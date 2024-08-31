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Умєров про звільнення командувача Повітряних сил Олещука: Я б, напевно, сказав, що це ротація

Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Facebook Рустема Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука пов'язане із катастрофою американського винищувача F-16 і загибеллю одного з найкращих українських пілотів Олексія Меся.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров розповів в інтерв'ю CNN.

"Я б, напевно, сказав, що це ротація. Це два окремі питання... на цьому етапі я б їх не пов'язував", - сказав Умєров.

Також Умєров назвав загибель пілота "прикрою" і зазначив, що Україна розслідує те, що сталося.

"Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цю справу нашим партнерам, щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олещук про катастрофу F-16: Маємо ретельно розібратись, що сталось і чия відповідальність. США вже долучилися до розслідування

Нагадаємо, ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ.

Автор: 

F16 F-16 (673) Олещук Микола (109) Умєров Рустем (596)


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Топ коментарі
+26
******* цирк, ви вже достали всю країну своїми ротаціями.
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31.08.2024 18:11
+25
Рота-а-ація...?
От би так з Блазнем провернути - "ротація" на когось притомного...
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31.08.2024 18:13
+11
А що йому лишається говорити , що президент танцює під дудку завгоспа ,завтра ж піде на звільнення,слів немає
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31.08.2024 18:16
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******* цирк, ви вже достали всю країну своїми ротаціями.
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31.08.2024 18:11 Відповісти
З команди генералів при Залужному - це був передостанній генерал. далі залишився Неїжпапа , на нього вже Єрмак зуби точить... так само, якщо вірити Луценко-на Головкома Сирського також ( хіба безкарні висери Безуглої не про те?)
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31.08.2024 18:23 Відповісти
Учора Україна сама проголосувала за його ротацію. За безуглу проти ЗСУ і це не перший випадок. За втратою літака не побачили втрату льотчика, а від сьогодні справжнього Генерала. Не дарма Олещук написав слова Залужного. Ви також промовчали тоді і сьогодні,
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31.08.2024 19:53 Відповісти
Це новий та інший рівень піару Умерова та того, чим адміністрація Байдена хоч потролити Хйла. А за цим щось ВЖЕ запрацювало... Впевненна.
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31.08.2024 18:12 Відповісти
Рота-а-ація...?
От би так з Блазнем провернути - "ротація" на когось притомного...
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31.08.2024 18:13 Відповісти
А що йому лишається говорити , що президент танцює під дудку завгоспа ,завтра ж піде на звільнення,слів немає
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31.08.2024 18:16 Відповісти
слушний час для ротацій довні знайшли...
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31.08.2024 18:17 Відповісти
"...Я б, напевно, сказав, що це ротація....". Джерело:

Краще мовчи!!!!
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31.08.2024 18:17 Відповісти
Пам"ятаємо , як призначав ЄРМАК Умєрова на Мінітсра Оборони ?Так-так -саме головне для Єрмака - він вірний раб менеджер Ахмєтова, Турція- зрадоперемовини на початку повномасштабного під Арахамією... Потім вискочив Джнсонюк тіпа -воюємо! Потім вискочили домовленості турецькі зрадницькі ніби-то навіть підписані ...
ПОТІМ!!! справ НАБУ на Умєрова в його роки головою ДЕРЖРЕЗЕРВУ - й буквально у дні відкриття справи , Єрмак призначає його Міністром Оборони.
Хто вірно служить Єрмаку ? Усі,м на кого у нього є компромат . Далі буде?
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31.08.2024 18:20 Відповісти
Угумс.
От тільки всратий клоун ЗЄ, як і *****, ніколи не пояснює кадрові зміни у командуванні армією.
Що означає:
- причини чисто особисті, як з Залужним;
- ЗЄ, як *****, вважає себе царем, який може робити, що хоче.
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31.08.2024 18:21 Відповісти
Новояз, 2024
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31.08.2024 18:24 Відповісти
Таке обережне висловлювання ,шо умеров ,сциш сказати ...шо 🤡 керує Україною ,під темники з кремля ? А так ...ти ж ще і кум козиря ...то ви в ОПі мєте ,своє місце втрьох, по черзі
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31.08.2024 18:27 Відповісти
Умеров, як був кріпаком єрмака, так ним і залишився! Призначенців, з моськовським шлейфом та мокрою репутацією в Україні, поГЛАДшало і збільшилося!! А Умеров, тільки очима лупає, по команді єрмака Оманського!
Баканов з Бакаєм, тільки сміються з Українців !!!
Західні Партнери терплячі….
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31.08.2024 18:27 Відповісти
А сімʼя прекрасно живе у США? Ви як це співставляєте ? Умєров, як дитя депортованого народу , поверненого на рідну землю Криму вчився на гранти США в крутих універах- почитайте його біографію.
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31.08.2024 18:33 Відповісти
Не надто це йому допомогло. Каже ж мудрий наріт "як ума нема то строй дома"
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31.08.2024 18:52 Відповісти
відкрити декілька бізнесів у США та нерухомість у найдорожчому штаті - не допомгло?
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31.08.2024 19:12 Відповісти
а шо такое ротація?
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31.08.2024 18:29 Відповісти
Інформаційна Їжа розкривших рота слухачів та розширювачів інфи
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31.08.2024 18:37 Відповісти
а коли буде ротація ДЄРМАКА і КРАЩЕБВТІКА?
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31.08.2024 18:30 Відповісти
Дуров же теж " на ротацію "у органи пішов? мабуть не тільки Франція ним займеться
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31.08.2024 18:35 Відповісти
Та ви задовбали нормальних звільняти. Вас би всіх хто прибрав, іуди кончені.
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31.08.2024 18:46 Відповісти
Умеров здатен оцінити кваліфікацію військового? На підставі забаганок завгоспа чи як?
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31.08.2024 19:05 Відповісти
Перечитала повноваження Умерова- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр оборони України у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Міноборони України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

