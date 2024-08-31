Вдень над Черкасами збили ворожий дрон: є пошкодження у приватному секторі
Вдень 31 серпня на Черкащині знову оголошували повітряну тривогу, оборонці неба збили ворожий дрон.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"На рахунку наших оборонців: мінус ще один ворожий БпЛА. За попередніми даними, уламками пошкоджено вікна надвірної споруди у приватному секторі в Черкасах", - йдеться у повідомленні.
На щастя, минулося без потерпілих.
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Oleg K #525841
показати весь коментар31.08.2024 17:01 Відповісти Мені подобається 1
Валентина Иващенко #533073
показати весь коментар31.08.2024 17:46 Відповісти Мені подобається 0
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