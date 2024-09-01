Российская ракета чуть не уничтожила часть польского военного кладбища в Быковне

27 августа российская ракета едва не уничтожила часть польского военного кладбища в Быковне под Киевом.

Об этом украинской службе PAP рассказал руководитель комплекса "Быковнянские могилы" Богдан Нетреба, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фрагменты ракеты упали возле главного памятника некрополя, что вызвало пожар.

"Фрагменты ракеты вместе с боеголовкой с 700-килограммовым взрывным зарядом упали в 30-50 метрах от польского кладбища 27 августа", - рассказал руководитель комплекса.

По его словам, если бы боеголовка взорвалась рядом с монументом, то от памятника ничего бы не осталось.

"Слава Богу, что он не взорвался, а лишь зажег траву в лесу", - добавил Нетреба.

Для справки:

Мемориальный комплекс "Быковнянские могилы" является крупнейшим в Украине местом массовых захоронений жертв коммунистических политических репрессий 1937-1941 годов. По разным данным, свой последний покой здесь нашли от 15 до более 100 тысяч человек, замученных во время допросов или расстрелянных во внесудебном порядке органами НКВД в Киеве.

В частности, здесь покоятся около 2 тысяч поляков, расстрелянных в 1940 году отрядами НКВД по приказу диктатора Сталина.

Напомним, что в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.

В ночь на 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.

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