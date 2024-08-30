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Повітряні сили ЗСУ тимчасово очолить генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, - Генштаб

Кривоножко

Тимчасово виконуючим обов’язки командувача Повітряних Сил призначили генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

"Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ. У своєму вечірньому відеозверненні президент заявив, що вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ. 

Читайте також: Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) ЗСУ (7519) Повітряні сили (2616)


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Топ коментарі
+21
Це якась дикість коли чуєш коли 4 рази ухилянт міняє-звільняє генерала. Де ще таке можна побачити. Оце так дожилися ))) дякуючи 73% повних ідіотів
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30.08.2024 20:49
+19
Ну що, браття - контра ВЖЕ перемогла в Україні. Дочекались? Якась відверта ******* безумна валить(!!!!) ВСЕ командування і їй ніхто і нічого не може зробити? Ось вам і шлях до поразки, до...злиття України під соусом "я ж хотів, але...ЗСУ і генерали підвели!" і "тепер треба миритись".
Дочекались? Вибрали ворога і...ну хоч поржали?
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30.08.2024 20:35
+13
Єрмак поганого не порадить. Стратєх!!!
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30.08.2024 20:32
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Теж якийсь морський, як у випадку з дронами? Чи бравий танкіст, пулємьотчік і міліціонєр
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30.08.2024 20:23 Відповісти
Єрмак поганого не порадить. Стратєх!!!
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30.08.2024 20:32 Відповісти
Чому є дерьмак, Це зробили ви на заклик безумної Мар'яни, забувши,що це слуги привели війну в Україну, забрали фінансування ЗСУ, а тепер ще знищують тих,хто вас захищає. Слуи захист не потребть,кордон завжди відкритий.
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31.08.2024 08:15 Відповісти
Та типу ні. Але так дивно, про нього інфа тільки з 2006 року на ресурсах. А з дати народження 23.07.65 по 2006 інфи нуль.
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30.08.2024 20:35 Відповісти
Так. Інфа відсутня. Може хтось із форумчан знає секрети
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30.08.2024 21:17 Відповісти
бо там нічого цікавого не було. звичайна кар'єра військогового.
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30.08.2024 23:24 Відповісти
Якось перший раз таке зустрічаю. Без місця гародження, вишу, сім'ї, батьків..і кар'єра з 2006
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30.08.2024 23:40 Відповісти
Та ні. Профільний. командував 114 крилом в нульових. З початку війни командував якимись округом ППО. Герой України.
Та неважно це. Його назначили ТИМЧАСОВО, тобто з подачі військових без затвердження самого главЗавхоза, по сумісництву "віце-президента". Буде інший, перевірений головним вбивцею чеченців у Києві.
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30.08.2024 23:21 Відповісти
Ну що, браття - контра ВЖЕ перемогла в Україні. Дочекались? Якась відверта ******* безумна валить(!!!!) ВСЕ командування і їй ніхто і нічого не може зробити? Ось вам і шлях до поразки, до...злиття України під соусом "я ж хотів, але...ЗСУ і генерали підвели!" і "тепер треба миритись".
Дочекались? Вибрали ворога і...ну хоч поржали?
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30.08.2024 20:35 Відповісти
До кривавої гикавки. Але не каються, zeля їхнє всьо!
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30.08.2024 20:37 Відповісти
Якщо чесно, без привʼязки до несамовитої марʼяни, то Олещука слід було звільнити ще після збиття Джуса! Про нікчемність верховного я знаю.
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30.08.2024 20:46 Відповісти
Не збиття, а загибель по роздолбайству.
Так терміново розпіарили, як героя
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30.08.2024 21:12 Відповісти
думав зіткнення, а написав збиття
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30.08.2024 21:18 Відповісти
.. а що Джуса збили? Якщо так, то знову свої!! Пілот другого Л-39 виявляється таранив спарку Джуса навмисно, щоб вбити? І Мар*яна про це не знала...???
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31.08.2024 00:02 Відповісти
«Переломний рік» як і обіцяв гундосик, всьо ідьот по плану Ху@ла.
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30.08.2024 20:53 Відповісти
Це якась дикість коли чуєш коли 4 рази ухилянт міняє-звільняє генерала. Де ще таке можна побачити. Оце так дожилися ))) дякуючи 73% повних ідіотів
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30.08.2024 20:49 Відповісти
Ти ж за нього агітував, аж з трусів вискакував.
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30.08.2024 21:13 Відповісти
Якщо генерали це терплять, то й вони нічим не кращі.
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30.08.2024 23:51 Відповісти
Ще одного "відомого" призначили...жесть, ця людина ніколи не візьме на себе відповідальність,вийде сухим з води,підставив інших!
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30.08.2024 21:14 Відповісти
Що що, а на любий випадок у нас є запасний генерал...
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30.08.2024 21:14 Відповісти
В незалежній Україні панів генералів як гівна. Можна ними жонглювати до бескінечності. Але, нажаль, верховний гівнюк так чи інакше проводить відємну селекцію серед офіцерів, міняючи більш чи менш толкових офіцерів на лайно, або повне лайно. Результат такого керівництва бачимо на Донбасі який бездарно здаємо ворогу. До речі, саме такий розмін відбувся коли замість Залужного поставив Сирського, який більш ніж на два ходи далі не бачить. Саме це видно на курському напрямку.
Боюся що ця "геніальна" операція закінчиться фіаско бо ніякого розвитку цієї операції не буде, а буде лише криваве утримування захопленої території яка нам ні нащо не потрібна, а мінятися територіями путлер не збирається.
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30.08.2024 21:15 Відповісти
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30.08.2024 21:19 Відповісти
За один літає Американський, звільнили міністра? Який вірою і правдою служив. Все ж ясно, що американці образилися і наказали зеле зняти з посади
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30.08.2024 21:30 Відповісти
Не за один, а за три мінімум.
Джус та ще двоє розбилися чисто по дурості.
Неузгодженість і роздовбайство в тих ПС.
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30.08.2024 21:36 Відповісти
‼️Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
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30.08.2024 21:43 Відповісти
За https://t.me/DeepStateUA/20230 інформацією Deep State, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський до призначення Гладкого не причетний. Він був проти цього і не має повноважень на призначення.
За https://news.liga.net/ua/politics/news/dzherela-liganet-pidtverdyly-shcho-roman-hladkyi-stav-nachalnykom-shtabu-komanduvannia-syl-bpla даними співрозмовників "Ліги", призначення відбулося декілька тижнів тому.
Гладкий, окрім звільнення за неналежну роботу, має дружину з російським паспортом, яка уже після початку окупації мешкала в Криму. Крім того, за даними аналітиків, донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором Росії - ці дані є в її соцмережах.

