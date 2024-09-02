Окупанти вдарили по Куп’янську: загинула людина

Сьогодні, 2 вересня, о 06:15 війська РФ ударили по м. Куп’янськ Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, 65-річна загинула жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Також сьогодні о 01:07 під ударами перебував Київський район Харкова. Внаслідок удару горіла покрівля, пошкоджено приватний будинок та зруйновано цегляний паркан.

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Обстріли Харківщини за добу, 1 вересня 2024 року:

20:05 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Рубіжне. Внаслідок обстрілу горіло 3 приватних будинки.

18:17 Харківський район, Циркунівська ТГ, с. Руські Тишки. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок на площі 60 м.кв та 4 господарчих споруди.

17:50 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, с. Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок, дві господарчі споруди, гараж.



13:35 Чугуївський район, с. Есхар. Внаслідок обстрілу горіла трава, очерет, гілля та дерева на площі 2 га.

13:35 Чугуївський район, с. Есхар. Внаслідок обстрілу горіла трава, очерет, гілля та дерева на площі 2 га. 13:26 м. Харків. Внаслідок обстрілів 4 Іскандер та 3 С-300 пошкоджено торговий центр, місця громадського користування, Палац спорту. На всіх локаціях постраждали 50 людей, із них 7 дітей, 2 медика та 2 рятувальника.

12:35 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Подоли. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

11:26 Харківський район, Люботинська ТГ, м. Люботин. Постраждали 3 людини.

09:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Купянськ. Внаслідок обстрілу горіла покрівля будинку. Постраждали чоловік 78 років та 74-річна жінка.

Близько 8:00 Богодухівський район, Валківська ТГ, с. Старий Мерчик. Обстріл об’єкта інфраструктури. Постраждали 2 людей.

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Обстановка на Харківщині

Синєгубов нагадує, що на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ обстріляли поліцейську автівку в Куп’янську: загинув правоохоронець Олександр Попович. Також 1 вересня близько 09:10 ворог вчергове обстріляв житлову забудову Куп'янська Харківської області. 2 людини зазнали поранень.