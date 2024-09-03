У Чорнобильській зоні горить лісова підстилка на площі 20 га, - Київська ОДА

За оперативною інформацією ДСНС у Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 20 га.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка. Проводяться заміри радіаційного фону, наразі він в межах норми.

У Київській ОДА звернули увагу мешканців області, що через пожежу, яка виникла у зоні відчуження, а також у зв'язку із тлінням торфовищ в Броварському районі Київщини, може спостерігатися задимлення повітря.

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