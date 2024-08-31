УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4638 відвідувачів онлайн
Новини
1 769 4

Вчорашній удар РФ по Харкову: пошуково-рятувальну операцію завершено

Харків, обстріл

Пошуково-рятувальна операція на місці влучання ворожих КАБів у Харкові завершилась.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 97 людей травмовано та 6 загинули внаслідок вчорашнього удару по Харкову.

"Зараз триває ліквідація наслідків прильотів. Маємо розуміння того, що зруйнована частина будинку, де було влучання, буде розібрана", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Внаслідок російського удару по Харкову загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко. ФОТО

Також зазначається, що 20 жителів звернулися по допомогу в розселенні. Для таких випадків передбачені спеціальні місця тимчасового проживання. Інші люди знайшли житло самостійно.

Удар РФ по Харкову 30 серпня 2024 року

Нагадаємо, вдень 30 серпня російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону. Внаслідок удару шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 97, з них - 22 неповнолітніх. Сьогодні у місті день жалоби

Автор: 

обстріл (28357) Харків (5580) жертви (1791)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При всій повазі,там повинен був давно стояти петріот,і не треба казок про ланцети тощо,петріот під захистом іншого ппо малого радіусу дії,а ппо малого радіусу дії під захистом мобільних вогневих груп,гепарди,кулемети тощо,і постійна зміна позицій КРАПКА!!!
показати весь коментар
31.08.2024 15:40 Відповісти
Це багатоешелоновпна організація військ , а наші генерали занадто тупі для цього
показати весь коментар
31.08.2024 15:49 Відповісти
Бл, порахуйте, відстань Харкова від кордону, швидкість, з якою на нього все летить, швидкість розгортання петріотів. А КАБи військові не можуть збивати, вже неодноразово вони пояснювали. Збивати треба носії.
показати весь коментар
31.08.2024 16:02 Відповісти
Як кацапи зайшли на харківщ ну?Чому ніхто не покараний???
показати весь коментар
31.08.2024 18:36 Відповісти
 
 