Оккупанты ударили по Купянску: погиб человек

Сегодня, 2 сентября, в 06:15 войска РФ ударили по г. Купянск Харьковской области. Вследствие вражеского обстрела поврежден жилой дом, 65-летняя женщина погибла.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Также сегодня в 01:07 под ударами находился Киевский район Харькова. В результате удара горела кровля, поврежден 1 частный дом и разрушен кирпичный забор.

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Обстрелы Харьковщины за сутки, 1 сентября 2024 года:

20:05 Чугуевский район, Волчанская ТГ, с. Рубежное. В результате обстрела горело 3 частных дома.

18:17 Харьковский район, Циркуновская ТГ, с. Русские Тишки. В результате обстрела разрушен дом на площади 60 м.кв и 4 хозяйственных постройки.

17:50 Купянский район, Купянская ТГ, с. Купянск-Узловой. В результате обстрела горел частный дом, две хозяйственные постройки, гараж.



13:35 Чугуевский район, с. Эсхар. В результате обстрела горела трава, камыш, ветки и деревья на площади 2 га.

13:35 Чугуевский район, с. Эсхар. В результате обстрела горела трава, камыш, ветки и деревья на площади 2 га. 13:26 м. Харьков. В результате обстрелов 4 Искандеров и 3 С-300 повреждены торговый центр, места общественного пользования, Дворец спорта. На всех локациях пострадали 50 человек, из них 7 детей, 2 медика и 2 спасателя.

12:35 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Подолы. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

11:26 Харьковский район, Люботинская ТГ, г. Люботин. Пострадали 3 человека.

09:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела горела кровля дома. Пострадали мужчина 78 лет и 74-летняя женщина.

Около 8:00 Богодуховский район, Валковская ТГ, с. Старый Мерчик. Обстрел объекта инфраструктуры. Пострадали 2 человека.

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Обстановка на Харьковщине

Синегубов напоминает, что на Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Глушковки.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ обстреляли полицейскую машину в Купянске: погиб правоохранитель Александр Попович. Также 1 сентября около 09:10 враг в очередной раз обстрелял жилую застройку Купянска Харьковской области. 2 человека получили ранения.