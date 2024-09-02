Над Черкасщиной сбита вражеская ракета: из-за падения обломков был пожар на открытой территории

Сутки в Черкасской области начались с воздушных тревог.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, силами ПВО в небе над областью сбита вражеская ракета. Без пострадавших.

"В результате падения обломков загорелась сухая растительность на открытой территории. На данный момент пожар потушили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днем над Черкассами сбили вражеский дрон: есть повреждения в частном секторе

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 31 августа вражеские "Шахеды" атаковали Черкасскую область: из-за падения обломков были повреждены частные дома.

Атака на Украину в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.