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Днем над Черкассами сбили вражеский дрон: есть повреждения в частном секторе

Шахед над Черкасами

Днем 31 августа в Черкасской области снова объявляли воздушную тревогу, защитники неба сбили вражеский дрон.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"На счету наших защитников: минус еще один вражеский БПЛА. По предварительным данным, обломками повреждены окна надворной постройки в частном секторе в Черкассах", - говорится в сообщении.

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К счастью, обошлось без пострадавших.

Автор: 

Черкассы (834) дроны (3881) Черниговская область (1126)


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Зачем эта кацапщина? Зачем повторять за козломордыми про "обломки повредившие" дом, заправку или предприятие? Идет война, у кацапа огромные силы, ПВО ВСУ просто физически не способно уничтожить все, что летит. Бывает свинопес попадает и в дом и в заправку и в завод, в которые намечал, поэтому хорош 3.14здеть, люди должны знать правду.
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31.08.2024 17:01 Ответить
зато много лишнего по всем сайтам.., такого, что и вслух нельзя говорить..
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31.08.2024 17:46 Ответить
 
 