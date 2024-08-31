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Вдень над Черкасами збили ворожий дрон: є пошкодження у приватному секторі

Шахед над Черкасами

Вдень 31 серпня на Черкащині знову оголошували повітряну тривогу, оборонці неба збили ворожий дрон.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"На рахунку наших оборонців: мінус ще один ворожий БпЛА. За попередніми даними, уламками пошкоджено вікна надвірної споруди у приватному секторі в Черкасах", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахеди атакували Черкащину: через падіння уламків пошкоджено приватні будинки

На щастя, минулося без потерпілих.

Автор: 

Черкаси (547) дрони (4656) Чернігівська область (901)


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Зачем эта кацапщина? Зачем повторять за козломордыми про "обломки повредившие" дом, заправку или предприятие? Идет война, у кацапа огромные силы, ПВО ВСУ просто физически не способно уничтожить все, что летит. Бывает свинопес попадает и в дом и в заправку и в завод, в которые намечал, поэтому хорош 3.14здеть, люди должны знать правду.
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31.08.2024 17:01 Відповісти
зато много лишнего по всем сайтам.., такого, что и вслух нельзя говорить..
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31.08.2024 17:46 Відповісти
 
 