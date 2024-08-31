Удар РФ по Харькову 30 августа: шестеро погибших, количество раненых возросло до 99
Количество раненых из-за российского удара по многоэтажке в Харькове 30 августа возросло до 99 человек.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 19:30 количество травмированных возросло до 99 человек", - сообщили в ведомстве.
Там рассказали, что за медицинской помощью обратилась 48-летняя женщина, которая пострадала в результате вражеского авиаудара по Киевскому району Харькова.
Потерпевшая получила взрывную травму, находясь по месту своего проживания, что находится недалеко от эпицентра обстрела.
Удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года
Напомним, днем 30 августа российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены из Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы. В результате удара шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 99.
Сегодня в городе день траура.
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Якщо не задтен це зробити, пішов геть з посту президента і всіх своїх клоунів в погонах забирай!