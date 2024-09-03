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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки уничтожены 49 оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники. Зафиксирован пролет 230 разведывательных БПЛА россиян

знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 49 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 49 человек.

Также россияне потеряли 23 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 портативная станция радиоэлектронной борьбы;
  • 6 артиллерийских систем;
  • 7 единиц авто-бронетехники;
  • 7 разведывательных БпЛА;
  • 1 комплекс видеонаблюдения;
  • 1 квадроцикл.
  • Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 3 наблюдательных пункта, 9 блиндажей и 1 место жительства личного состава врага.

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Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга

Кроме того сообщается, что в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Так, на Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 2 раза. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли.

Также за минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 230 разведывательных БпЛА.
"Враг за прошедшие сутки применил 288 FPV-дронов, 5 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 239 осколочных боеприпасов", - добавили в Силах обороны юга.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 618 960 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526) уничтожение (6887) Силы обороны юга (301)


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Як там на болоті? Слався отечество....
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03.09.2024 11:25 Ответить
В Курской области воины ТРО расстреляли автомобиль со связистами из «Ахмата», приняв их за диверсантов.
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03.09.2024 11:26 Ответить
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03.09.2024 12:25 Ответить
 
 