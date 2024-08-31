Удар РФ по Харькову 30 августа: шестеро погибших, количество раненых возросло до 99

Количество раненых из-за российского удара по многоэтажке в Харькове 30 августа возросло до 99 человек.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 19:30 количество травмированных возросло до 99 человек", - сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что за медицинской помощью обратилась 48-летняя женщина, которая пострадала в результате вражеского авиаудара по Киевскому району Харькова.

Потерпевшая получила взрывную травму, находясь по месту своего проживания, что находится недалеко от эпицентра обстрела.

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Удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года

Напомним, днем 30 августа российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены из Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы. В результате удара шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 99.

Сегодня в городе день траура.

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