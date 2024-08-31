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Новости Война
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Удар РФ по Харькову 30 августа: шестеро погибших, количество раненых возросло до 99

обстріл Харкова 30 серпня

Количество раненых из-за российского удара по многоэтажке в Харькове 30 августа возросло до 99 человек.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 19:30 количество травмированных возросло до 99 человек", - сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что за медицинской помощью обратилась 48-летняя женщина, которая пострадала в результате вражеского авиаудара по Киевскому району Харькова.

Потерпевшая получила взрывную травму, находясь по месту своего проживания, что находится недалеко от эпицентра обстрела.

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Удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года

Напомним, днем 30 августа российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены из Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы. В результате удара шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 99.

Сегодня в городе день траура.

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Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466)


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Промолчали ещё за одно место куда ударили. Мелькнуло вроде, но частных коментах и вроде тоже там беда большая по подростку. Гибнет будущее страны.
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31.08.2024 21:23 Ответить
Чорти забирай тебе Зеленський! Закрий небо на Україною!
Якщо не задтен це зробити, пішов геть з посту президента і всіх своїх клоунів в погонах забирай!
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31.08.2024 21:40 Ответить
 
 