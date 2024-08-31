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Олещук подытожил три года командования Воздушными силами: Ежедневно приходилось принимать непростые решения

Олещук розповів про досягнення Повітряних сил за час його командування: Щодня доводилося приймати непрості рішення

Генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал о достижениях Воздушных сил за время своего командования.

Соответствующее сообщение он сделал 31 августа в День авиации и на следующий день после своего увольнения, сообщает Цензор.НЕТ.

Олещук напомнил, что стал командующим Воздушных сил ВСУ в августе 2021 года.

"Это были тяжелые три года. Три года войны за Украину. Ежедневно и еженощно мне приходилось принимать непростые решения, от которых напрямую зависит жизнь многих людей, контроль воздушного пространства, ситуация на фронте", - сказал военный.

По словам генерал-лейтенанта, после назначения на должность он столкнулся с огромными вызовами и угрозами. Нужно было как можно быстрее наладить систему управления войсками в новой организационно-штатной структуре, на которую только что перешли Воздушные силы, а также готовиться к российскому вторжению.

"Я не раз подчеркивал, что Воздушные силы и противовоздушная оборона государства - это коллективное оружие! Общий результат зависит от грамотных скоординированных действий каждого", - пишет офицер.

Самое сложное, по его словам, было в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Но у нас был четкий план действий на случай массированного ракетного удара по объектам Воздушных сил. Надо было спасти технику и людей, вывести из-под удара и переместить на запасные позиции и аэродромы как можно больше средств, дать решительный отпор агрессору", - говорится в заметке военного.

Олещук отметил, что были болезненные потери, но удалось выстоять. Уже через два месяца Воздушные силы очистили небо от вражеских самолетов на подконтрольной территории, наладили систему противовоздушной обороны, в которой работают также подразделения ПВО всех Сил обороны.

"Наши пилоты совершали героические боевые вылеты в начале 22-го. Уже тогда наша авиация наносила удары по российской территории без всяких красных линий. Да, это было время непростых, судьбоносных решений, и мы дали бой. В нашем активе сотни вражеских самолетов и вертолетов, тысячи разведывательных БпЛА, тысячи ракет и ударных дронов", - рассказал офицер.

Как отметил военный, для того, чтобы решить вопрос дефицита зенитных управляемых ракет, которые сдерживали российскую авиацию, было принято решение о формировании подразделений мобильных огневых групп. Сейчас они продолжают развиваться и ежедневно доказывают свою эффективность.

Экс-командующий ВС отметил, что за два с половиной года полномасштабной войны произошло немало знаковых событий, вошедших в мировую историю.

"Осенью и зимой 2022-го Воздушные силы не дали России погрузить Украину во тьму и защитили нашу энергетику. Блэкаута, как того хотел оккупант, не произошло", - продолжил военный.

В рекордные сроки пилоты получили на вооружение и освоили десятки систем западного производства, которые уже фактически вытесняют советские ЗРК.

Читайте также: Олещук о катастрофе F-16: Мы должны тщательно разобраться, что произошло и чья ответственность. США уже присоединились к расследованию

В мае 2023 года Воздушные силы сбили первый "Кинжал" над Киевом, а затем - десятки баллистических ракет.

Благодаря титанической работе в украинском небе появились первые F-16, а десятки пилотов сейчас проходят обучение за рубежом.

Кроме этого, было проведено несколько десятков успешных операций по уничтожению российской авиации, в частности, это сбивание сразу пяти бортов на Брянском направлении, двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Ил-22, Ту-22М3 и другие.

Также пилоты ВСУ отправили на дно немало плавсредств противника, разбили штаб Черноморского флота РФ, нанесли сотни ударов по вражеским объектам в тылу врага.

"Особенно хочу отметить работу пилотов на Курском направлении и востоке. Высокоточными ракетно-бомбовыми ударами они уничтожают пункты управления, склады боеприпасов, опорные пункты, логистику противника, мостовые и понтонные переправы", - сказал военный.

Читайте также: Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ

Напоследок Олещук поздравил всех причастных с Днем авиации Украины и выразил благодарность личному составу ВС ВСУ за "доверие и поддержку, мужество, героизм и патриотизм".

"Победа на земле - куется в небе! Честь имею!" - добавил экс-командующий Воздушных сил.

Напомним, что в пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ. Временно исполняющим обязанности командующего Воздушными Силами назначили генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.

