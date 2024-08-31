Умеров об увольнении командующего Воздушными силами Олещука: Я бы, наверное, сказал, что это ротация

Министр обороны Украины Рустем Умеров отрицает, что увольнение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука связано с катастрофой американского истребителя F-16 и гибелью одного из лучших украинских пилотов Алексея Меся.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Умеров рассказал в интервью CNN.

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса... На данном этапе я бы их не связывал", - сказал Умеров.

Также Умеров назвал гибель пилота "досадной" и отметил, что Украина расследует произошедшее.

"Мы анализируем то, что произошло. Мы также открыли это дело нашим партнерам, чтобы они также анализировали это и расследовали вместе с нами", - добавил министр.

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Напомним, вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

В пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ.