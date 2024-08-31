Умеров об увольнении командующего Воздушными силами Олещука: Я бы, наверное, сказал, что это ротация
Министр обороны Украины Рустем Умеров отрицает, что увольнение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука связано с катастрофой американского истребителя F-16 и гибелью одного из лучших украинских пилотов Алексея Меся.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Умеров рассказал в интервью CNN.
"Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса... На данном этапе я бы их не связывал", - сказал Умеров.
Также Умеров назвал гибель пилота "досадной" и отметил, что Украина расследует произошедшее.
"Мы анализируем то, что произошло. Мы также открыли это дело нашим партнерам, чтобы они также анализировали это и расследовали вместе с нами", - добавил министр.
Напомним, вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.
Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.
Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.
В пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ.
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От би так з Блазнем провернути - "ротація" на когось притомного...
Краще мовчи!!!!
ПОТІМ!!! справ НАБУ на Умєрова в його роки головою ДЕРЖРЕЗЕРВУ - й буквально у дні відкриття справи , Єрмак призначає його Міністром Оборони.
Хто вірно служить Єрмаку ? Усі,м на кого у нього є компромат . Далі буде?
От тільки всратий клоун ЗЄ, як і *****, ніколи не пояснює кадрові зміни у командуванні армією.
Що означає:
- причини чисто особисті, як з Залужним;
- ЗЄ, як *****, вважає себе царем, який може робити, що хоче.
Баканов з Бакаєм, тільки сміються з Українців !!!
Західні Партнери терплячі….
НА ОСНОВІ ДОРУЧЕНЬ зе міністр ВИДАЄ НАКАЗИ , котрі зе підписує...
Умеров выучил слово "ротация"
А когда будет ротация должности МО?
Генерал Олещук не убивал чеченцев !!!!!!
Зеленский собирается править вечно
Как путин
А для этого ему необходима война - как и путину
И она может длиться как минимум 10 лет
Запад уже все понял про путина и зеленского
И ему это нахрен не нужно
А поскольку мы как народ ничего не меняем
Запад нас кинет в итоге. Непременно кинет.
И я могу понять Запад в этом смысле
Ведь это не он выбрал Зеленского в президенты
И не он должен нести ответственность за это
Они тоже во всем обвиняют Запад
Неча на зеркало пенять - коли рожа крива
В России - коррупция
И у нас
И Запад тут ни при чем
Просто Зеленский в Украине строит россию
И тырит деньги Запада
Которые ему даерт Запад
ДАЕТ на ВСЕ
В том числе и на борьбу с коррупцией
А Запад со своими коррупционерами борется сам
И не просит у нас помощи
И не говорит - что это Украина виновата в западной коррупции
Потому что Запад ведет себя как взрослый
Есть проблема - он ее решает
Я бы на его месте давно бы уже Украину послала
На фига ДВЕ РОССИИ - ЗАПАДУ?