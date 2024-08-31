Вчорашній удар РФ по Харкову: пошуково-рятувальну операцію завершено

Пошуково-рятувальна операція на місці влучання ворожих КАБів у Харкові завершилась.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 97 людей травмовано та 6 загинули внаслідок вчорашнього удару по Харкову.

"Зараз триває ліквідація наслідків прильотів. Маємо розуміння того, що зруйнована частина будинку, де було влучання, буде розібрана", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що 20 жителів звернулися по допомогу в розселенні. Для таких випадків передбачені спеціальні місця тимчасового проживання. Інші люди знайшли житло самостійно.

Удар РФ по Харкову 30 серпня 2024 року

Нагадаємо, вдень 30 серпня російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону. Внаслідок удару шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 97, з них - 22 неповнолітніх. Сьогодні у місті день жалоби.