На юге за сутки уничтожены 49 оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники. Зафиксирован пролет 230 разведывательных БПЛА россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 49 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 49 человек.
Также россияне потеряли 23 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 1 портативная станция радиоэлектронной борьбы;
- 6 артиллерийских систем;
- 7 единиц авто-бронетехники;
- 7 разведывательных БпЛА;
- 1 комплекс видеонаблюдения;
- 1 квадроцикл.
- Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 3 наблюдательных пункта, 9 блиндажей и 1 место жительства личного состава врага.
Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга
Кроме того сообщается, что в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.
Так, на Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 2 раза. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли.
Также за минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 230 разведывательных БпЛА.
"Враг за прошедшие сутки применил 288 FPV-дронов, 5 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 239 осколочных боеприпасов", - добавили в Силах обороны юга.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 618 960 российских захватчиков.
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