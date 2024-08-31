Днем над Черкассами сбили вражеский дрон: есть повреждения в частном секторе

Днем 31 августа в Черкасской области снова объявляли воздушную тревогу, защитники неба сбили вражеский дрон.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"На счету наших защитников: минус еще один вражеский БПЛА. По предварительным данным, обломками повреждены окна надворной постройки в частном секторе в Черкассах", - говорится в сообщении.

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К счастью, обошлось без пострадавших.