Читайте также: Умеров об увольнении командующего Воздушными силами Олещука: Я бы, наверное, сказал, что это ротация

Автор: 

итоги (26) Воздушные силы (2279) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
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https://www.youtube.com/@miladark9964 @miladark9964 https://www.youtube.com/watch?v=rwquFthQrZ4&lc=Ugw4Ys-ZaPuQFl1UY4F4AaABAg 2 часа назад

Ігната зняли з посади коли той сказав, що рашка на нас би не напала, якби у нас були свої ракети, а Олешука зняли, бо той сказав, що безумною пора вже зайнятися СБУ, Пристайка усунули, бо він сказав не час сперечатися з нашими головними партнерами, а от татаров на місці ну і всі решта негідників
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31.08.2024 22:04
+14
"Генерал-лейтенантов много, Татаров у меня один"... весело напевая, шел записывать видос Зеленский.
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31.08.2024 22:08
+11
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31.08.2024 22:07
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PATRIOT ЗБИВ F-16? Покровськ здають! Зеленський слухається Безуглу! Відставка Олещука. Корчинський

https://youtu.be/625S9CtHW74?si=p9cTDWw3iB8SiNUq
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31.08.2024 22:03 Ответить
https://www.youtube.com/@miladark9964 @miladark9964 https://www.youtube.com/watch?v=rwquFthQrZ4&lc=Ugw4Ys-ZaPuQFl1UY4F4AaABAg 2 часа назад

Ігната зняли з посади коли той сказав, що рашка на нас би не напала, якби у нас були свої ракети, а Олешука зняли, бо той сказав, що безумною пора вже зайнятися СБУ, Пристайка усунули, бо він сказав не час сперечатися з нашими головними партнерами, а от татаров на місці ну і всі решта негідників
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31.08.2024 22:04 Ответить
Він же бородатих вбивав!!! Звір просто!! Хто буде опу охороняти, якщо його турнуть
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31.08.2024 22:16 Ответить
він вбивав чачаків коли ми в Києві не були
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31.08.2024 22:24 Ответить
Нема чому дивуватися, якщо все є логічною поведінкою зрадників при владі
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31.08.2024 23:32 Ответить
Найвеличнійший:Олежик памагинам в Пакровске.
татаров:там чеченцы есть?
Нацвеличнійший: не
татаров:тогда *****
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01.09.2024 12:45 Ответить
І звільнило його підвальне шапіто саме напередодні Дня авіації. Гопота є гопота. Діють с ісключітєльним цинізмом і приколюються в обіймах Нірванни.
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31.08.2024 22:06 Ответить
"План Зеленского" и реакция США / Какой будет политика США по Украине с января 2025 / - Швец
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31.08.2024 23:24 Ответить
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31.08.2024 22:07 Ответить
🤣
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31.08.2024 22:10 Ответить
"Генерал-лейтенантов много, Татаров у меня один"... весело напевая, шел записывать видос Зеленский.
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31.08.2024 22:08 Ответить
"Генерал-лейтенантів є багато,а Безугла-то одна"-весело підспівуючи,йшов записувати відосик зе.
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31.08.2024 22:21 Ответить
"Рьяную Марьяну взял я на халяву"... продолжал напевать Верховный. День удался.
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31.08.2024 22:29 Ответить
https://www.youtube.com/@user-jz4mm5jc2u @user-jz4mm5jc2u https://www.youtube.com/watch?v=Etrz5H4U2A8&lc=UgyV5aaRb5ytOVtWMgJ4AaABAg 1 час назад

