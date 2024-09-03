На півдні за добу знищено 49 окупантів і 23 одиниці озброєння та військової техніки. Зафіксовано проліт 230 розвідувальних БпЛА росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 49 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 49 осіб.

Також росіяни втратили 23 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 портативна станція радіоелектронної боротьби;

6 артилерійських систем;

7 одиниць авто-бронетехніки;

7 розвідувальних БпЛА;

1 комплекс відеоспостереження;

1 квадроцикл.

Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 3 спостережні пункти, 9 бліндажів та 1 місце проживання особового складу ворога.

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Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня

Крім того повідомляється, що в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Так, на Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 2 рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли.



Також за минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 230 розвідувальних БпЛА.

"Ворог минулої доби застосував 288 FPV-дронів, 5 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 239 осколкових боєприпасів", - додали в Силах оборони півдня.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 618 960 російських загарбників.