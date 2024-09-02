Над Черкащиною збито ворожу ракету: через падіння уламків була пожежа на відкритій території
Доба на Черкащині розпочалась із повітряних тривог.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, силами ППО в небі над областю збито ворожу ракету. Без потерпілих.
"Унаслідок падіння уламків загорілась суха рослинність на відкритій території. Натепер пожежу загасили.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 31 серпня ворожі "Шахеди" атакували Черкащину: через падіння уламків було пошкоджено приватні будинки.
Атака на Україну у ніч на 2 вересня 2024 року
У ніч на 2 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО. Також уночі під ударом перебував Харків. На Київщині через російську ракетну атаку пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Окрім того, "Шахеди" атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство.
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