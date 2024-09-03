В Чернобыльской зоне горит лесная подстилка на площади 20 га, - Киевская ОГА
По оперативной информации ГСЧС в Чернобыльской зоне наблюдается горение на площади ориентировочно 20 га.
Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника. Проводятся замеры радиационного фона, сейчас он в пределах нормы.
В Киевской ОГА обратили внимание жителей области, что из-за пожара, который возник в зоне отчуждения, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевской области, может наблюдаться задымление воздуха.
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Breezg
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Breezg
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Victor Victor #437828
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Oleh Dovbenko #500594
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