Умєров про звільнення командувача Повітряних сил Олещука: Я б, напевно, сказав, що це ротація

Міністр оборони України Рустем Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука пов'язане із катастрофою американського винищувача F-16 і загибеллю одного з найкращих українських пілотів Олексія Меся.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров розповів в інтерв'ю CNN.

"Я б, напевно, сказав, що це ротація. Це два окремі питання... на цьому етапі я б їх не пов'язував", - сказав Умєров.

Також Умєров назвав загибель пілота "прикрою" і зазначив, що Україна розслідує те, що сталося.

"Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цю справу нашим партнерам, щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами", - додав міністр.

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Нагадаємо, ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ.