом розслідується понад 4000 воєнних злочинів проти українських дітей, в результаті яких загинуло 570 і було поранено 1528 дітей. Найбільше постраждали діти на Донеччині та Харківщині. Лише в Харківській області понад 400 дітей загинули або були поранені внаслідок російської агресії.

Україна тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні воєнних злочинів Росії. Завдяки спільним зусиллям МКС вже видав шість ордерів на арешт високопосадовців РФ. До речі, два з них якраз за воєнний злочин – злочин депортації, вчинений щодо дітей.

Зазначається, що для притягнення до відповідальності найвищого політичного керівництва РФ необхідна міжнародна юрисдикція, оскільки ці особи мають дипломатичний імунітет. Попри це, Росія не уникне відповідальності за скоєні злочини проти українських дітей.

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