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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На півдні за добу знищено 49 окупантів і 23 одиниці озброєння та військової техніки. Зафіксовано проліт 230 розвідувальних БпЛА росіян

знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 49 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 49 осіб.

Також росіяни втратили 23 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 портативна станція радіоелектронної боротьби;
  • 6 артилерійських систем;
  • 7 одиниць авто-бронетехніки;
  • 7 розвідувальних БпЛА;
  • 1 комплекс відеоспостереження;
  • 1 квадроцикл.
  • Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 3 спостережні пункти, 9 бліндажів та 1 місце проживання особового складу ворога.

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Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня

Крім того повідомляється, що в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Так, на Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 2 рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли.

Також за минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 230 розвідувальних БпЛА.
"Ворог минулої доби застосував 288 FPV-дронів, 5 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 239 осколкових боєприпасів", - додали в Силах оборони півдня.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 618 960 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17309) ліквідація (3908) знищення (7199) Сили оборони півдня (326)


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Як там на болоті? Слався отечество....
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03.09.2024 11:25 Відповісти
В Курской области воины ТРО расстреляли автомобиль со связистами из «Ахмата», приняв их за диверсантов.
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03.09.2024 11:26 Відповісти
👍
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03.09.2024 12:25 Відповісти
 
 