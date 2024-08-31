Вдень над Черкасами збили ворожий дрон: є пошкодження у приватному секторі

Вдень 31 серпня на Черкащині знову оголошували повітряну тривогу, оборонці неба збили ворожий дрон.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"На рахунку наших оборонців: мінус ще один ворожий БпЛА. За попередніми даними, уламками пошкоджено вікна надвірної споруди у приватному секторі в Черкасах", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахеди атакували Черкащину: через падіння уламків пошкоджено приватні будинки

На щастя, минулося без потерпілих.