На юге за сутки уничтожены 49 оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники. Зафиксирован пролет 230 разведывательных БПЛА россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 49 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 49 человек.

Также россияне потеряли 23 единицы вооружения и военной техники, в частности:

1 портативная станция радиоэлектронной борьбы;

6 артиллерийских систем;

7 единиц авто-бронетехники;

7 разведывательных БпЛА;

1 комплекс видеонаблюдения;

1 квадроцикл.

Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 3 наблюдательных пункта, 9 блиндажей и 1 место жительства личного состава врага.

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Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга

Кроме того сообщается, что в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Так, на Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 2 раза. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли.



Также за минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 230 разведывательных БпЛА.

"Враг за прошедшие сутки применил 288 FPV-дронов, 5 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 239 осколочных боеприпасов", - добавили в Силах обороны юга.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 618 960 российских захватчиков.