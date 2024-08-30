Повітряні сили ЗСУ тимчасово очолить генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, - Генштаб
Тимчасово виконуючим обов’язки командувача Повітряних Сил призначили генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
"Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ. У своєму вечірньому відеозверненні президент заявив, що вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ.
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Та неважно це. Його назначили ТИМЧАСОВО, тобто з подачі військових без затвердження самого главЗавхоза, по сумісництву "віце-президента". Буде інший, перевірений головним вбивцею чеченців у Києві.
Дочекались? Вибрали ворога і...ну хоч поржали?
Так терміново розпіарили, як героя
Боюся що ця "геніальна" операція закінчиться фіаско бо ніякого розвитку цієї операції не буде, а буде лише криваве утримування захопленої території яка нам ні нащо не потрібна, а мінятися територіями путлер не збирається.
Джус та ще двоє розбилися чисто по дурості.
Неузгодженість і роздовбайство в тих ПС.
За https://news.liga.net/ua/politics/news/dzherela-liganet-pidtverdyly-shcho-roman-hladkyi-stav-nachalnykom-shtabu-komanduvannia-syl-bpla даними співрозмовників "Ліги", призначення відбулося декілька тижнів тому.
Гладкий, окрім звільнення за неналежну роботу, має дружину з російським паспортом, яка уже після початку окупації мешкала в Криму. Крім того, за даними аналітиків, донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором Росії - ці дані є в її соцмережах.
Також Гладкий фігурував у справі про державну зраду та корупцію.
У 2018, після звільнення Гладкого з посади в ВМС, ходили чутки про те, що це відбулося через російський паспорт його дружини. Але тодішній міністр оборони Степан Полторак сказав, що звільнення пов'язано з неналежним виконанням обов'язків.
https://t.me/couch_iu Легіон Диванної Розвідки 🇺🇦🔱
Наразі немає сенсу щось аналізувати і писати про Кривоножко, тому що він тимчасово виконуючий обов'язки командувача ПС
Кривоножко досить професійна людина, тому до моменту поки він буде використовувати обов'язки, кардинально нічого не зміниться.
Натомість, найбільший шанс зараз очолити посаду командувача ПС може Голубцов, https://t.me/couch_iu/53389 про якого ми писали раніше
Тоді, ще за півроку до публікації у структурі мали відбутись зміни, але в останній момент від ідеї відмовились. (Примітка. Ідея полягала в розділені сил протиповітряної оборони та повітряних сил, тобто йде мова саме про авіацію, посаду командувача якого мав очолити Голубцов)
https://www.yahoo.com/news/fall-key-donetsk-city-could-003134293.html
https://www.yahoo.com/news/exclusive-top-ukrainian-pilot-killed-163932093.html
https://www.yahoo.com/news/war-fatigued-east-ukraine-zelensky-053509683.html
Вже перезавантажив Генштаб, але ж треба свій щурячий писок всюди сунути!
Верховий головком - це єрмак, а безугла - це його балакуча дупа.
«Сирвькому приготувати, якомусь з 95 набрати яйця» - поясни, чиї яйця буде готувати Сирський, чи брити яйця він буде?
Я не зрозуміла цю абракадабру.