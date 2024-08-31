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Новини
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Олещук підсумував три роки командування Повітряними силами: Щодня доводилося приймати непрості рішення

Олещук розповів про досягнення Повітряних сил за час його командування: Щодня доводилося приймати непрості рішення

Генерал-лейтенант Микола Олещук розповів про досягнення Повітряних сил за час свого командування.

Відповідний допис він зробив 31 серпня у День авіації та на наступний день після свого звільнення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Олещук нагадав, що став командувачем Повітряних сил ЗСУ у серпні 2021 року.

"Це були важкі три роки. Три роки війни за Україну. Щодня і щоночі мені доводилось приймати непрості рішення, від який напряму залежить життя багатьох людей, контроль повітряного простору, ситуація на фронті", - сказав військовий.

За словами генерал-лейтенанта, після призначення на посаду він зіткнувся з величезними викликами і загрозами. Потрібно було якомога швидше налагодити систему управління військами в новій організаційно-штатній структурі, на яку тільки-но перейшли Повітряні Сили, а також готуватися до російського вторгнення.

"Я не раз наголошував, що Повітряні Сили та протиповітряна оборона держави – це колективна зброя! Загальний результат залежить від грамотних скоординованих дій кожного", - пише офіцер.

Найскланіше, за його словами, було на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Але у нас був чіткий план дій на випадок масованого ракетного удару по об’єктах Повітряних Сил. Треба було врятувати техніку і людей, вивести з-під удару і перемістити на запасні позиції та аеродроми якомога більше засобів, дати рішучу відсіч агресору", - йдеться у дописі військового.

Олещук зазначив, що були болючі втрати, але вдалося вистояти. Вже за два місяці Повітряні Сили очистили небо від ворожих літаків на підконтрольній території, налагодили систему протиповітряної оборони, в якій працюють також підрозділи ППО усіх Сил оборони.

"Наші пілоти здійснювали героїчні бойові вильоти на початку 22-го. Уже тоді наша авіація завдавала ударів по російській території без жодних червоних ліній. Так, це був час непростих, доленосних рішень і ми дали бій. В нашому активі сотні ворожих літаків та вертольотів, тисячі розвідувальних БпЛА, тисячі ракет та ударних дронів", - розповів офіцер.

Як зазначив військовий, для того, щоб вирішити питання дефіциту зенітних керованих ракет, які стримували російську авіацію, було ухвалено рішення про формування підрозділів мобільних вогневих груп. Зараз вони продовжують розвиватися і щодня доводять свою ефективність.

Екскомандувач ПС наголосив, що за два з половиною роки повномасштабної війни сталось чимало знакових подій, що увійшли у світову історію.

"Восени й узимку 2022-го Повітряні сили не дали Росії занурити Україну в пітьму й захистили нашу енергетику. Блекауту, як того хотів окупант, не сталося", - продовжив військовий.

У рекордні терміни пілоти отримали на озброєння та опанували десятки систем західного виробництва, які уже фактично витісняють радянські ЗРК.

Читайте також: Олещук про катастрофу F-16: Маємо ретельно розібратись, що сталось і чия відповідальність. США вже долучилися до розслідування

У травні 2023 року Повітряні Сили збили перший "Кинджал" над Києвом, а потім – десятки балістичних ракет.

Завдяки титанічній роботі в українському небі з’явилися перші F-16, а десятки пілотів зараз проходять навчання за кордоном.

Окрім цього, було проведено кілька десятків успішних операцій зі знищення російської авіації, зокрема, це збиття одразу п’яти бортів на Брянському напрямку, двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, Іл-22, Ту-22М3 та інші.

Також пілоти ЗСУ відправили на дно чимало плавзасобів противника, розбили штаб Чорноморського флоту РФ, завдали сотень ударів по ворожих об’єктах в тилу ворога.

"Особливо хочу відзначити роботу пілотів на Курському напрямку та сході. Високоточними ракетно-бомбовими ударами вони знищують пункти управління, склади боєприпасів, опорні пукти, логістику противника, мостові та понтонні переправи", - сказав військовий.

Читайте також: Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ

Наостанок Олещук привітав усіх причетних із Днем авіації України й висловив подяку особовому складу ПС ЗСУ за "довіру та підтримку, мужність, героїзм і патріотизм".

"Перемога на землі – кується в небі! Честь маю!", - додав екскомандувач Повітряних сил.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ. Тимчасово виконуючим обов’язки командувача Повітряних Сил призначили генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.

