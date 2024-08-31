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Новини Війна
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Боррель відреагував на удари РФ по Харкову та заявив, що Україна вкотре попросила зняти обмеження на використання західної зброї

боррель

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на обстріл Росією Харкова 30 серпня, внаслідок якого загинуло 6 осіб та ще 99 постраждали. 

Відповідний допис він опублікував у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шокований наслідками від російських бомб по житловому будинку в Харкові", - написав головний дипломат ЄС.

Крім цього, Боррель розповів, що саме через такі атаки на цивільні об’єкти Україна під час неформальних зустрічей міністрів ЄС знову попросила скасувати обмеження на використання переданої їй західної зброї для самооборони.

Удар РФ по Харкову 30 серпня 2024 року

Нагадаємо, вдень 30 серпня російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з Дубового Бєлгородської області, яке знаходиться за 25 км від українського кордону. Внаслідок удару шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до 99.

Сьогодні, 31 серпня, у місті день жалоби.

Читайте також: Вчорашній удар РФ по Харкову: пошуково-рятувальну операцію завершено

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581) Боррель Жозеп (1074)


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Багацько щось цього Борреля за останні 3 дні. Язиком чеше так, ніби він там щось вирішує.
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31.08.2024 22:14 Відповісти
тож до цого не було ракетних атак,
взагалі...
ні драмтеатра не було
ні епіцентра, де ракета влетіла прямо в зал з унітазами та ваннами
не було багатоповерхівок атакованих ракетами.....
а тут на тобі
***** озвірів
стурбувались та занепокоїлись черговий раз
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31.08.2024 23:21 Відповісти
Это он нам расказывает, что Украина попросила снять запреты или всем, но тогда и и нам по любому тоже ведь? Я б киздела бы ещё, но болит влагали-що! Так иногда кобуру расстегнуть охота, хотя знаю что нет её на поясе, но рука так и тянется.
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01.09.2024 01:47 Відповісти
Вони просто знущаються з громадянських українських людей.
Нічим іншим таке скотське ставлення до України пояснити неможливо.
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01.09.2024 03:03 Відповісти
 
 