Олещук підсумував три роки командування Повітряними силами: Щодня доводилося приймати непрості рішення

Генерал-лейтенант Микола Олещук розповів про досягнення Повітряних сил за час свого командування.

Відповідний допис він зробив 31 серпня у День авіації та на наступний день після свого звільнення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Олещук нагадав, що став командувачем Повітряних сил ЗСУ у серпні 2021 року.

"Це були важкі три роки. Три роки війни за Україну. Щодня і щоночі мені доводилось приймати непрості рішення, від який напряму залежить життя багатьох людей, контроль повітряного простору, ситуація на фронті", - сказав військовий.

За словами генерал-лейтенанта, після призначення на посаду він зіткнувся з величезними викликами і загрозами. Потрібно було якомога швидше налагодити систему управління військами в новій організаційно-штатній структурі, на яку тільки-но перейшли Повітряні Сили, а також готуватися до російського вторгнення.

"Я не раз наголошував, що Повітряні Сили та протиповітряна оборона держави – це колективна зброя! Загальний результат залежить від грамотних скоординованих дій кожного", - пише офіцер.

Найскланіше, за його словами, було на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Але у нас був чіткий план дій на випадок масованого ракетного удару по об’єктах Повітряних Сил. Треба було врятувати техніку і людей, вивести з-під удару і перемістити на запасні позиції та аеродроми якомога більше засобів, дати рішучу відсіч агресору", - йдеться у дописі військового.

Олещук зазначив, що були болючі втрати, але вдалося вистояти. Вже за два місяці Повітряні Сили очистили небо від ворожих літаків на підконтрольній території, налагодили систему протиповітряної оборони, в якій працюють також підрозділи ППО усіх Сил оборони.

"Наші пілоти здійснювали героїчні бойові вильоти на початку 22-го. Уже тоді наша авіація завдавала ударів по російській території без жодних червоних ліній. Так, це був час непростих, доленосних рішень і ми дали бій. В нашому активі сотні ворожих літаків та вертольотів, тисячі розвідувальних БпЛА, тисячі ракет та ударних дронів", - розповів офіцер.

Як зазначив військовий, для того, щоб вирішити питання дефіциту зенітних керованих ракет, які стримували російську авіацію, було ухвалено рішення про формування підрозділів мобільних вогневих груп. Зараз вони продовжують розвиватися і щодня доводять свою ефективність.

Екскомандувач ПС наголосив, що за два з половиною роки повномасштабної війни сталось чимало знакових подій, що увійшли у світову історію.

"Восени й узимку 2022-го Повітряні сили не дали Росії занурити Україну в пітьму й захистили нашу енергетику. Блекауту, як того хотів окупант, не сталося", - продовжив військовий.

У рекордні терміни пілоти отримали на озброєння та опанували десятки систем західного виробництва, які уже фактично витісняють радянські ЗРК.

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У травні 2023 року Повітряні Сили збили перший "Кинджал" над Києвом, а потім – десятки балістичних ракет.

Завдяки титанічній роботі в українському небі з’явилися перші F-16, а десятки пілотів зараз проходять навчання за кордоном.

Окрім цього, було проведено кілька десятків успішних операцій зі знищення російської авіації, зокрема, це збиття одразу п’яти бортів на Брянському напрямку, двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, Іл-22, Ту-22М3 та інші.

Також пілоти ЗСУ відправили на дно чимало плавзасобів противника, розбили штаб Чорноморського флоту РФ, завдали сотень ударів по ворожих об’єктах в тилу ворога.

"Особливо хочу відзначити роботу пілотів на Курському напрямку та сході. Високоточними ракетно-бомбовими ударами вони знищують пункти управління, склади боєприпасів, опорні пукти, логістику противника, мостові та понтонні переправи", - сказав військовий.

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Наостанок Олещук привітав усіх причетних із Днем авіації України й висловив подяку особовому складу ПС ЗСУ за "довіру та підтримку, мужність, героїзм і патріотизм".

"Перемога на землі – кується в небі! Честь маю!", - додав екскомандувач Повітряних сил.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ. Тимчасово виконуючим обов’язки командувача Повітряних Сил призначили генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.

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