Російська ракета ледве не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні

27 серпня російська ракета ледь не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні під Києвом.

Про це українській службі PAP розповів керівник комплексу "Биківнянські могили" Богдан Нетреба, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фрагменти ракети впали біля головного пам'ятника некрополя, що спричинило пожежу.

"Фрагменти ракети разом з боєголовкою з 700-кілограмовим вибуховим зарядом впали за 30-50 метрів від польського цвинтаря 27 серпня", - розповів керівник комплексу.

За його словами, якби боєголовка вибухнула поруч з монументом, то від пам'ятника нічого б не залишилося.

"Слава Богу, що він не вибухнув, а лише запалив траву у лісі", - додав Нетреба.

Для довідки:

Меморіальний комплекс "Биківнянські могили" є найбільшим в Україні місцем масових поховань жертв комуністичних політичних репресій 1937-1941 років. За різними даними, свій останній спочинок тут знайшли від 15 до понад 100 тисяч осіб, закатованих під час допитів або ж розстріляних у позасудовому порядку органами НКВД у Києві.

Зокрема, тут спочивають близько 2 тисяч поляків, розстріляних 1940 року загонами НКВС за наказом диктатора Сталіна.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

У ніч на 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.

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