От чому не дочекавшись висновків комісії з розслідування падіння F-16 президент уже звільнив генерала Олещука. Чи сигнал безвуглої достатній? Боже, Володимир Олександровичу, у кого ви перетворились? Звільнили людину по непідтвердженим фактам! Тому що безвугла вслух сказала те, що їй на вушко сказав єрмак чи татаров! Не офіс президента, а розплідник агентів кремля, зрадників і злочинців! А ми воюємо з країною цих зрадників
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31.08.2024 22:11 Ответить
Вони і без розслідування все чудово розуміють. Напевно таки самі збили літак, тому мовчали кілька днів поки у WP не вийшла новина. До того неодноразово дозволяли кацапським розвідувальним дронам висіти над аеродромами і наводити балістику. Так шо є підозра, що Олещук не такий компетентний, як може здатися зі щоденних звітів про збиті ракети. Які, до речі, ніхто не підтверджує, бо в нас то є величезна таємниця.
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31.08.2024 22:36 Ответить
Зелень не знає народної мудрості *За одного битого 2х небитих дають*
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31.08.2024 22:15 Ответить
ЗЕлєнь взагалі нічого не знає!
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31.08.2024 22:21 Ответить
Так що ж все таки з ф-16 сталося?
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31.08.2024 22:20 Ответить
Дуже комусь муляв отой високий % збиття ворожих ракет. Все мало давно впасти та нарід мав на колінах просити про пєрєміріє.
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31.08.2024 22:47 Ответить
отой високий процент може бути сильно завищений, тому що ніхто не може перевірити інформацію ПС. хто скаже скільки було прильотів по Україні якогось дня - 3 або 13? вони 3 дня приховували загибель літака, напевно намагались шось придумати шоб манюня не розізлився
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31.08.2024 23:03 Ответить
А чого вони мали б це НЕ приховувати, опрацьовуючи те що сталося та з якої причини ? У західних країнах наслідки цивільних авіакатастроф тривають місяцями. У мирний час. У нас-військовий. А диванним хом'ячкам терміново треба знати у той же день що сталося. Інакше-зрада.
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31.08.2024 23:12 Ответить
Розслідування наслідків. Ну, ви зрозуміли.
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31.08.2024 23:36 Ответить
просто припустимо, шо у кацапів демає сотень ждунів, які прекасно документують більшість прильотів. припустимо, що заборона фотографування влучань у житлову забудову має якийсь сенс. тоді олещук і підлеглі нам свідомо брешуть і відсоток збитих ракет і мопедів набагато нижчий, ніж у звітах. і ми не знаємо, який саме, і може він справді не взмозі організувати ефективну роботу ппо крім як покладатись на ******* західні системи
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01.09.2024 00:12 Ответить
ППО-шникі ніколи не вихвалялися, що збиття-100% (окрім нечисленних дронових атак). Порівняй, наприклад, доповідь ГШ щодо цифри того що летіло і того що збито у день втрати F-16. Але ж питання в данному випадку у іншому-з якого х. усі наші військові у той же день мали волати з усіх прасок що втрачено F-16 ?
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01.09.2024 00:22 Ответить
За втрату своїх літаків, хто відповість? Міги стоячі на аеродромах, тепер ф-16, а ще ми не все знаємо, так що все закономірно.
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31.08.2024 23:05 Ответить
Верховнокомандувач бистрий на розправу тих хто має прямий контакт з США та вірний присязі народу України і відмовляється присягати особисто найвеличнішому лідору щось з бенею не поспішає бо він не громадяним України і немає резульнатів слідства а тут з безумною розібрався бо приховували втрату літака а от татаров молодець герой не приховував як танки гриз мов барбарис чи мевіну зелі видніше
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31.08.2024 23:26 Ответить
За то, что под командованием этого офицера удалось сохранить ПВО и авиацию в первые недели войны, он достоин звания Героя. Возможные его ошибки или упущения, в том числе и гибель летчика ф16 нужно расследовать после войны, а не дергаться сейчас.
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01.09.2024 00:21 Ответить
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01.09.2024 01:40 Ответить
Причина звільнення- стандартна: Непридатний, за станом здоров'я. Призначити послом в Монголію.
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01.09.2024 02:05 Ответить
Хвастуника,то что нужно для страны и ее будущего вы,ты и потужный толстунчик, все таки не сделали,яиц и патриотизма не хватило.
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01.09.2024 07:22 Ответить
В этой стране ВСЕ решает не народ
Не президент
Не парламент
И тем более не армия
В этой стране ВСЕ решает
ЖЕНЩИНА по имени МАРЬЯНА !!!!
Славимо ее!!!!!
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01.09.2024 10:33 Ответить
А закончит Женщина по имени Марьяна также,как Фарион
Ее тоже в итоге убьют
Есть вещи, которые нельзя делать в воюющей стране
За них придется платить жизнью
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01.09.2024 10:41 Ответить
Світан каже (і багато військових його підримують), що авіацією має командувати не ппо-шник, а пілот, бажано-бойовий и досвідчений.
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01.09.2024 11:04 Ответить
Як раптово і неочікувано його призначили - так і.... звільнили....
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01.09.2024 17:03 Ответить
 
 