Разом ми зможемо розробити інноваційні підходи для посилення ЗСУ, - Міноборони про співпрацю з Австралією

Заступники міністра оборони України Олександр Балануца та Дмитро Кліменков провели зустріч з лідером опозиції в сенаті парламенту Австралії, тіньовим міністром закордонних справ Саймоном Бірмінгемом. Сторони обговорили військові потреби України та перспективи розширення двостороннього оборонного співробітництва.

Про це інформує 29 серпня Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Балануца поінформував австралійську делегацію про потреби української армії та висловив сподівання на продовження плідної співпраці як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних альянсів. Також у контексті глобальних викликів безпеці.

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Заступник міністра запросив Австралію долучитися до коаліції розмінування на підтримку Сил оборони, а також інвестувати в українську військову промисловість.

"Ми переконані, що Австралія може зробити вагомий внесок у перемогу України над російською агресією, зокрема у сферах оборони, економіки, навчання та обміну досвідом", – сказав Балануца.

Він також наголосив на пропозиції до австралійського уряду підписати двосторонню безпекову угоду з Україною.

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За даними оборонного відомства, станом на кінець серпня 2024 року загальна допомога від Австралії становить 1,3 млрд австралійських доларів, з яких 1,1 млрд спрямовано на військову підтримку.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив: "Україна щиро вдячна Австралії за непохитну політичну, гуманітарну та військову підтримку. Австралія залишається найбільшим військовим контрибутором України поза НАТО, що свідчить про її рішучість стояти пліч-о-пліч з нами у боротьбі за свободу та демократію".

"Ми готові до тісного діалогу з австралійськими партнерами для спільного пошуку ефективних рішень у галузі оборони та безпеки. Разом ми зможемо розробити інноваційні підходи, які допоможуть посилити ЗСУ", – підсумував Дмитро Кліменков.