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Новости
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Российская ракета чуть не уничтожила часть польского военного кладбища в Быковне

Биківня, цвинтар

27 августа российская ракета едва не уничтожила часть польского военного кладбища в Быковне под Киевом.

Об этом украинской службе PAP рассказал руководитель комплекса "Быковнянские могилы" Богдан Нетреба, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фрагменты ракеты упали возле главного памятника некрополя, что вызвало пожар.

"Фрагменты ракеты вместе с боеголовкой с 700-килограммовым взрывным зарядом упали в 30-50 метрах от польского кладбища 27 августа", - рассказал руководитель комплекса.

По его словам, если бы боеголовка взорвалась рядом с монументом, то от памятника ничего бы не осталось.

"Слава Богу, что он не взорвался, а лишь зажег траву в лесу", - добавил Нетреба.

Для справки:

Мемориальный комплекс "Быковнянские могилы" является крупнейшим в Украине местом массовых захоронений жертв коммунистических политических репрессий 1937-1941 годов. По разным данным, свой последний покой здесь нашли от 15 до более 100 тысяч человек, замученных во время допросов или расстрелянных во внесудебном порядке органами НКВД в Киеве.

В частности, здесь покоятся около 2 тысяч поляков, расстрелянных в 1940 году отрядами НКВД по приказу диктатора Сталина.

Напомним, что в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.

В ночь на 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.

Также читайте: Почти 60% поляков считают, что Польша должна сбивать российские объекты, залетающие в воздушное пространство страны, - опрос

Автор: 

ракеты (3566) россия (95454) Быковня (24) атака (374)


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Топ комментарии
+18
Але всеодно проблема у ''Волинській різні''.
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01.09.2024 20:31
+14
Ні, не почнуть
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01.09.2024 20:26
+11
це вже та ексгумація, про яку казав Радослав Сікорський, чи ще ні?
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01.09.2024 20:23
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це вже та ексгумація, про яку казав Радослав Сікорський, чи ще ні?
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01.09.2024 20:23 Ответить
Може після цього поляки, нарешті, почнуть збивати шахеди, що залітають на їх територію...
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01.09.2024 20:23 Ответить
Ні, не почнуть
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01.09.2024 20:26 Ответить
Після 39 го у поляків на генетичному рівні страх перед кацапами .
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01.09.2024 20:53 Ответить
Під Київом збивати бо мова йде не про територію Польщі?!
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01.09.2024 20:40 Ответить
в 2014 році москалі вбили польську еліту, включно з Президентом Качинським і поляки ніяк не відповіли. Висновок - вони бояться москалів. При нападі на Польщу замість України, Польщі була б захоплена за кілька тижнів.
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01.09.2024 20:50 Ответить
Не было такого в 2014-м. Свои наративы про Польшу за несколько недель оставь для соловьева...
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01.09.2024 21:14 Ответить
Та хіба? А що вони зможуть?
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01.09.2024 23:36 Ответить
Але всеодно проблема у ''Волинській різні''.
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01.09.2024 20:31 Ответить
Яку робили громадяни Полонії а вибачатись повинна чогось Україна. Яка не мала тоді державності, в тому числі і завдяки Полонії та позиції Заходу
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01.09.2024 23:37 Ответить
Це , мабуть, та сама ракета , яку поляки не захотіли збити над своєю
територією 🙁
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01.09.2024 20:42 Ответить
Не хочуть вони вступати у війну. Як і Україна не вступила у війну проти раші у 2008-му році
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01.09.2024 22:43 Ответить
Жаль. Як би це огидно не звучало.
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01.09.2024 20:44 Ответить
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

https://t.me/vanek_nikolaev/26305

по последнему массированному обстрелу:

- противник использовал Хшки чуть ли не самой последней модификации, с тепловыми ловушками, кассетными боеприпасами и так далее: примечательно что некоторые из них оказались очень точными, а другие - очень в молоко. От чего это зависит сейчас трудно сказать ;

- как бы парадоксально это не звучало, Искандер-К оказалось тяжелее сбивать чем те же Калибры ;

- несмотря на заявления прошлой осенью и зимой о якобы модификациях ракет к ТУ-22М3 - противник продолжает использовать ракеты Х-22 без каких-либо модификаций ;

- большинство Кинжалов во время 2 последних обстрелов было направлено именно на аэродромы, остальные - по энергетической инфраструктуре ;

тенденция очевидная - враг "высокоточными" ракетами больше не пытается поразить ПВО в тылу страны (которое меняет позиции) или военные объекты, все "высокоточные" ракеты направлены именно на статичные объекты критической инфраструктуры, и каким-то образом эти ракеты умудряются ещё и промахиваться по этим объектам (держим в уме все усилия по сбитиям и прочему противодействию наших войск)

если сравнить количество использованных средств с реально нанесенным уроном - нам очень сильно повезло
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01.09.2024 20:49 Ответить
ссыкливый ****** поляки могли бы и прикрыть своим ПВО важные для них объекты.
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01.09.2024 21:44 Ответить
Хорошо что Умань покрыли... Или прикрыли. Или добазарились туда не стрелять.
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01.09.2024 22:29 Ответить
Та ві шо, та нібожємой!! Нітахун'яху рассєрдіца на своєго партньора ( пуйла)
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01.09.2024 23:39 Ответить
В Варшаві потужно бзднули.
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01.09.2024 22:12 Ответить
 
 