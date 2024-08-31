Вчерашний удар РФ по Харькову: поисково-спасательная операция завершена

Поисково-спасательная операция на месте попадания вражеских КАБов в Харькове завершилась.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 97 человек травмированы и 6 погибли в результате вчерашнего удара по Харькову.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий прилетов. Есть понимание того, что разрушенная часть дома, где было попадание, будет разобрана", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что 20 жителей обратились за помощью в расселении. Для таких случаев предусмотрены специальные места временного проживания. Остальные люди нашли жилье самостоятельно.

Удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года

Напомним, днем 30 августа российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены с Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы. В результате удара шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 97, из них - 22 несовершеннолетних. Сегодня в городе день траура.