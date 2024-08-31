Удар РФ по Харкову 30 серпня: шестеро загиблих, кількість поранених зросла до 99

Кількість поранених через російський удар по багатоповерхівці у Харкові 30 серпня зросла до 99 людей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 19:30 кількість травмованих зросла до 99 людей", - повідомили у відомстві.

Там розповіли, що за медичною допомогою вернулась 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого авіаудару по Київському району Харкова.

Потерпіла дістала вибухову травму, перебуваючи за місцем свого проживання, що знаходиться неподалік епіцентру обстрілу.

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Удар РФ по Харкову 30 серпня 2024 року

Нагадаємо, вдень 30 серпня російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону. Внаслідок удару шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 99.

Сьогодні у місті день жалоби.

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