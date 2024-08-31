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Новости Война
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Боррель отреагировал на удары РФ по Харькову и заявил, что Украина снова попросила снять ограничения на использование западного оружия

боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на обстрел Россией Харькова 30 августа, в результате которого погибли 6 человек и еще 99 пострадали.

Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Шокирован последствиями от российских бомб по жилому дому в Харькове", - написал главный дипломат ЕС.

Кроме этого, Боррель рассказал, что именно из-за таких атак на гражданские объекты Украина во время неформальных встреч министров ЕС снова попросила отменить ограничения на использование переданного ей западного оружия для самообороны.

Удар РФ по Харькову 30 августа 2024 года

Напомним, днем 30 августа российские захватчики атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски были осуществлены из Дубового Белгородской области, которое находится в 25 км от украинской границы. В результате удара шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 99.

Сегодня в городе день траура.

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Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466) Боррель Жозеп (784)


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Багацько щось цього Борреля за останні 3 дні. Язиком чеше так, ніби він там щось вирішує.
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31.08.2024 22:14 Ответить
тож до цого не було ракетних атак,
взагалі...
ні драмтеатра не було
ні епіцентра, де ракета влетіла прямо в зал з унітазами та ваннами
не було багатоповерхівок атакованих ракетами.....
а тут на тобі
***** озвірів
стурбувались та занепокоїлись черговий раз
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31.08.2024 23:21 Ответить
Это он нам расказывает, что Украина попросила снять запреты или всем, но тогда и и нам по любому тоже ведь? Я б киздела бы ещё, но болит влагали-що! Так иногда кобуру расстегнуть охота, хотя знаю что нет её на поясе, но рука так и тянется.
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01.09.2024 01:47 Ответить
Вони просто знущаються з громадянських українських людей.
Нічим іншим таке скотське ставлення до України пояснити неможливо.
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01.09.2024 03:03 Ответить
 
 