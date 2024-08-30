Воздушные силы ВСУ временно возглавит генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, - Генштаб
Временного исполняющим обязанности командующего Воздушными силами назначили генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
"В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич, командующий воздушным командованием "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины, допущен к временному исполнению обязанностей командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, что в пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ. В своем вечернем видеообращении президент заявил, что решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ.
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Та неважно це. Його назначили ТИМЧАСОВО, тобто з подачі військових без затвердження самого главЗавхоза, по сумісництву "віце-президента". Буде інший, перевірений головним вбивцею чеченців у Києві.
Дочекались? Вибрали ворога і...ну хоч поржали?
Так терміново розпіарили, як героя
Боюся що ця "геніальна" операція закінчиться фіаско бо ніякого розвитку цієї операції не буде, а буде лише криваве утримування захопленої території яка нам ні нащо не потрібна, а мінятися територіями путлер не збирається.
Джус та ще двоє розбилися чисто по дурості.
Неузгодженість і роздовбайство в тих ПС.
За https://news.liga.net/ua/politics/news/dzherela-liganet-pidtverdyly-shcho-roman-hladkyi-stav-nachalnykom-shtabu-komanduvannia-syl-bpla даними співрозмовників "Ліги", призначення відбулося декілька тижнів тому.
Гладкий, окрім звільнення за неналежну роботу, має дружину з російським паспортом, яка уже після початку окупації мешкала в Криму. Крім того, за даними аналітиків, донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором Росії - ці дані є в її соцмережах.
Також Гладкий фігурував у справі про державну зраду та корупцію.
У 2018, після звільнення Гладкого з посади в ВМС, ходили чутки про те, що це відбулося через російський паспорт його дружини. Але тодішній міністр оборони Степан Полторак сказав, що звільнення пов'язано з неналежним виконанням обов'язків.
https://t.me/couch_iu Легіон Диванної Розвідки 🇺🇦🔱
Наразі немає сенсу щось аналізувати і писати про Кривоножко, тому що він тимчасово виконуючий обов'язки командувача ПС
Кривоножко досить професійна людина, тому до моменту поки він буде використовувати обов'язки, кардинально нічого не зміниться.
Натомість, найбільший шанс зараз очолити посаду командувача ПС може Голубцов, https://t.me/couch_iu/53389 про якого ми писали раніше
Тоді, ще за півроку до публікації у структурі мали відбутись зміни, але в останній момент від ідеї відмовились. (Примітка. Ідея полягала в розділені сил протиповітряної оборони та повітряних сил, тобто йде мова саме про авіацію, посаду командувача якого мав очолити Голубцов)
https://www.yahoo.com/news/fall-key-donetsk-city-could-003134293.html
https://www.yahoo.com/news/exclusive-top-ukrainian-pilot-killed-163932093.html
https://www.yahoo.com/news/war-fatigued-east-ukraine-zelensky-053509683.html
Вже перезавантажив Генштаб, але ж треба свій щурячий писок всюди сунути!
Верховий головком - це єрмак, а безугла - це його балакуча дупа.
«Сирвькому приготувати, якомусь з 95 набрати яйця» - поясни, чиї яйця буде готувати Сирський, чи брити яйця він буде?
Я не зрозуміла цю абракадабру.