НА ОСНОВІ ДОРУЧЕНЬ зе міністр ВИДАЄ НАКАЗИ , котрі зе підписує...
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31.08.2024 23:19 Відповісти
Нікчемні володарі зеленого болота.
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31.08.2024 19:34 Відповісти
Ух, ты!
Умеров выучил слово "ротация"
А когда будет ротация должности МО?
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31.08.2024 19:36 Відповісти
Чому Генерала Олещука можно звільнити , а Татарова -ні????
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31.08.2024 20:08 Відповісти
Ну это же так просто
Генерал Олещук не убивал чеченцев !!!!!!
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31.08.2024 20:15 Відповісти
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31.08.2024 20:28 Відповісти
фуяция
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31.08.2024 20:36 Відповісти
Яке воно кончене. Коли вже та"ротація" дійде до нього. Нехай спробує ті харчі, що поставляє військовим.
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31.08.2024 20:41 Відповісти
Вы , видимо,еще не поняли?
Зеленский собирается править вечно
Как путин
А для этого ему необходима война - как и путину
И она может длиться как минимум 10 лет
Запад уже все понял про путина и зеленского
И ему это нахрен не нужно
А поскольку мы как народ ничего не меняем
Запад нас кинет в итоге. Непременно кинет.
И я могу понять Запад в этом смысле
Ведь это не он выбрал Зеленского в президенты
И не он должен нести ответственность за это
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31.08.2024 21:31 Відповісти
Звичайно, це не Запад лишив нас ядерної зброї, це не Запад нам постійно викручував руки у всьому, це не Запад створив декілька нульових органів по боротьбі з корупцією, але на які витрачаються мільярди гривень з держбюджету і т. д. і т. п.
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01.09.2024 08:51 Відповісти
Вы умница! Вы буквально повторяете российские нарративы
Они тоже во всем обвиняют Запад
Неча на зеркало пенять - коли рожа крива
В России - коррупция
И у нас
И Запад тут ни при чем
Просто Зеленский в Украине строит россию
И тырит деньги Запада
Которые ему даерт Запад
ДАЕТ на ВСЕ
В том числе и на борьбу с коррупцией
А Запад со своими коррупционерами борется сам
И не просит у нас помощи
И не говорит - что это Украина виновата в западной коррупции
Потому что Запад ведет себя как взрослый
Есть проблема - он ее решает
Я бы на его месте давно бы уже Украину послала
На фига ДВЕ РОССИИ - ЗАПАДУ?
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01.09.2024 09:26 Відповісти
А за які чесноти да досягнення назначили міністром самого Умерова? За типово єврейську зовнішність та вміння вчасно гавкнути по команді? Чи за те що здавав Україну в Стамбулі у 2022 році в збірній зрадників та ублюдків?
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31.08.2024 20:58 Відповісти
І ще за те, що він "класно" попрацював в ФДМ України, навіть солянкою не гребував.
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01.09.2024 08:53 Відповісти
Выборы президента и парламента- это будет ротация.
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31.08.2024 21:58 Відповісти
У зелених це слово звучить як хйвротація. Ска, ні дня у війську, ніяких визначних здібностей і міноборони. Грьобаний дурдом.
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31.08.2024 22:01 Відповісти
Та канєшна. Учителя хорошие. Хлопок, падение обломков, отход на более выгодные позиции...
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31.08.2024 22:24 Відповісти
Зеленим пиз()юкам немає віри щоб воно не мололо язиком.
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31.08.2024 22:36 Відповісти
 
 