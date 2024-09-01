Российская ракета чуть не уничтожила часть польского военного кладбища в Быковне
27 августа российская ракета едва не уничтожила часть польского военного кладбища в Быковне под Киевом.
Об этом украинской службе PAP рассказал руководитель комплекса "Быковнянские могилы" Богдан Нетреба, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что фрагменты ракеты упали возле главного памятника некрополя, что вызвало пожар.
"Фрагменты ракеты вместе с боеголовкой с 700-килограммовым взрывным зарядом упали в 30-50 метрах от польского кладбища 27 августа", - рассказал руководитель комплекса.
По его словам, если бы боеголовка взорвалась рядом с монументом, то от памятника ничего бы не осталось.
"Слава Богу, что он не взорвался, а лишь зажег траву в лесу", - добавил Нетреба.
Для справки:
Мемориальный комплекс "Быковнянские могилы" является крупнейшим в Украине местом массовых захоронений жертв коммунистических политических репрессий 1937-1941 годов. По разным данным, свой последний покой здесь нашли от 15 до более 100 тысяч человек, замученных во время допросов или расстрелянных во внесудебном порядке органами НКВД в Киеве.
В частности, здесь покоятся около 2 тысяч поляков, расстрелянных в 1940 году отрядами НКВД по приказу диктатора Сталина.
Напомним, что в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.
В ночь на 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
територією 🙁
https://t.me/vanek_nikolaev/26305
по последнему массированному обстрелу:
- противник использовал Хшки чуть ли не самой последней модификации, с тепловыми ловушками, кассетными боеприпасами и так далее: примечательно что некоторые из них оказались очень точными, а другие - очень в молоко. От чего это зависит сейчас трудно сказать ;
- как бы парадоксально это не звучало, Искандер-К оказалось тяжелее сбивать чем те же Калибры ;
- несмотря на заявления прошлой осенью и зимой о якобы модификациях ракет к ТУ-22М3 - противник продолжает использовать ракеты Х-22 без каких-либо модификаций ;
- большинство Кинжалов во время 2 последних обстрелов было направлено именно на аэродромы, остальные - по энергетической инфраструктуре ;
тенденция очевидная - враг "высокоточными" ракетами больше не пытается поразить ПВО в тылу страны (которое меняет позиции) или военные объекты, все "высокоточные" ракеты направлены именно на статичные объекты критической инфраструктуры, и каким-то образом эти ракеты умудряются ещё и промахиваться по этим объектам (держим в уме все усилия по сбитиям и прочему противодействию наших войск)
если сравнить количество использованных средств с реально нанесенным уроном - нам очень сильно повезло