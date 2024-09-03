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Новини
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У Чорнобильській зоні горить лісова підстилка на площі 20 га, - Київська ОДА

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За оперативною інформацією ДСНС у Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 20 га.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка. Проводяться заміри радіаційного фону, наразі він в межах норми.

У Київській ОДА звернули увагу мешканців області, що через пожежу, яка виникла у зоні відчуження, а також у зв'язку із тлінням торфовищ в Броварському районі Київщини, може спостерігатися задимлення повітря.

Також дивіться: У Києві погіршилася якість повітря через горіння торф’яників в області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4013) пожежа (4319) зона відчуження (324)


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Цоц. Естьет плататить. Но яникому ставить ногу...пуйло не в курсе?
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03.09.2024 18:56 Відповісти
Пишу с пульта. Изените.
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03.09.2024 18:57 Відповісти
Купи смарт клавіатуру
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03.09.2024 19:23 Відповісти
Розумний таки. Мож сам на мишку?
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03.09.2024 19:44 Відповісти
На ній аже є тач пад. 200 гривень.
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03.09.2024 21:13 Відповісти
Диверсія?
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03.09.2024 20:53 Відповісти
 
 