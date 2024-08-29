Вместе мы сможем разработать инновационные подходы к усилению ВСУ, - Минобороны о сотрудничестве с Австралией

Заместители министра обороны Украины Александр Балануца и Дмитрий Клименков провели встречу с лидером оппозиции в сенате парламента Австралии, теневым министром иностранных дел Саймоном Бирмингемом. Стороны обсудили военные потребности Украины и перспективы расширения двустороннего оборонного сотрудничества.

Об этом информирует 29 августа Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Балануца проинформировал австралийскую делегацию о потребностях украинской армии и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках международных альянсов. Также в контексте глобальных вызовов безопасности.

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Заместитель министра пригласил Австралию присоединиться к коалиции разминирования в поддержку Сил обороны, а также инвестировать в украинскую военную промышленность.

"Мы убеждены, что Австралия может сделать весомый вклад в победу Украины над российской агрессией, в частности в сферах обороны, экономики, обучения и обмена опытом", - сказал Балануца.

Он также акцентировал на предложении австралийскому правительству подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной.

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По данным оборонного ведомства, по состоянию на конец августа 2024 года общая помощь от Австралии составляет 1,3 млрд австралийских долларов, из которых 1,1 млрд направлено на военную поддержку.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил: "Украина искренне благодарна Австралии за непоколебимую политическую, гуманитарную и военную поддержку. Австралия остается крупнейшим военным контрибутором Украины вне НАТО, что свидетельствует о ее решимости стоять бок о бок с нами в борьбе за свободу и демократию".

"Мы готовы к тесному диалогу с австралийскими партнерами для совместного поиска эффективных решений в области обороны и безопасности. Вместе мы сможем разработать инновационные подходы, которые помогут усилить ВСУ", - подытожил Дмитрий Клименков.