Повітряні сили ЗСУ тимчасово очолить генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, - Генштаб

Тимчасово виконуючим обов’язки командувача Повітряних Сил призначили генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

"Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ. У своєму вечірньому відеозверненні президент заявив, що вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ.

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