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Новини
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Російська ракета ледве не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні

Биківня, цвинтар

27 серпня російська ракета ледь не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні під Києвом.

Про це українській службі PAP розповів керівник комплексу "Биківнянські могили" Богдан Нетреба, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фрагменти ракети впали біля головного пам'ятника некрополя, що спричинило пожежу.

"Фрагменти ракети разом з боєголовкою з 700-кілограмовим вибуховим зарядом впали за 30-50 метрів від польського цвинтаря 27 серпня", - розповів керівник комплексу.

За його словами, якби боєголовка вибухнула поруч з монументом, то від пам'ятника нічого б не залишилося.

"Слава Богу, що він не вибухнув, а лише запалив траву у лісі", - додав Нетреба.

Для довідки:

Меморіальний комплекс "Биківнянські могили" є найбільшим в Україні місцем масових поховань жертв комуністичних політичних репресій 1937-1941 років. За різними даними, свій останній спочинок тут знайшли від 15 до понад 100 тисяч осіб, закатованих під час допитів або ж розстріляних у позасудовому порядку органами НКВД у Києві.

Зокрема, тут спочивають близько 2 тисяч поляків, розстріляних 1940 року загонами НКВС за наказом диктатора Сталіна.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

У ніч на 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.

Читайте також: Росія має відшкодувати Україні завдані війною збитки, - Дуда

Автор: 

ракети (4020) росія (65052) Биківня (19) атака (339)


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Топ коментарі
+18
Але всеодно проблема у ''Волинській різні''.
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01.09.2024 20:31
+14
Ні, не почнуть
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01.09.2024 20:26
+11
це вже та ексгумація, про яку казав Радослав Сікорський, чи ще ні?
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01.09.2024 20:23
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це вже та ексгумація, про яку казав Радослав Сікорський, чи ще ні?
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01.09.2024 20:23 Відповісти
Може після цього поляки, нарешті, почнуть збивати шахеди, що залітають на їх територію...
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01.09.2024 20:23 Відповісти
Ні, не почнуть
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01.09.2024 20:26 Відповісти
Після 39 го у поляків на генетичному рівні страх перед кацапами .
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01.09.2024 20:53 Відповісти
Під Київом збивати бо мова йде не про територію Польщі?!
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01.09.2024 20:40 Відповісти
в 2014 році москалі вбили польську еліту, включно з Президентом Качинським і поляки ніяк не відповіли. Висновок - вони бояться москалів. При нападі на Польщу замість України, Польщі була б захоплена за кілька тижнів.
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01.09.2024 20:50 Відповісти
Не было такого в 2014-м. Свои наративы про Польшу за несколько недель оставь для соловьева...
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01.09.2024 21:14 Відповісти
Та хіба? А що вони зможуть?
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01.09.2024 23:36 Відповісти
Але всеодно проблема у ''Волинській різні''.
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01.09.2024 20:31 Відповісти
Яку робили громадяни Полонії а вибачатись повинна чогось Україна. Яка не мала тоді державності, в тому числі і завдяки Полонії та позиції Заходу
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01.09.2024 23:37 Відповісти
Це , мабуть, та сама ракета , яку поляки не захотіли збити над своєю
територією 🙁
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01.09.2024 20:42 Відповісти
Не хочуть вони вступати у війну. Як і Україна не вступила у війну проти раші у 2008-му році
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01.09.2024 22:43 Відповісти
Жаль. Як би це огидно не звучало.
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01.09.2024 20:44 Відповісти
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

https://t.me/vanek_nikolaev/26305

по последнему массированному обстрелу:

- противник использовал Хшки чуть ли не самой последней модификации, с тепловыми ловушками, кассетными боеприпасами и так далее: примечательно что некоторые из них оказались очень точными, а другие - очень в молоко. От чего это зависит сейчас трудно сказать ;

- как бы парадоксально это не звучало, Искандер-К оказалось тяжелее сбивать чем те же Калибры ;

- несмотря на заявления прошлой осенью и зимой о якобы модификациях ракет к ТУ-22М3 - противник продолжает использовать ракеты Х-22 без каких-либо модификаций ;

- большинство Кинжалов во время 2 последних обстрелов было направлено именно на аэродромы, остальные - по энергетической инфраструктуре ;

тенденция очевидная - враг "высокоточными" ракетами больше не пытается поразить ПВО в тылу страны (которое меняет позиции) или военные объекты, все "высокоточные" ракеты направлены именно на статичные объекты критической инфраструктуры, и каким-то образом эти ракеты умудряются ещё и промахиваться по этим объектам (держим в уме все усилия по сбитиям и прочему противодействию наших войск)

если сравнить количество использованных средств с реально нанесенным уроном - нам очень сильно повезло
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01.09.2024 20:49 Відповісти
ссыкливый ****** поляки могли бы и прикрыть своим ПВО важные для них объекты.
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01.09.2024 21:44 Відповісти
Хорошо что Умань покрыли... Или прикрыли. Или добазарились туда не стрелять.
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01.09.2024 22:29 Відповісти
Та ві шо, та нібожємой!! Нітахун'яху рассєрдіца на своєго партньора ( пуйла)
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01.09.2024 23:39 Відповісти
В Варшаві потужно бзднули.
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01.09.2024 22:12 Відповісти
 
 