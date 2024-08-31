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Вчерашний удар РФ по Харькову: поисково-спасательная операция завершена

Харків, обстріл

Поисково-спасательная операция на месте попадания вражеских КАБов в Харькове завершилась.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, 97 человек травмированы и 6 погибли в результате вчерашнего удара по Харькову.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий прилетов. Есть понимание того, что разрушенная часть дома, где было попадание, будет разобрана", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что 20 жителей обратились за помощью в расселении. Для таких случаев предусмотрены специальные места временного проживания. Остальные люди нашли жилье самостоятельно.

Удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года

Напомним, днем 30 августа российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены с Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы. В результате удара шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 97, из них - 22 несовершеннолетних. Сегодня в городе день траура.

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обстрел (27043) Харьков (7466) жертвы (2070)


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При всій повазі,там повинен був давно стояти петріот,і не треба казок про ланцети тощо,петріот під захистом іншого ппо малого радіусу дії,а ппо малого радіусу дії під захистом мобільних вогневих груп,гепарди,кулемети тощо,і постійна зміна позицій КРАПКА!!!
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31.08.2024 15:40 Ответить
Це багатоешелоновпна організація військ , а наші генерали занадто тупі для цього
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31.08.2024 15:49 Ответить
Бл, порахуйте, відстань Харкова від кордону, швидкість, з якою на нього все летить, швидкість розгортання петріотів. А КАБи військові не можуть збивати, вже неодноразово вони пояснювали. Збивати треба носії.
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31.08.2024 16:02 Ответить
Як кацапи зайшли на харківщ ну?Чому ніхто не покараний???
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31.08.2024 18:36 Ответить
 
 