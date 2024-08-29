Более 3400 украинских учебных заведений повреждены или разрушены с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения российские войска разрушили или повредили более 3400 украинских учебных заведений. Оккупанты не только обстреливали школы и детские сады, но и использовали их как военные базы, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. Больше всего пострадали от российской агрессии учебные заведения Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Офиса Генерального прокурора Юлия Усенко в эфире национального телемарафона.
"Международное гуманитарное право запрещает атаковать гражданскую инфраструктуру, в том числе образовательные учреждения. Российские обстрелы школ являются военным преступлением, ответственность за которое предусмотрена статьей 438 Уголовного кодекса Украины. Это означает, что каждый, кто причастен к таким преступлениям, должен быть наказан", - говорится в сообщении.
Всего расследуется более 4000 военных преступлений против украинских детей, в результате которых погибло 570 и было ранено 1528 детей. Больше всего пострадали дети в Донецкой и Харьковской областях. Только в Харьковской области более 400 детей погибли или были ранены в результате российской агрессии.
Украина тесно сотрудничает с Международным уголовным судом в расследовании военных преступлений России. Благодаря совместным усилиям МУС уже выдал шесть ордеров на арест высокопоставленных чиновников РФ. Кстати, два из них как раз за военное преступление - преступление депортации, совершенное в отношении детей.
Отмечается, что для привлечения к ответственности высшего политического руководства РФ необходима международная юрисдикция, поскольку эти лица имеют дипломатический иммунитет. Несмотря на это, Россия не избежит ответственности за совершенные преступления против украинских детей.
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