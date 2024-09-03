В Чернобыльской зоне горит лесная подстилка на площади 20 га, - Киевская ОГА

По оперативной информации ГСЧС в Чернобыльской зоне наблюдается горение на площади ориентировочно 20 га.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Для предотвращения распространения пожара привлечены спасательные подразделения и техника. Проводятся замеры радиационного фона, сейчас он в пределах нормы.

В Киевской ОГА обратили внимание жителей области, что из-за пожара, который возник в зоне отчуждения, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевской области, может наблюдаться задымление воздуха.

Также смотрите: В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за горения торфяников в области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж