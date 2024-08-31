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Умеров об увольнении командующего Воздушными силами Олещука: Я бы, наверное, сказал, что это ротация

Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Facebook Рустема Умєрова

Министр обороны Украины Рустем Умеров отрицает, что увольнение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука связано с катастрофой американского истребителя F-16 и гибелью одного из лучших украинских пилотов Алексея Меся.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Умеров рассказал в интервью CNN.

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса... На данном этапе я бы их не связывал", - сказал Умеров.

Также Умеров назвал гибель пилота "досадной" и отметил, что Украина расследует произошедшее.

"Мы анализируем то, что произошло. Мы также открыли это дело нашим партнерам, чтобы они также анализировали это и расследовали вместе с нами", - добавил министр.

Читайте также: Олещук о катастрофе F-16: Мы должны тщательно разобраться, что произошло и чья ответственность. США уже присоединились к расследованию

Напомним, вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

В пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ.

Автор: 

F-16 (553) Олещук Николай (107) Умеров Рустем (515)


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Топ комментарии
+26
******* цирк, ви вже достали всю країну своїми ротаціями.
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31.08.2024 18:11
+25
Рота-а-ація...?
От би так з Блазнем провернути - "ротація" на когось притомного...
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31.08.2024 18:13
+11
А що йому лишається говорити , що президент танцює під дудку завгоспа ,завтра ж піде на звільнення,слів немає
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31.08.2024 18:16
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Правила форума Совет форумчан
******* цирк, ви вже достали всю країну своїми ротаціями.
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31.08.2024 18:11 Ответить
З команди генералів при Залужному - це був передостанній генерал. далі залишився Неїжпапа , на нього вже Єрмак зуби точить... так само, якщо вірити Луценко-на Головкома Сирського також ( хіба безкарні висери Безуглої не про те?)
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31.08.2024 18:23 Ответить
Учора Україна сама проголосувала за його ротацію. За безуглу проти ЗСУ і це не перший випадок. За втратою літака не побачили втрату льотчика, а від сьогодні справжнього Генерала. Не дарма Олещук написав слова Залужного. Ви також промовчали тоді і сьогодні,
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31.08.2024 19:53 Ответить
Це новий та інший рівень піару Умерова та того, чим адміністрація Байдена хоч потролити Хйла. А за цим щось ВЖЕ запрацювало... Впевненна.
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31.08.2024 18:12 Ответить
Рота-а-ація...?
От би так з Блазнем провернути - "ротація" на когось притомного...
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31.08.2024 18:13 Ответить
А що йому лишається говорити , що президент танцює під дудку завгоспа ,завтра ж піде на звільнення,слів немає
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31.08.2024 18:16 Ответить
слушний час для ротацій довні знайшли...
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31.08.2024 18:17 Ответить
"...Я б, напевно, сказав, що це ротація....". Джерело:

Краще мовчи!!!!
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31.08.2024 18:17 Ответить
Пам"ятаємо , як призначав ЄРМАК Умєрова на Мінітсра Оборони ?Так-так -саме головне для Єрмака - він вірний раб менеджер Ахмєтова, Турція- зрадоперемовини на початку повномасштабного під Арахамією... Потім вискочив Джнсонюк тіпа -воюємо! Потім вискочили домовленості турецькі зрадницькі ніби-то навіть підписані ...
ПОТІМ!!! справ НАБУ на Умєрова в його роки головою ДЕРЖРЕЗЕРВУ - й буквально у дні відкриття справи , Єрмак призначає його Міністром Оборони.
Хто вірно служить Єрмаку ? Усі,м на кого у нього є компромат . Далі буде?
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31.08.2024 18:20 Ответить
Угумс.
От тільки всратий клоун ЗЄ, як і *****, ніколи не пояснює кадрові зміни у командуванні армією.
Що означає:
- причини чисто особисті, як з Залужним;
- ЗЄ, як *****, вважає себе царем, який може робити, що хоче.
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31.08.2024 18:21 Ответить
Новояз, 2024
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31.08.2024 18:24 Ответить
Таке обережне висловлювання ,шо умеров ,сциш сказати ...шо 🤡 керує Україною ,під темники з кремля ? А так ...ти ж ще і кум козиря ...то ви в ОПі мєте ,своє місце втрьох, по черзі
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31.08.2024 18:27 Ответить
Умеров, як був кріпаком єрмака, так ним і залишився! Призначенців, з моськовським шлейфом та мокрою репутацією в Україні, поГЛАДшало і збільшилося!! А Умеров, тільки очима лупає, по команді єрмака Оманського!
Баканов з Бакаєм, тільки сміються з Українців !!!
Західні Партнери терплячі….
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31.08.2024 18:27 Ответить
А сімʼя прекрасно живе у США? Ви як це співставляєте ? Умєров, як дитя депортованого народу , поверненого на рідну землю Криму вчився на гранти США в крутих універах- почитайте його біографію.
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31.08.2024 18:33 Ответить
Не надто це йому допомогло. Каже ж мудрий наріт "як ума нема то строй дома"
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31.08.2024 18:52 Ответить
відкрити декілька бізнесів у США та нерухомість у найдорожчому штаті - не допомгло?
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31.08.2024 19:12 Ответить
а шо такое ротація?
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31.08.2024 18:29 Ответить
Інформаційна Їжа розкривших рота слухачів та розширювачів інфи
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31.08.2024 18:37 Ответить
а коли буде ротація ДЄРМАКА і КРАЩЕБВТІКА?
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31.08.2024 18:30 Ответить
Дуров же теж " на ротацію "у органи пішов? мабуть не тільки Франція ним займеться
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31.08.2024 18:35 Ответить
Та ви задовбали нормальних звільняти. Вас би всіх хто прибрав, іуди кончені.
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31.08.2024 18:46 Ответить
Умеров здатен оцінити кваліфікацію військового? На підставі забаганок завгоспа чи як?
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31.08.2024 19:05 Ответить
Перечитала повноваження Умерова- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр оборони України у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Міноборони України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

