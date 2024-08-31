Олещук подытожил три года командования Воздушными силами: Ежедневно приходилось принимать непростые решения

Генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал о достижениях Воздушных сил за время своего командования.

Соответствующее сообщение он сделал 31 августа в День авиации и на следующий день после своего увольнения, сообщает Цензор.НЕТ.

Олещук напомнил, что стал командующим Воздушных сил ВСУ в августе 2021 года.

"Это были тяжелые три года. Три года войны за Украину. Ежедневно и еженощно мне приходилось принимать непростые решения, от которых напрямую зависит жизнь многих людей, контроль воздушного пространства, ситуация на фронте", - сказал военный.

По словам генерал-лейтенанта, после назначения на должность он столкнулся с огромными вызовами и угрозами. Нужно было как можно быстрее наладить систему управления войсками в новой организационно-штатной структуре, на которую только что перешли Воздушные силы, а также готовиться к российскому вторжению.

"Я не раз подчеркивал, что Воздушные силы и противовоздушная оборона государства - это коллективное оружие! Общий результат зависит от грамотных скоординированных действий каждого", - пишет офицер.

Самое сложное, по его словам, было в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Но у нас был четкий план действий на случай массированного ракетного удара по объектам Воздушных сил. Надо было спасти технику и людей, вывести из-под удара и переместить на запасные позиции и аэродромы как можно больше средств, дать решительный отпор агрессору", - говорится в заметке военного.

Олещук отметил, что были болезненные потери, но удалось выстоять. Уже через два месяца Воздушные силы очистили небо от вражеских самолетов на подконтрольной территории, наладили систему противовоздушной обороны, в которой работают также подразделения ПВО всех Сил обороны.

"Наши пилоты совершали героические боевые вылеты в начале 22-го. Уже тогда наша авиация наносила удары по российской территории без всяких красных линий. Да, это было время непростых, судьбоносных решений, и мы дали бой. В нашем активе сотни вражеских самолетов и вертолетов, тысячи разведывательных БпЛА, тысячи ракет и ударных дронов", - рассказал офицер.

Как отметил военный, для того, чтобы решить вопрос дефицита зенитных управляемых ракет, которые сдерживали российскую авиацию, было принято решение о формировании подразделений мобильных огневых групп. Сейчас они продолжают развиваться и ежедневно доказывают свою эффективность.

Экс-командующий ВС отметил, что за два с половиной года полномасштабной войны произошло немало знаковых событий, вошедших в мировую историю.

"Осенью и зимой 2022-го Воздушные силы не дали России погрузить Украину во тьму и защитили нашу энергетику. Блэкаута, как того хотел оккупант, не произошло", - продолжил военный.

В рекордные сроки пилоты получили на вооружение и освоили десятки систем западного производства, которые уже фактически вытесняют советские ЗРК.

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В мае 2023 года Воздушные силы сбили первый "Кинжал" над Киевом, а затем - десятки баллистических ракет.

Благодаря титанической работе в украинском небе появились первые F-16, а десятки пилотов сейчас проходят обучение за рубежом.

Кроме этого, было проведено несколько десятков успешных операций по уничтожению российской авиации, в частности, это сбивание сразу пяти бортов на Брянском направлении, двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Ил-22, Ту-22М3 и другие.

Также пилоты ВСУ отправили на дно немало плавсредств противника, разбили штаб Черноморского флота РФ, нанесли сотни ударов по вражеским объектам в тылу врага.

"Особенно хочу отметить работу пилотов на Курском направлении и востоке. Высокоточными ракетно-бомбовыми ударами они уничтожают пункты управления, склады боеприпасов, опорные пункты, логистику противника, мостовые и понтонные переправы", - сказал военный.

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Напоследок Олещук поздравил всех причастных с Днем авиации Украины и выразил благодарность личному составу ВС ВСУ за "доверие и поддержку, мужество, героизм и патриотизм".

"Победа на земле - куется в небе! Честь имею!" - добавил экс-командующий Воздушных сил.

Напомним, что в пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ. Временно исполняющим обязанности командующего Воздушными Силами назначили генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.

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