Читайте також: Умєров про звільнення командувача Повітряних сил Олещука: Я б, напевно, сказав, що це ротація

Автор: 

підсумки (16) Повітряні сили (2619) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+24
https://www.youtube.com/@miladark9964 @miladark9964 https://www.youtube.com/watch?v=rwquFthQrZ4&lc=Ugw4Ys-ZaPuQFl1UY4F4AaABAg 2 часа назад

Ігната зняли з посади коли той сказав, що рашка на нас би не напала, якби у нас були свої ракети, а Олешука зняли, бо той сказав, що безумною пора вже зайнятися СБУ, Пристайка усунули, бо він сказав не час сперечатися з нашими головними партнерами, а от татаров на місці ну і всі решта негідників
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31.08.2024 22:04
+14
"Генерал-лейтенантов много, Татаров у меня один"... весело напевая, шел записывать видос Зеленский.
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31.08.2024 22:08
+11
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31.08.2024 22:07
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PATRIOT ЗБИВ F-16? Покровськ здають! Зеленський слухається Безуглу! Відставка Олещука. Корчинський

https://youtu.be/625S9CtHW74?si=p9cTDWw3iB8SiNUq
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31.08.2024 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/@miladark9964 @miladark9964 https://www.youtube.com/watch?v=rwquFthQrZ4&lc=Ugw4Ys-ZaPuQFl1UY4F4AaABAg 2 часа назад

Ігната зняли з посади коли той сказав, що рашка на нас би не напала, якби у нас були свої ракети, а Олешука зняли, бо той сказав, що безумною пора вже зайнятися СБУ, Пристайка усунули, бо він сказав не час сперечатися з нашими головними партнерами, а от татаров на місці ну і всі решта негідників
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31.08.2024 22:04 Відповісти
Він же бородатих вбивав!!! Звір просто!! Хто буде опу охороняти, якщо його турнуть
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31.08.2024 22:16 Відповісти
він вбивав чачаків коли ми в Києві не були
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31.08.2024 22:24 Відповісти
Нема чому дивуватися, якщо все є логічною поведінкою зрадників при владі
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31.08.2024 23:32 Відповісти
Найвеличнійший:Олежик памагинам в Пакровске.
татаров:там чеченцы есть?
Нацвеличнійший: не
татаров:тогда *****
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01.09.2024 12:45 Відповісти
І звільнило його підвальне шапіто саме напередодні Дня авіації. Гопота є гопота. Діють с ісключітєльним цинізмом і приколюються в обіймах Нірванни.
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31.08.2024 22:06 Відповісти
"План Зеленского" и реакция США / Какой будет политика США по Украине с января 2025 / - Швец
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31.08.2024 23:24 Відповісти
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31.08.2024 22:07 Відповісти
🤣
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31.08.2024 22:10 Відповісти
"Генерал-лейтенантов много, Татаров у меня один"... весело напевая, шел записывать видос Зеленский.
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31.08.2024 22:08 Відповісти
"Генерал-лейтенантів є багато,а Безугла-то одна"-весело підспівуючи,йшов записувати відосик зе.
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31.08.2024 22:21 Відповісти
"Рьяную Марьяну взял я на халяву"... продолжал напевать Верховный. День удался.
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31.08.2024 22:29 Відповісти
https://www.youtube.com/@user-jz4mm5jc2u @user-jz4mm5jc2u https://www.youtube.com/watch?v=Etrz5H4U2A8&lc=UgyV5aaRb5ytOVtWMgJ4AaABAg 1 час назад