НА ОСНОВІ ДОРУЧЕНЬ зе міністр ВИДАЄ НАКАЗИ , котрі зе підписує...
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31.08.2024 23:19 Ответить
Нікчемні володарі зеленого болота.
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31.08.2024 19:34 Ответить
Ух, ты!
Умеров выучил слово "ротация"
А когда будет ротация должности МО?
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31.08.2024 19:36 Ответить
Чому Генерала Олещука можно звільнити , а Татарова -ні????
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31.08.2024 20:08 Ответить
Ну это же так просто
Генерал Олещук не убивал чеченцев !!!!!!
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31.08.2024 20:15 Ответить
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31.08.2024 20:28 Ответить
фуяция
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31.08.2024 20:36 Ответить
Яке воно кончене. Коли вже та"ротація" дійде до нього. Нехай спробує ті харчі, що поставляє військовим.
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31.08.2024 20:41 Ответить
Вы , видимо,еще не поняли?
Зеленский собирается править вечно
Как путин
А для этого ему необходима война - как и путину
И она может длиться как минимум 10 лет
Запад уже все понял про путина и зеленского
И ему это нахрен не нужно
А поскольку мы как народ ничего не меняем
Запад нас кинет в итоге. Непременно кинет.
И я могу понять Запад в этом смысле
Ведь это не он выбрал Зеленского в президенты
И не он должен нести ответственность за это
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31.08.2024 21:31 Ответить
Звичайно, це не Запад лишив нас ядерної зброї, це не Запад нам постійно викручував руки у всьому, це не Запад створив декілька нульових органів по боротьбі з корупцією, але на які витрачаються мільярди гривень з держбюджету і т. д. і т. п.
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01.09.2024 08:51 Ответить
Вы умница! Вы буквально повторяете российские нарративы
Они тоже во всем обвиняют Запад
Неча на зеркало пенять - коли рожа крива
В России - коррупция
И у нас
И Запад тут ни при чем
Просто Зеленский в Украине строит россию
И тырит деньги Запада
Которые ему даерт Запад
ДАЕТ на ВСЕ
В том числе и на борьбу с коррупцией
А Запад со своими коррупционерами борется сам
И не просит у нас помощи
И не говорит - что это Украина виновата в западной коррупции
Потому что Запад ведет себя как взрослый
Есть проблема - он ее решает
Я бы на его месте давно бы уже Украину послала
На фига ДВЕ РОССИИ - ЗАПАДУ?
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01.09.2024 09:26 Ответить
А за які чесноти да досягнення назначили міністром самого Умерова? За типово єврейську зовнішність та вміння вчасно гавкнути по команді? Чи за те що здавав Україну в Стамбулі у 2022 році в збірній зрадників та ублюдків?
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31.08.2024 20:58 Ответить
І ще за те, що він "класно" попрацював в ФДМ України, навіть солянкою не гребував.
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01.09.2024 08:53 Ответить
Выборы президента и парламента- это будет ротация.
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31.08.2024 21:58 Ответить
У зелених це слово звучить як хйвротація. Ска, ні дня у війську, ніяких визначних здібностей і міноборони. Грьобаний дурдом.
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31.08.2024 22:01 Ответить
Та канєшна. Учителя хорошие. Хлопок, падение обломков, отход на более выгодные позиции...
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31.08.2024 22:24 Ответить
Зеленим пиз()юкам немає віри щоб воно не мололо язиком.
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31.08.2024 22:36 Ответить
 
 