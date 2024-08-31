Боррель відреагував на удари РФ по Харкову та заявив, що Україна вкотре попросила зняти обмеження на використання західної зброї
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на обстріл Росією Харкова 30 серпня, внаслідок якого загинуло 6 осіб та ще 99 постраждали.
Відповідний допис він опублікував у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шокований наслідками від російських бомб по житловому будинку в Харкові", - написав головний дипломат ЄС.
Крім цього, Боррель розповів, що саме через такі атаки на цивільні об’єкти Україна під час неформальних зустрічей міністрів ЄС знову попросила скасувати обмеження на використання переданої їй західної зброї для самооборони.
Удар РФ по Харкову 30 серпня 2024 року
Нагадаємо, вдень 30 серпня російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону. Внаслідок удару шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 99.
Сьогодні, 31 серпня, у місті день жалоби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
взагалі...
ні драмтеатра не було
ні епіцентра, де ракета влетіла прямо в зал з унітазами та ваннами
не було багатоповерхівок атакованих ракетами.....
а тут на тобі
***** озвірів
стурбувались та занепокоїлись черговий раз
Нічим іншим таке скотське ставлення до України пояснити неможливо.