Також Гладкий фігурував у справі про державну зраду та корупцію.

У 2018, після звільнення Гладкого з посади в ВМС, ходили чутки про те, що це відбулося через російський паспорт його дружини. Але тодішній міністр оборони Степан Полторак сказав, що звільнення пов'язано з неналежним виконанням обов'язків.
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30.08.2024 21:45 Відповісти
І що поганого в тому, що командувати повітряними силами призначили справжнього спеціаліста замість непрофільного Олещука, який до того ж забрехався?
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30.08.2024 21:46 Відповісти
У Вас є інфа про нього? Бо в інеті тільки з 2006 року. До цього - провалля в 41 рік. Навіть відомостей де народився, що закінчив. Відразу - опа і 2006..а там вже все чотко..
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30.08.2024 22:06 Відповісти
Отже, інформацію "потерли".
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31.08.2024 00:28 Відповісти
Отож, а міг же якусь профурсетку манікюрницю поставити. Що значить Найгеніальнійший. З таким тільки чекати перемоги! Ура-а-ааа!
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30.08.2024 23:41 Відповісти


https://t.me/couch_iu Легіон Диванної Розвідки 🇺🇦🔱

Наразі немає сенсу щось аналізувати і писати про Кривоножко, тому що він тимчасово виконуючий обов'язки командувача ПС

Кривоножко досить професійна людина, тому до моменту поки він буде використовувати обов'язки, кардинально нічого не зміниться.

Натомість, найбільший шанс зараз очолити посаду командувача ПС може Голубцов, https://t.me/couch_iu/53389 про якого ми писали раніше

Тоді, ще за півроку до публікації у структурі мали відбутись зміни, але в останній момент від ідеї відмовились. (Примітка. Ідея полягала в розділені сил протиповітряної оборони та повітряних сил, тобто йде мова саме про авіацію, посаду командувача якого мав очолити Голубцов)
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30.08.2024 22:04 Відповісти
Ху-лі, ф-ку з найкращим пілотом ......, може хтось мае за це відповісти?
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30.08.2024 22:04 Відповісти
Час тварину ставити на місце, народ теж має право і обов'язок міняти всяких дєрьмаків і зрадників гівнокомандуючих
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30.08.2024 22:16 Відповісти
Допомога НАТО прийшла надто пізно, НАТО мала б надати F16 ще до початку війни.
https://www.yahoo.com/news/fall-key-donetsk-city-could-003134293.html
https://www.yahoo.com/news/exclusive-top-ukrainian-pilot-killed-163932093.html
https://www.yahoo.com/news/war-fatigued-east-ukraine-zelensky-053509683.html
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30.08.2024 22:32 Відповісти
Добре що не призначив Лисого з каврталу95. Це вже прогрес.
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30.08.2024 22:51 Відповісти
Членограй-нарік який двох слів без папірця не може звʼязати, звісно розбирається в кадровій політиці ВПС!
Вже перезавантажив Генштаб, але ж треба свій щурячий писок всюди сунути!
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30.08.2024 23:32 Відповісти
Так ось чому він написав слова Залужного, що важко буде,а чтидно ніколи. Значить в Україні Верховнокомандувач таки безугла, Сирвькому приготувати,а якомусь з 95 набрати яйця
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31.08.2024 08:02 Відповісти
Ти там у безпечних Європах геть не в темі.
Верховий головком - це єрмак, а безугла - це його балакуча дупа.
«Сирвькому приготувати, якомусь з 95 набрати яйця» - поясни, чиї яйця буде готувати Сирський, чи брити яйця він буде?
Я не зрозуміла цю абракадабру.
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31.08.2024 10:34 Відповісти
 
 