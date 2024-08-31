Умєров про звільнення командувача Повітряних сил Олещука: Я б, напевно, сказав, що це ротація
Міністр оборони України Рустем Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука пов'язане із катастрофою американського винищувача F-16 і загибеллю одного з найкращих українських пілотів Олексія Меся.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров розповів в інтерв'ю CNN.
"Я б, напевно, сказав, що це ротація. Це два окремі питання... на цьому етапі я б їх не пов'язував", - сказав Умєров.
Також Умєров назвав загибель пілота "прикрою" і зазначив, що Україна розслідує те, що сталося.
"Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цю справу нашим партнерам, щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами", - додав міністр.
Нагадаємо, ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.
Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.
Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.
У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ.
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От би так з Блазнем провернути - "ротація" на когось притомного...
Краще мовчи!!!!
ПОТІМ!!! справ НАБУ на Умєрова в його роки головою ДЕРЖРЕЗЕРВУ - й буквально у дні відкриття справи , Єрмак призначає його Міністром Оборони.
Хто вірно служить Єрмаку ? Усі,м на кого у нього є компромат . Далі буде?
От тільки всратий клоун ЗЄ, як і *****, ніколи не пояснює кадрові зміни у командуванні армією.
Що означає:
- причини чисто особисті, як з Залужним;
- ЗЄ, як *****, вважає себе царем, який може робити, що хоче.
Баканов з Бакаєм, тільки сміються з Українців !!!
Західні Партнери терплячі….
НА ОСНОВІ ДОРУЧЕНЬ зе міністр ВИДАЄ НАКАЗИ , котрі зе підписує...
Умеров выучил слово "ротация"
А когда будет ротация должности МО?
Генерал Олещук не убивал чеченцев !!!!!!
Зеленский собирается править вечно
Как путин
А для этого ему необходима война - как и путину
И она может длиться как минимум 10 лет
Запад уже все понял про путина и зеленского
И ему это нахрен не нужно
А поскольку мы как народ ничего не меняем
Запад нас кинет в итоге. Непременно кинет.
И я могу понять Запад в этом смысле
Ведь это не он выбрал Зеленского в президенты
И не он должен нести ответственность за это
Они тоже во всем обвиняют Запад
Неча на зеркало пенять - коли рожа крива
В России - коррупция
И у нас
И Запад тут ни при чем
Просто Зеленский в Украине строит россию
И тырит деньги Запада
Которые ему даерт Запад
ДАЕТ на ВСЕ
В том числе и на борьбу с коррупцией
А Запад со своими коррупционерами борется сам
И не просит у нас помощи
И не говорит - что это Украина виновата в западной коррупции
Потому что Запад ведет себя как взрослый
Есть проблема - он ее решает
Я бы на его месте давно бы уже Украину послала
На фига ДВЕ РОССИИ - ЗАПАДУ?