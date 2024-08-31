Боррель отреагировал на удары РФ по Харькову и заявил, что Украина снова попросила снять ограничения на использование западного оружия

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на обстрел Россией Харькова 30 августа, в результате которого погибли 6 человек и еще 99 пострадали.

Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Шокирован последствиями от российских бомб по жилому дому в Харькове", - написал главный дипломат ЕС.

Кроме этого, Боррель рассказал, что именно из-за таких атак на гражданские объекты Украина во время неформальных встреч министров ЕС снова попросила отменить ограничения на использование переданного ей западного оружия для самообороны.

Удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года

Напомним, днем 30 августа российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены из Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы. В результате удара шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 99.

Сегодня в городе день траура.

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