От чому не дочекавшись висновків комісії з розслідування падіння F-16 президент уже звільнив генерала Олещука. Чи сигнал безвуглої достатній? Боже, Володимир Олександровичу, у кого ви перетворились? Звільнили людину по непідтвердженим фактам! Тому що безвугла вслух сказала те, що їй на вушко сказав єрмак чи татаров! Не офіс президента, а розплідник агентів кремля, зрадників і злочинців! А ми воюємо з країною цих зрадників
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31.08.2024 22:11 Відповісти
Вони і без розслідування все чудово розуміють. Напевно таки самі збили літак, тому мовчали кілька днів поки у WP не вийшла новина. До того неодноразово дозволяли кацапським розвідувальним дронам висіти над аеродромами і наводити балістику. Так шо є підозра, що Олещук не такий компетентний, як може здатися зі щоденних звітів про збиті ракети. Які, до речі, ніхто не підтверджує, бо в нас то є величезна таємниця.
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31.08.2024 22:36 Відповісти
Зелень не знає народної мудрості *За одного битого 2х небитих дають*
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31.08.2024 22:15 Відповісти
ЗЕлєнь взагалі нічого не знає!
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31.08.2024 22:21 Відповісти
Так що ж все таки з ф-16 сталося?
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31.08.2024 22:20 Відповісти
Дуже комусь муляв отой високий % збиття ворожих ракет. Все мало давно впасти та нарід мав на колінах просити про пєрєміріє.
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31.08.2024 22:47 Відповісти
отой високий процент може бути сильно завищений, тому що ніхто не може перевірити інформацію ПС. хто скаже скільки було прильотів по Україні якогось дня - 3 або 13? вони 3 дня приховували загибель літака, напевно намагались шось придумати шоб манюня не розізлився
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31.08.2024 23:03 Відповісти
А чого вони мали б це НЕ приховувати, опрацьовуючи те що сталося та з якої причини ? У західних країнах наслідки цивільних авіакатастроф тривають місяцями. У мирний час. У нас-військовий. А диванним хом'ячкам терміново треба знати у той же день що сталося. Інакше-зрада.
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31.08.2024 23:12 Відповісти
Розслідування наслідків. Ну, ви зрозуміли.
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31.08.2024 23:36 Відповісти
просто припустимо, шо у кацапів демає сотень ждунів, які прекасно документують більшість прильотів. припустимо, що заборона фотографування влучань у житлову забудову має якийсь сенс. тоді олещук і підлеглі нам свідомо брешуть і відсоток збитих ракет і мопедів набагато нижчий, ніж у звітах. і ми не знаємо, який саме, і може він справді не взмозі організувати ефективну роботу ппо крім як покладатись на ******* західні системи
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01.09.2024 00:12 Відповісти
ППО-шникі ніколи не вихвалялися, що збиття-100% (окрім нечисленних дронових атак). Порівняй, наприклад, доповідь ГШ щодо цифри того що летіло і того що збито у день втрати F-16. Але ж питання в данному випадку у іншому-з якого х. усі наші військові у той же день мали волати з усіх прасок що втрачено F-16 ?
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01.09.2024 00:22 Відповісти
За втрату своїх літаків, хто відповість? Міги стоячі на аеродромах, тепер ф-16, а ще ми не все знаємо, так що все закономірно.
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31.08.2024 23:05 Відповісти
Верховнокомандувач бистрий на розправу тих хто має прямий контакт з США та вірний присязі народу України і відмовляється присягати особисто найвеличнішому лідору щось з бенею не поспішає бо він не громадяним України і немає резульнатів слідства а тут з безумною розібрався бо приховували втрату літака а от татаров молодець герой не приховував як танки гриз мов барбарис чи мевіну зелі видніше
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31.08.2024 23:26 Відповісти
За то, что под командованием этого офицера удалось сохранить ПВО и авиацию в первые недели войны, он достоин звания Героя. Возможные его ошибки или упущения, в том числе и гибель летчика ф16 нужно расследовать после войны, а не дергаться сейчас.
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01.09.2024 00:21 Відповісти
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01.09.2024 01:40 Відповісти
Причина звільнення- стандартна: Непридатний, за станом здоров'я. Призначити послом в Монголію.
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01.09.2024 02:05 Відповісти
Хвастуника,то что нужно для страны и ее будущего вы,ты и потужный толстунчик, все таки не сделали,яиц и патриотизма не хватило.
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01.09.2024 07:22 Відповісти
В этой стране ВСЕ решает не народ
Не президент
Не парламент
И тем более не армия
В этой стране ВСЕ решает
ЖЕНЩИНА по имени МАРЬЯНА !!!!
Славимо ее!!!!!
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01.09.2024 10:33 Відповісти
А закончит Женщина по имени Марьяна также,как Фарион
Ее тоже в итоге убьют
Есть вещи, которые нельзя делать в воюющей стране
За них придется платить жизнью
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01.09.2024 10:41 Відповісти
Світан каже (і багато військових його підримують), що авіацією має командувати не ппо-шник, а пілот, бажано-бойовий и досвідчений.
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01.09.2024 11:04 Відповісти
Як раптово і неочікувано його призначили - так і.... звільнили....
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01.09.2024 17:03 Відповісти
 
 