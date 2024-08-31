Днем над Черкассами сбили вражеский дрон: есть повреждения в частном секторе
Днем 31 августа в Черкасской области снова объявляли воздушную тревогу, защитники неба сбили вражеский дрон.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"На счету наших защитников: минус еще один вражеский БПЛА. По предварительным данным, обломками повреждены окна надворной постройки в частном секторе в Черкассах", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleg K #525841
показать весь комментарий31.08.2024 17:01 Ответить Мне нравится 1
Валентина Иващенко #533073
показать весь комментарий31.08.2024 17:46 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль