РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10603 посетителя онлайн
Новости
1 091 6

В Чернобыльской зоне горит лесная подстилка на площади 20 га, - Киевская ОГА

пожар,чернобыль,в,зона,чернобыльская,зоне,чернобыльской

По оперативной информации ГСЧС в Чернобыльской зоне наблюдается горение на площади ориентировочно 20 га.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника. Проводятся замеры радиационного фона, сейчас он в пределах нормы.

В Киевской ОГА обратили внимание жителей области, что из-за пожара, который возник в зоне отчуждения, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевской области, может наблюдаться задымление воздуха.

Также смотрите: В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за горения торфяников в области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4124) пожар (5938) Зона отчуждения (280)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цоц. Естьет плататить. Но яникому ставить ногу...пуйло не в курсе?
показать весь комментарий
03.09.2024 18:56 Ответить
Пишу с пульта. Изените.
показать весь комментарий
03.09.2024 18:57 Ответить
Купи смарт клавіатуру
показать весь комментарий
03.09.2024 19:23 Ответить
Розумний таки. Мож сам на мишку?
показать весь комментарий
03.09.2024 19:44 Ответить
На ній аже є тач пад. 200 гривень.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:13 Ответить
Диверсія?
показать весь комментарий
03.09.2024 20:53 Ответить
 
 